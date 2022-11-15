Submit Release
News Search

There were 2,352 press releases posted in the last 24 hours and 299,397 in the last 365 days.

2022年度第19回スティービー女性賞（Stevie® Awards for Women in Business）の受賞者発表

ラスベガスで開催した授賞式では女性が経営する企業/団体および働く女性を表彰

/EIN News/ -- バージニア州フェアファックス発, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 女性エグゼクティブ、女性起業家、女性が経営する企業/団体の業績を評価するスティービー女性賞（Stevie® Awards for Women in Business）の2022年度の受賞者が11月11日金曜日に発表された。

スティービー女性賞は、権威ある国際・ビジネス賞®やアメリカン・ビジネス賞®の創設者がプロデュースする国際的コンテストである。スティービー賞は、世界最高のビジネス賞として広く認められている。

ノミネートされたワーキングウーマンや招待客が出席し、米国ネバダ州のシーザーズパレスで開催されたガライベントで受賞者が発表された。2022年度のコンテストでは、27ヵ国から候補がエントリーされた。

表彰式の様子は、ライブストリーミングで生配信された。

今年、同賞には、起業家（Entrepreneur of the Year）、エグゼクティブ（Executive of the Year）、最も革新的な企業（Most Innovative Company of the Year）、スタートアップ（Startup of the Year）をはじめとするカテゴリーに、世界中の1,500を超える企業/団体と個人がエントリーした。200人以上のビジネスプロフェッショナルが7つの専門判定委員会に参加して、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞受賞者を決定した。

グランド・スティービー賞のトロフィーは、自らの名前または1人以上のクライアントの名前で、コンテストに最優秀組織としてエントリーされた5つの企業/団体に贈呈された。受賞者は、今回のコンテストで獲得したゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の数によって決定された。グランド・スティービー賞の受賞者は以下の通り：

  • The Audacious Agency（オーストラリア、クイーンズランド州クーンババ）（第1位）
  • IBM（米国ニューヨーク州アーモンク）（第2位）
  • Megaphone（オーストラリア、メルボルン）（第3位）
  • Melissa Sones Consulting（米国ニューヨーク州ニューヨーク）（第4位）
  • Global Press Institute（米国ワシントンD.C.）（第5位）

2022年度のゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞受賞者は、世界中の規模問わない多種多様なグループを反映している。今年のコンテストで特筆すべきスティービー賞の受賞者として以下が挙げられる。

  • Sandrine Pons、リージョナル・バイスプレジデント、ソリューションズセールス&イノベーションヘッド、SAP（フランス、パリ）、女性を助ける女性‐ビジネス（Women Helping Women – Business）
  • Ann Kaplan（米国ネバダ州ラスベガス）、今年の女性‐会計・財務（Woman of the Year - Accounting and Finance）
  • Susan McLaughlin、シニア・イノベーティブメディアおよびクリエイティブオペレーションズ・マネージャー、Vanguard（米国ペンシルベニア州モルバーン） 今年の女性‐広告、マーケティング&パブリックリレーションズ（Woman of the Year - Advertising, Marketing & Public Relations）
  • Fatima Sultan Al-Kuwari、グループ・チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー、Ooredoo（カタール）、今年の女性エグゼクティブ‐ビジネス製品‐従業員2,500人以上（Female Executive of the Year – Business Products –More Than 2,500 Employees）
  • Shama Hyder、CEO兼設立者、Zen Media（米国テキサス州プレイノ）、今年の最も革新的な女性 ‐ ソーシャルメディア（Most Innovative Woman of the Year - Social Media）
  • Stephanie Wernick Barker、社長、Mondo（米国ニューヨーク州ニューヨーク）、今年の女性ソートリーダー‐ビジネスサービス（Female Thought Leader of the Year - Business Services）
  • Gehad Hamdy、設立者、Speak Up（エジプト、ギザ）、今年の社会変革者 ‐ジェンダー（Social Change Maker of the Year - Gender）
  • Michelle John、設立ディレクター、PEGS（英国シュロップシャー、シュルーズベリー）、今年の女性 ‐ 行政または非営利団体（Woman of the Year - Government or Non-Profit）
  • Kelley Higney、設立者兼CEO、Bug Bite Thing（米国フロリダ州ポート・ルーシー）、最も優れた女性起業家‐消費者製品‐従業員11～2,500人（Best Female Entrepreneur – Consumer Products –11 to 2,500 Employees）
  • Allison Grafton、社長兼設立者、Rockwood Custom Homes（カナダ、アルバータ州カルガリー）、カナダの最優秀女性起業家（Best Female Entrepreneur in Canada）

