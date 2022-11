2022年度第19回スティービー女性賞（Stevie® Awards for Women in Business）の受賞者発表

ラスベガスで開催した授賞式では女性が経営する企業/団体および働く女性を表彰

/EIN News/ -- バージニア州フェアファックス発, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 女性エグゼクティブ、女性起業家、女性が経営する企業/団体の業績を評価するスティービー女性賞( Stevie® Awards for Women in Business )の2022年度の受賞者が11月11日金曜日に発表された。

スティービー女性賞は、権威ある国際・ビジネス賞®やアメリカン・ビジネス賞®の創設者がプロデュースする国際的コンテストである。スティービー賞は、世界最高の ビジネス賞 として広く認められている。

ノミネートされたワーキングウーマンや招待客が出席し、米国ネバダ州のシーザーズパレスで開催されたガライベントで受賞者が発表された。2022年度のコンテストでは、27ヵ国から候補がエントリーされた。

表彰式の様子は、ライブストリーミングで 生配信 された。

今年、同賞には、起業家(Entrepreneur of the Year)、エグゼクティブ(Executive of the Year)、最も革新的な企業(Most Innovative Company of the Year)、スタートアップ(Startup of the Year)をはじめとするカテゴリーに、世界中の1,500を超える企業/団体と個人がエントリーした。200人以上のビジネスプロフェッショナルが 7つの専門判定委員会 に参加して、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞受賞者を決定した。

グランド・スティービー賞のトロフィーは、自らの名前または1人以上のクライアントの名前で、コンテストに最優秀組織としてエントリーされた5つの企業/団体に贈呈された。受賞者は、今回のコンテストで獲得したゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の数によって決定された。グランド・スティービー賞の受賞者は以下の通り:

The Audacious Agency(オーストラリア、クイーンズランド州クーンババ)(第1位)

IBM(米国ニューヨーク州アーモンク)(第2位)

Megaphone(オーストラリア、メルボルン)(第3位)

Melissa Sones Consulting(米国ニューヨーク州ニューヨーク)(第4位)

Global Press Institute(米国ワシントンD.C.)(第5位)





2022年度のゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞受賞者は、世界中の規模問わない多種多様なグループを反映している。今年のコンテストで特筆すべきスティービー賞の受賞者として以下が挙げられる。

Sandrine Pons、リージョナル・バイスプレジデント、ソリューションズセールス&イノベーションヘッド、SAP(フランス、パリ)、女性を助ける女性‐ビジネス(Women Helping Women – Business)

Ann Kaplan(米国ネバダ州ラスベガス)、今年の女性‐会計・財務(Woman of the Year - Accounting and Finance)

Susan McLaughlin、シニア・イノベーティブメディアおよびクリエイティブオペレーションズ・マネージャー、Vanguard(米国ペンシルベニア州モルバーン) 今年の女性‐広告、マーケティング&パブリックリレーションズ(Woman of the Year - Advertising, Marketing & Public Relations)

Fatima Sultan Al-Kuwari、グループ・チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー、Ooredoo(カタール)、今年の女性エグゼクティブ‐ビジネス製品‐従業員2,500人以上(Female Executive of the Year – Business Products –More Than 2,500 Employees)

Shama Hyder、CEO兼設立者、Zen Media(米国テキサス州プレイノ)、今年の最も革新的な女性 ‐ ソーシャルメディア(Most Innovative Woman of the Year - Social Media)

Stephanie Wernick Barker、社長、Mondo(米国ニューヨーク州ニューヨーク)、今年の女性ソートリーダー‐ビジネスサービス(Female Thought Leader of the Year - Business Services)

Gehad Hamdy、設立者、Speak Up(エジプト、ギザ)、今年の社会変革者 ‐ジェンダー(Social Change Maker of the Year - Gender)

Michelle John、設立ディレクター、PEGS(英国シュロップシャー、シュルーズベリー)、今年の女性 ‐ 行政または非営利団体(Woman of the Year - Government or Non-Profit)

Kelley Higney、設立者兼CEO、Bug Bite Thing(米国フロリダ州ポート・ルーシー)、最も優れた女性起業家‐消費者製品‐従業員11~2,500人(Best Female Entrepreneur – Consumer Products –11 to 2,500 Employees)

Allison Grafton、社長兼設立者、Rockwood Custom Homes(カナダ、アルバータ州カルガリー)、カナダの最優秀女性起業家(Best Female Entrepreneur in Canada)

複数のゴールド・スティービー賞を獲得した企業/団体は、Anheuser-Busch InBev、Babylist、Brandless、But Bite Thing、Caroline Kennedy Group、Everise、Flock DC、Global Press Institute、Halkbank、Harman International、LickYourPhone Media、Luma Brighter Learning、Megaphone、Primrose Schools、Rockwood Custom Homes、Rubi Laboratories、Sidus Space、The Tambellini Groupである。

HCLテック(HCLTech) は、広範なテクノロジーサービスや製品のポートフォリオを誇り、デジタル、エンジニアリング、クラウドを中心として業界をリードする機能を提供しているグローバルテクノロジー企業で、テクノロジーのHCLTechウーマン(HCLTech Women in Technology)賞と呼ばれる4つのカテゴリーのスポンサーである。これらのカテゴリーの特筆すべきスティービー賞受賞者は以下の通り。

Monica Williams、デジタル製品およびコンテンツ配信担当シニア・バイスプレジデント、NBCUniversal、ニューノーマルデジタル変革者(New Normal Digital Transformer)

Karen Oerter、情報技術担当ディレクター、Land O’Lakes、ニューノーマルデジタル変革者(New Normal Digital Transformer)

Abby Knowles、グローバルテクノロジーソリューション担当バイスプレジデント、Verizon、不透明な時代のリーダー(Leading Through Uncertainty)

Susan Doniz、情報技術&データ解析担当CIO&SVP、The Boeing Company、不透明な時代のリーダー(Leading Through Uncertainty)

Tia Ballard、クラウドおよびオートメーション責任者、Sempra、次世代テクノロジーのリーダーシップ(Leadership in Next Gen Technology)

Constance Metcalfe、エンタープライズインフラストラクチャー変革担当アソシエイツ・バイスプレジデント、Canadian Tire Corporation、ビジネス変革のエクセレンス(Excellence in Transforming Business)

スティービー賞の受賞者の全リストや詳細については、 http://www.StevieAwards.com/Women を参照されたい。

スティービー女性賞に合わせて、スティービー賞では11月8~10日に5回目の 女性|フューチャーカンファレンス をバーチャルで実施した。3日間にわたるプログラムには、ヒューゴ・ボス(Hugo Boss)のD&I責任者、ラシミ・ヴェルマ(Rashmi Verma)が基調講演を行い、250人を超える女性が参加した。

2023年度(第20回)の賞へのエントリーは5月に始まる。2023年度の授賞式は、11月に米国ニューヨーク州ニューヨークのMarriott Marquisで開催される予定である。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞(American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「スティービー・中東および北アフリカ賞 (The Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

問い合わせ先:

マギー・ミラー(Maggie Miller)

Maggie@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

