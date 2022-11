EasyDMARC s'associe à Openprovider pour sécuriser davantage d'entreprises contre l'hameçonnage

EasyDMARC and Openprovider Gerasim Hovhannisyan, PDG d'EasyDMARC Arno Vis, PDG d'Openprovider

ZOETERMEER, PAYS-BAS, November 15, 2022 /EINPresswire.com/ -- EasyDMARC, fournisseur d'une plateforme de livrabilité et sécurité tout-en-un pour les e-mails, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Openprovider, registraire de domaines accrédité par l'ICANN et entreprise technologique. Ce partenariat a pour but d'aider les clients d'Openprovider à améliorer la sécurité de leur domaine en protégeant leurs e-mails et en empêchant les pirates d'envoyer des e-mails d'hameçonnage en leur nom.

Le rapport DBIR 2021 de Verizon indique que 93 % des attaques informatiques réussies commencent par un e-mail d'hameçonnage. Chaque année, 500 millions de dollars sont perdus à cause d'attaques d'hameçonnage.

« Le nombre d'attaques d'hameçonnage a explosé ces dernières années », fait savoir Gerasim Hovhannisyan, PDG d'EasyDMARC. « Notre plateforme a identifié plus de neuf milliards d'e-mails d'hameçonnage cette année. Grâce à notre partenariat avec Openprovider, nous assurerons la tranquillité d'esprit d'un plus grand nombre d'entreprises. »

Il y a quelque temps, les grandes entreprises attiraient les pirates, mais aujourd'hui toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont ciblées par les e-mails d'hameçonnage. Le Firewall Times indique que 61 % des PME ont subi une attaque informatique l'année dernière.

« La sécurité n'a jamais été aussi cruciale. Les clients d'Openprovider le savent bien, et ils sont à l'origine de la décision d'inclure EasyDMARC dans notre panoplie d'outils de sécurité », déclaré Arno Vis, PDG et fondateur d'Openprovider. « Nous sommes heureux d'approfondir notre collaboration avec EasyDMARC et de donner à nos clients, pour la plupart des PME, la protection qu'ils recherchent. »

À propos d'Openprovider

Openprovider est un registraire de domaines accrédité par l'ICANN et une entreprise technologique fondée en 2004 à Rotterdam aux Pays-Bas. Openprovider est l'un des plus importants registraires de domaines, comptant plus de 60 employés dans quinze pays. En plus de proposer plus de 2 300 extensions de domaine différentes, Openprovider s'est fortement concentré ces dernières années sur l'accroissement de nos produits de sécurité. EasyDMARC est le dernier ajout à notre portefeuille de produits, qui comprend déjà des certificats SSL, des filtres contre les messages indésirables, Premium Anycast DNS, des certificats S/MIME et des certificats Code Signing. Les clients sont au centre du modèle économique d'Openprovider, et nous faisons tout notre possible pour créer une relation durable avec nos clients et pour aider chacun d'eux à prospérer.

www.openprovider.com

À propos d'EasyDMARC

EasyDMARC est un service de logiciel à la demande d'entreprise à entreprise qui résout en quelques clics les problèmes de sécurité et de livrabilité des e-mails. Avec des outils sophistiqués comme la classification DMARC Report assistée par IA, DMARC, SPF, les solutions de gestion de cloud DKIM et la surveillance de la réputation des sources d'e-mails, notre système aide nos clients à rester en sécurité et à maintenir la « santé » de leurs domaines.

Avec des bureaux aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Arménie, l'entreprise fournit les produits les plus complets pour tous ceux qui veulent constituer la meilleure défense possible pour leur écosystème d'e-mails. EasyDMARC apporte à ses clients la tranquillité d'esprit et leur permet de se concentrer sur leurs objectifs professionnels plutôt que d'avoir à s'occuper des problèmes de sécurité.

www.easydmarc.com