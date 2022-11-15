第 19 屆年度商業女性 Stevie® 獎獲獎者公佈

在拉斯維加斯舉行的頒獎典禮上，女性擁有的企業和專業人士受到表彰

/EIN News/ -- 維珍尼亞州費爾法克斯, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11 月 11 日星期五宣佈了 2022 年 商業女性 Stevie® 獎 的獲獎者，聚焦於女性高管、企業家和女性經營的組織。

商業女性 Stevie 獎是由著名的 International Business Awards® 和 American Business Awards® 的設立者發起的一項國際競賽。Stevie 被公認為是世界上首屈一指的 商業獎項 。

在內華達州拉斯維加斯凱薩宮舉行的盛大活動揭曉了這些獎項，被提名的職業女性及其嘉賓均有出席。2022 年的競賽吸引了來自 27 個國家的提名。

頒獎儀式通過 Livestream 進行了 直播 。

今年有 1500 多個來自世界各地的組織和個人的獎項提名，其類別涵蓋年度企業家、年度執行官、年度最具創新性公司和年度初創企業等。來自 七個專業評審委員會 的 200 多名商業專業人士確定了 Stevie 獎的金、銀、銅獎得主。

Grand Stevie Award 獎盃頒發給了五個組織，這些組織以他們自己的名義或以一個或多個客戶的名義提交了最佳參賽作品。獲獎者由競賽中獲得的 Stevie 獎的金、銀、銅獎的數量決定。Grand Stevie Award 得主是：

澳大利亞昆士蘭州庫姆巴巴 The Audacious Agency（1 號）

美國紐約州阿蒙克市 IBM（2 號）

澳大利亞墨爾本 Megaphone（3 號）

美國紐約州紐約市 Melissa Sones Consulting（4 號）

美國華盛頓特區 Global Press Institute（5 號）



2022 年 Stevie 獎的金獎、銀獎和銅獎得主顯示了來自全球各地大大小小組織的不同群體。在今年的競賽中，著名的 Stevie 金獎得主包括：

法國巴黎 SAP 區域副總裁、解決方案銷售及創新主管 Sandrine Pons，獲代表女性互助——商業獎

美國內華達州拉斯維加斯 Ann Kaplan，獲年度最佳女性——會計和金融獎

美國賓夕法尼亞州馬爾文市 Vanguard 高級創新媒體和創意運營經理 Susan McLaughlin，獲年度女性——廣告、營銷和公共關係獎。

卡塔爾 Ooredoo 集團首席人力資源官 Fatima Sultan Al-Kuwari，獲年度最佳女性高管獎——商業產品——僱員超過 2500 人

美國德克薩斯州普萊諾市 Zen Media 行政總裁兼創始人 Shama Hyder，獲年度最具創新性女性——社交媒體獎

美國紐約州紐約市 Mondo 總裁 Stephanie Wernick Barker，獲年度女性思想領袖——商業服務獎

埃及吉薩 Speak Up 創始人 Gehad Hamdy，獲年度社交變革者——性別獎

英國史樂郡梳士貝利 PEGS 創始董事 Michelle John，獲年度最佳女性——政府或非營利機構獎

美國佛羅里達州盧西港 Bug Bite Thing 創始人兼行政總裁 Kelley Higney，獲最佳女性企業家獎——消費產品——僱員人數為 11 至 2,500 人

加拿大亞伯達省卡加利市 Rockwood Custom Homes 總裁兼創始人 Allison Grafton，獲加拿大最佳女性企業家獎

獲得一項以上 Stevie 金獎的組織包括 Anheuser-Busch InBev、Babylist、Brandless、But Bite Thing、Caroline Kennedy Group、Everise、Flock DC、Global Press Institute、Halkbank、Harman International、LickYourPhone Media、Luma Brighter Learning、Megaphone、Primrose Schools、Rockwood Custom Homes、Rubi Laboratories、Sidus Space 和 The Tambellini Group。

HCLTech 是一家圍繞數字、工程和雲提供行業領先能力的全球科技公司，擁有範圍廣泛的技術服務和產品組合，贊助了名為 HCLTech 女性科技獎的四個類別的獎項。在這些類別中，著名的 Stevie 獲獎者包括：

NBCUniversal 數字產品和內容發行高級副總裁 Monica Williams，獲新常態數字轉型者獎

Land O’Lakes 信息技術總監 Karen Oerter，獲新常態數字轉型者獎

Verizon 全球技術解決方案副總裁 Abby Knowles，獲不確定性領導獎

The Boeing Company 首席信息官兼信息技術和數據分析高級副總裁 Susan Doniz，獲不確定性領導獎

Sempra 雲和自動化主管 Tia Ballard，獲引領下一代科技獎

Canadian Tire Corporation 企業基礎設施轉型副總裁 Constance Metcalfe，獲業務轉型卓越獎

有關 Stevie 獎得主的完整名單及更多信息，請訪問 http://www.StevieAwards.com/Women 。

Stevie 獎於 11 月 8 日至 10 日與商界女性 Stevie 獎同時在線上舉行了第五屆 女性|未來大會 。 250 多名女性分享了為期三天的活動，其中最引人注目的是 Hugo Boss 多元化和包容性主管 Rashmi Verma 的主題演講。

上述獎項 2023 年（第 20 屆）的報名將於 5 月開放。2023 年的頒獎典禮將於 11 月在美國紐約的馬奎斯萬豪酒店舉行。

關於 Stevie 獎

Stevie 獎分為八個項目：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、The American Business Awards®、The International Business Awards®、中東和北非 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、偉大僱主 Stevie 獎以及銷售和客戶服務 Stevie 獎。Stevie 獎競賽每年收到來自 70 多個國家的組織的 12,000 多個提名。Stevie 獎表彰各種類型和規模的組織及其背後的個人，讚揚全球工作場所的傑出表現。欲了解更多關於 Stevie 獎的信息，請訪問 http://www.StevieAwards.com 。

聯絡方式：

Maggie Miller

Maggie@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

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