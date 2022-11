NanoXplore annonce la nomination d'un nouveau membre à son conseil d’administration

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), un chef de file mondial du graphène, annonce la nomination de Mme Catherine Loubier à son conseil d'administration.



La nomination de Mme Loubier fait suite à un vaste processus de recherche mené par le comité de gouvernance et de mises en candidature du conseil. Le membres du conseil continueront de s'assurer que la constitution du conseil d’administration est bien alignée pour soutenir la haute direction dans l'exécution de son nouveau plan de croissance stratégique quinquennal et dans la prochaine phase de croissance de la Société.

Mme Loubier apporte une expérience et une expertise considérables pour compléter le conseil et créer de la valeur pour les actionnaires.

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Catherine au conseil d'administration. Grâce à ses compétences en gouvernance d'entreprise et en leadership, elle est bien placée pour fournir la supervision et la direction efficaces requises pour la vision, le plan et l'objectif ambitieux de NanoXplore et je suis convaincu que sa présence renforcera la capacité d'exécuter notre mandat de création de valeur pour tous les actionnaires », a déclaré Benoît Gascon, administrateur principal du conseil.

Mme Catherine Loubier est conseillère senior auprès du monde corporatif. Dans son récent rôle de déléguée générale du Québec à New York, de février 2019 à août 2021, elle a joué un rôle déterminant dans la finalisation du plus important contrat d'hydroélectricité renouvelable jamais conclu avec l'État de New York. Elle a été auparavant directrice de cabinet adjointe du premier ministre du Québec d'octobre 2018 à février 2019. De 2015 à 2018, elle a conseillé des chefs d'entreprise de diverses industries, dont le président et chef de la direction de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi. Elle a passé près de dix ans au gouvernement fédéral, incluant comme conseillère principale du 22e Premier ministre du Canada de 2013 à 2015 et membre du personnel senior de ministres fédéraux dès 2006. Elle est membre du Women's Forum New York et membre du conseil d'administration du Canadian American Business Council et du Council for Canadian American Relations. Mme Loubier est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise de l'Université du Québec à Montréal, obtenus en 1996, et d'un certificat de la Harvard Business School, obtenu en 2020.

À propos de NanoXplore

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés industriels. La Société fournit des produits plastiques et composites améliorés au graphène standard et personnalisés à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, avec des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

