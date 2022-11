Le podcast Root Causes de Sectigo sur la cybersécurité atteint 150 000 auditeurs

Ce podcast hebdomadaire animé par des vétérans de l'industrie explore l'identité numérique, la sécurité axée sur l'identité, les infrastructures à clés publiques, l'informatique quantique, la blockchain et les connexions cryptographiques dans le monde informatique en constante évolution d'aujourd'hui

/EIN News/ -- ROSELAND, New Jersey, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo®, leader mondial dans le domaine des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui que son podcast hebdomadaire à la cote de cinq étoiles Root Causes a atteint son seuil de 150 000 auditeurs et figure parmi les 10 meilleurs podcasts mondiaux en popularité, d'après le classement de Listen Score.



Animé par Tim Callan et Jason Soroko, respectivement directeur de l'expérience et chef de produit chez Sectigo, ce podcast propose des discussions et des commentaires sur les principales tendances ayant un impact sur l'industrie de la cybersécurité. Plus de 250 épisodes sont disponibles pour des informations digestibles et faciles à écouter à propos d'un large éventail de sujets tels que les identités numériques et la sécurité axée sur l'identité, les infrastructures à clés publiques (PKI), la CLM, la cryptographie quantique, la blockchain, l'authentification véritablement sans mot de passe, le Zero Trust et bien plus encore.

« Merci pour fournir des informations "clés" sur les sujets des PKI et de l'identité numérique. C'est un excellent moyen de rester à jour et d'apprendre à protéger des actifs numériques dans un paysage en constante évolution », a écrit un évaluateur cinq étoiles.

Un autre a écrit : « [Je] travaille dans l'espace de l'ingénierie des systèmes depuis 10 ans et je continue de rencontrer des difficultés avec les PKI et les AC [autorités de certification]. Ce podcast a progressivement comblé ces lacunes en m'aidant à comprendre de A à Z de quoi il s'agit, les risques et les bonnes marches à suivre. »

Les épisodes populaires de cette année comprennent :

« Alors que nous continuons de voir des cybermenaces de plus en plus sophistiquées perturber les entreprises, de nouvelles lois sur la confidentialité numérique, des réglementations sur les cryptomonnaies et un battage médiatique continu autour des technologies transformatrices telles que le métavers, le Web3 et l'informatique quantique, les organisations de toutes tailles examinent attentivement leurs stratégies de cybersécurité », a déclaré M. Callan.

M. Soroko a ajouté : « De faibles identifiants de sécurité numériques continuent d'être utilisés comme surface d'attaque, et à un moment où il y a une prolifération d'identités humaines et machine qui accèdent à des données d'entreprise sensibles, l'adoption d'une position de sécurité axée sur l'identité doit constituer une priorité absolue. Nous sommes fiers que notre podcast continue d'être une voix précieuse dans un secteur en constante évolution afin d'aider les directeurs de la sécurité informatique et leurs équipes à établir une confiance numérique afin de mener des activités en toute sécurité aujourd'hui. »

Root Causes est diffusé sur Spotify, SoundCloud, Blubrry, Stitcher et iTunes, et est également disponible à l'adresse www.sectigo.com/resource-library/podcasts.

