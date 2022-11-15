第19届年度史蒂夫女性企业家奖获奖者公布

在拉斯维加斯的颁奖典礼上，众多女性自营企业及专业人士受到表彰

/EIN News/ -- 弗吉尼亚州费尔法克斯, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11月11日（星期五），2022年 史蒂夫®女性企业家奖 （Stevie® Awards for Women in Business）获奖者揭晓，聚焦女性高管、企业家和女性经营的组织。



史蒂夫女性企业家奖是知名国际商务大奖（International Business Awards®）和美国商务奖（American Business Awards®）的创建者所创办的一项国际竞选。史蒂夫奖被广泛认为是全球首屈一指的 商务大奖 。

获得提名的职业女性及其嘉宾出席了在内华达州拉斯维加斯凯萨宫酒店（Caesars Palace）举行的颁奖仪式。2022年的奖项评选吸引了来自27个国家和地区的众多提名。

评选过程通过Livestream进行了 现场直播 。

今年，史蒂夫奖收到来自世界各地众多组织和个人提交的1500余项提名参与分类评选，包括年度企业家、年度高管、年度最具创新性公司和年度最佳初创企业等。 七个专业评审委员会 的200多位商业专业人士敲定了史蒂夫奖的金奖、银奖和铜奖得主。

最高殊荣奖（Grand Stevie Award）奖杯分别颁给了五家以自己的名义或以一个或多个客户的名义提交最佳参赛作品的组织。获奖者根据奖项比拼中获得史蒂夫金奖、银奖和铜奖的数量敲定。史蒂夫奖获奖者为：

The Audacious Agency，澳大利亚昆士兰州库姆巴巴（第一名）

IBM，美国纽约州阿蒙克（第二名）

Megaphone，澳大利亚墨尔本（第三名）

Melissa Sones Consulting，美国纽约州纽约（第四名）

世界新闻研究所，美国华盛顿特区（第五名）



2022年史蒂夫金奖、银奖和铜奖得主代表了全球各地大小组织的多元化群体。今年的史蒂夫杰出金奖得主包括：

Sandrine Pons，法国巴黎SAP区域副总裁兼解决方案销售与创新总监，获奖项目“Women Helping Women”——商业

Ann Kaplan，美国内华达州拉斯维加斯，“年度最佳女性”——会计和财务

Susan McLaughlin，美国宾夕法尼亚州马尔文Vanguard创新媒体和创意运营高级经理，“年度最佳女性”——广告、营销和公共关系

Fatima Sultan Al-Kuwari，卡塔尔Ooredoo集团首席人力资源官，“年度最佳女性高管”——商业产品——超过2500名员工

Shama Hyder，美国得克萨斯州普莱诺Zen Media首席执行官兼创始人，“年度最具创新女性”——社交媒体

Stephanie Wernick Barker，美国纽约州纽约Mondo总裁，“年度女性思想领袖”——商业服务

Gehad Hamdy，埃及吉萨Speak Up创始人，“年度社会变革者”——性别

Michelle John，英国什罗普郡舒兹伯利PEGS创会理事，“年度最佳女性”——政府或非营利

Kelley Higney，美国佛罗里达州圣露西港Bug Bite Thing创始人兼首席执行官，“最佳女性企业家”——消费产品——11至2500名员工

Allison Grafton，加拿大艾伯塔省卡尔加里Rockwood Custom Homes总裁兼创始人，“加拿大最佳女性企业家”

获得多项史蒂夫金奖的机构包括Anheuser-Busch InBev、Babylist、Brandless、But Bite Thing、Caroline Kennedy Group、Everise、Flock DC、Global Press Institute、Halkbank、Harman International、LickYourPhone Media、Luma Brighter Learning、Megaphone、Primrose Schools、Rockwood Custom Homes、Rubi Laboratories、Sidus Space和The Tambellini Group。

HCLTech 是一家围绕数字化、工程和云交付行业领先能力的全球性科技公司，提供广泛的技术服务与产品组合，赞助了被称为HCLTech女性科技奖四个类别的奖项。在这些类别中，著名史蒂夫奖的得主包括：

Monica Williams，NBCUniversal数字产品与内容发布高级副总裁，获奖项目“新常态数字变革者”

Karen Oerter，Land O’Lakes信息技术总监，获奖项目“新常态数字变革者”

Abby Knowles，Verizon全球技术解决方案副总裁，获奖项目“不确定性时期领导者”

Susan Doniz，The Boeing Company首席信息官兼信息技术与数据分析高级副总裁，获奖项目“不确定性时期领导者”

Tia Ballard，Sempra云和自动化总监，获奖项目“新一代技术领导力”

Constance Metcalfe，Canadian Tire Corporation企业基础设施转型联合副总裁，获奖项目“卓越商业转型”

有关史蒂夫奖得主的完整名单和更多信息，请访问 http://www.StevieAwards.com/Women 。

史蒂夫奖于11月8日至10日举行了线上第五届 “女性|未来大会” ，同时还举办了“史蒂夫女性企业家奖”。超过250名女性在为其三天的大会中分享心得，并由Hugo Boss的D&I总监Rashmi Verma进行了主题演讲。

2023年（第20届）史蒂夫奖报名活动将于5月开放。2023年颁奖典礼将于11月在美国纽约万豪侯爵酒店（Marriott Marquis）举行。

关于史蒂夫奖

史蒂夫奖进行八个项目的评选：亚太史蒂夫奖、德国史蒂夫奖、美国商业奖、国际商务大奖、中东和北美史蒂夫奖、史蒂夫女性企业家奖、史蒂夫优秀雇主奖以及史蒂夫销售与客户服务奖。史蒂夫奖的评选每年收到来自70多个国家和地区众多组织的1.2万余项提名。史蒂夫奖表彰全球工作场所中的杰出成就，褒奖各种类型和规模的组织及其背后的人员。如需了解有关史蒂夫奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

联系人：

Maggie Miller

Maggie@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

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