複数のゴールド・スティービー賞を獲得した企業/団体は、Anheuser-Busch InBev、Babylist、Brandless、But Bite Thing、Caroline Kennedy Group、Everise、Flock DC、Global Press Institute、Halkbank、Harman International、LickYourPhone Media、Luma Brighter Learning、Megaphone、Primrose Schools、Rockwood Custom Homes、Rubi Laboratories、Sidus Space、The Tambellini Groupである。

HCLテック（HCLTech）は、広範なテクノロジーサービスや製品のポートフォリオを誇り、デジタル、エンジニアリング、クラウドを中心として業界をリードする機能を提供しているグローバルテクノロジー企業で、テクノロジーのHCLTechウーマン（HCLTech Women in Technology）賞と呼ばれる4つのカテゴリーのスポンサーである。これらのカテゴリーの特筆すべきスティービー賞受賞者は以下の通り。

  • Monica Williams、デジタル製品およびコンテンツ配信担当シニア・バイスプレジデント、NBCUniversal、ニューノーマルデジタル変革者（New Normal Digital Transformer）
  • Karen Oerter、情報技術担当ディレクター、Land O’Lakes、ニューノーマルデジタル変革者（New Normal Digital Transformer）
  • Abby Knowles、グローバルテクノロジーソリューション担当バイスプレジデント、Verizon、不透明な時代のリーダー（Leading Through Uncertainty）
  • Susan Doniz、情報技術&データ解析担当CIO＆SVP、The Boeing Company、不透明な時代のリーダー（Leading Through Uncertainty）
  • Tia Ballard、クラウドおよびオートメーション責任者、Sempra、次世代テクノロジーのリーダーシップ（Leadership in Next Gen Technology）
  • Constance Metcalfe、エンタープライズインフラストラクチャー変革担当アソシエイツ・バイスプレジデント、Canadian Tire Corporation、ビジネス変革のエクセレンス（Excellence in Transforming Business）

スティービー賞の受賞者の全リストや詳細については、http://www.StevieAwards.com/Womenを参照されたい。

スティービー女性賞に合わせて、スティービー賞では11月8～10日に5回目の女性|フューチャーカンファレンスをバーチャルで実施した。3日間にわたるプログラムには、ヒューゴ・ボス（Hugo Boss）のD&I責任者、ラシミ・ヴェルマ（Rashmi Verma）が基調講演を行い、250人を超える女性が参加した。

2023年度（第20回）の賞へのエントリーは5月に始まる。2023年度の授賞式は、11月に米国ニューヨーク州ニューヨークのMarriott Marquisで開催される予定である。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「スティービー・アジア･パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー･ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン･ビジネス賞(American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「スティービー・中東および北アフリカ賞 (The Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業･団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業･団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、http://www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

問い合わせ先：
マギー・ミラー（Maggie Miller） 
Maggie@StevieAwards.com
+1 (703) 547-8389

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b63035a8-f67a-43d0-9854-096aead94911/ja


Primary Logo

第19回スティービー女性賞（Stevie® Awards for Women in Business）の受賞者を発表

世界中の優れた女性の起業家、エグゼクティブ、従業員の受賞者が11月11日金曜日に米国ネバダ州ラスベガスで開催された授賞式で発表された。

You just read:

2022年度第19回スティービー女性賞（Stevie® Awards for Women in Business）の受賞者発表

Distribution channels: Media, Advertising & PR


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.