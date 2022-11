Le Groupe Bugatti fait son entrée dans le Web3 avec son projet de NFT

Le Groupe Bugatti présente sa collection de NFT et annonce une collaboration avec les détenteurs de Bored Ape Yacht Club

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Bugatti, marque réputée de valises et de sacs, continue d’être à l’avant-garde avec sa toute première collection de jetons non fongibles (NFT). Le projet de NFT du Groupe Bugatti occupe le marché « phygital », qui propose à la fois des produits physiques et numériques aux consommateurs. Lorsqu’ils achètent la collection de NFT sur le site Web du Groupe Bugatti, les consommateurs reçoivent une « mint pass » qui leur donne accès à des lancements exclusifs qui ne sont pas accessibles au grand public.



La collection de NFT du Groupe Bugatti comprend six éléments rares et cinq produits physiques - sac à bandoulière, sac à dos, sac de voyage, et valise. Tous les sacs de la collection de NFT sont écologiques et fabriqués à partir de bouteilles de plastique 100 % postconsommation et de cuirs végétaux uniques créés à partir de pommes et de cactus.

Grâce à un partenariat officiel avec les détenteurs de Bored Ape Yacht Club, le Groupe Bugatti a obtenu les droits d’imprimer des singes uniques sur des valises physiques. Pour concrétiser ce procédé de fabrication complexe, le Groupe Bugatti investit dans la construction d’une toute nouvelle installation dotée de technologie et d’équipement de pointe permettant d’imprimer des NFT uniques sur les valises et les sacs à bandoulière. Cette technologie moderne brevetée permettra également aux détenteurs de NFT d’imprimer leur propre photo de profil sur les produits en question et, sous peu, sur les sites Web du détaillant international.

L’engagement du Groupe Bugatti à l’égard de l’innovation était l’élément clé derrière la décision de se lancer dans le Web3, la marque étant en constante évolution pour répondre aux attentes de ses adeptes et leur fournir de nouvelles façons d’interagir avec elle.

« Nous sommes ravis de lancer notre initiative dans le Web3. Nous cherchons constamment de nouvelles façons d’aller encore plus loin, et nous croyons que le Web3 est à l’avant-plan de la culture contemporaine », a déclaré Andrew Hattem, PDG du Groupe Bugatti.

À propos du Groupe Bugatti :

Réputé pour son savoir-faire, son sens de l’innovation et la qualité de ses produits, le Groupe Bugatti est une entreprise nord-américaine qui conçoit, fabrique, importe et vend dans le monde entier des sacs, sacs de voyage, valises et sacs d’affaires. Avec son siège social au Québec (Canada) et des bureaux aux États-Unis et en Asie, le groupe Bugatti est également actif sur les marchés internationaux avec ses marques phares et mondiales, et ses marques sous licence. Pour en savoir plus : www.bugattigrp.com

