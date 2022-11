Microshare devient le distributeur exclusif des bornes de mesure de l’expérience client Skiply en Amérique du Nord

Ce partenariat se traduira par des réductions de coûts pour les utilisateurs des solutions digitales de nettoyage à la demande de Microshare en Amérique du Nord et améliorera la disponibilité des produits et les services disponibles pour les clients de Skiply

/EIN News/ -- PHILADELPHIE et AIX-LES-BAINS, FRANCE, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Microshare, leader de la collecte et du traitement des données pour le bâtiment intelligent et le développement durable, devient le distributeur exclusif en Amérique du Nord des bornes connectées Skiply, fabricant spécialisé dans les dispositifs de mesure de l’expérience client. L’annonce a été faite ce jour par les 2 entreprises.



Skiply, née en Savoie, en France, fabrique des objets connectés (IoT) permettant de recueillir des retours clients anonymes en temps réel et d’effectuer des demandes de service. Ses bornes d’enquête connectées – des objets compacts fonctionnant sur des réseaux sans fil basse consommation – permettent de recueillir instantanément des données de satisfaction ou de répondre à une demande de service dans les espaces commerciaux tels que les bureaux, les restaurants, les magasins et les toilettes publiques. Ses systèmes d’alerte, intégrés à plusieurs produits Microshare, peuvent être configurés pour avertir les équipes commerciales ou de maintenance lorsque des problèmes sont signalés ou que le niveau de satisfaction se détériore, améliorant ainsi la qualité de service et la fidélisation des clients.

Microshare, basée à Philadelphie, utilise les bornes Skiply dans le cadre de ses solutions de nettoyage basées sur les données, EverSmart Washroom et EverSmart Clean. Les clients appuient sur un bouton d’une borne murale pour demander un service ou signaler un consommable en rupture, tel que le savon ou le papier. Ces appareils sont déployés dans des centaines d’immeubles de bureaux, d’hôpitaux, de maisons médicales, d’universités et de lieux de loisirs en Amérique du Nord et en Europe.

« Notre stratégie en tant qu’intégrateur IoT a toujours été d’avoir des relations étroites avec un petit nombre de fournisseurs de premier plan », a déclaré Ron Rock, PDG et cofondateur de Microshare. « Nous doublons la mise sur Skiply parce que leurs produits sont de classe mondiale – hautement personnalisables, antibactériens et robustes. En augmentant notre volume de vente, à la fois directement et par l’intermédiaire de revendeurs Microshare comme Aramark, Comcast et CBRE, nous allons non seulement acquérir une meilleure compréhension de cette technologie, mais aussi être en mesure de répercuter les réductions de coûts à nos clients en achetant en grandes quantités. "

Pour sa part, Skiply bénéficiera d’un accès privilégié au vaste marché nord-américain, grâce aux canaux de vente et aux relations commerciales de Microshare. De plus, il sera plus facile pour Microshare de servir les clients américains et canadiens de Skiply, car elle dispose d’une équipe disponible au même fuseau horaire tout en offrant un ensemble de solutions data dans le domaine du Smart Building.

« Nous avons le plaisir de travailler avec Microshare depuis 2017 et nous sommes ravis de passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne notre collaboration », a déclaré Jérôme Chambard, PDG et cofondateur de Skiply. « Ce partenariat permettra de déployer notre technologie de pointe auprès de plus de clients gestionnaires d’immobilier commercial en Amérique du Nord. La croissance de notre base d’utilisateurs et de feedback collectés nous permettront d’innover toujours plus dans la bonne direction. »

Les bornes Skiply capturent les retours des utilisateurs avec des claviers qui utilisent des visages souriants ou en colère, des étoiles, des signes de pouces haut / bas ou des scores numériques pour évaluer la satisfaction. Ils sont accompagnés d’une grande variété de supports de comptoir, muraux ou sur pied, et peuvent être personnalisés en fonction de l’environnement spécifique du client, comme la nature des enquêtes et l’identité visuelle.

Les bornes Skiply sont également appréciées dans les commerces de détail tels que les supermarchés. Microshare a l’intention de les intégrer dans une offre dédiée aux Grandes Surfaces ainsi qu’à d’autres types de points de vente, a déclaré Ron Rock.

Pour en savoir plus sur Microshare et sa gamme de produits EverSmart : www.microshare.io.

Pour en savoir plus sur Skiply et ses bornes d’enquête Smilio : https://www.skiply.eu/en/smilio-s-2/.

Contacts médias

Amérique du Nord : Dave Fondiller, dfondiller@microshare.io

EMEA : Simon Redgate, sredgate@microshare.io; Gaspard Redont, gaspard.redont@skiply.fr

À propos de Microshare

Microshare génère des données là où il n’y en avait pas auparavant, ce qui permet d’obtenir une vue d’ensemble de la performance, de la valeur, de la sécurité et de la durabilité des actifs immobiliers. Notre gamme de solutions pour le Smart Building EverSmart est déployée à grande échelle dans le monde entier pour diminuer les coûts, gagner en efficacité et réaliser des économies de main-d’œuvre dans les opérations de nos clients, tout en produisant des informations précieuses pour les programmes de développement durable et RSE. Microshare, basé à Philadelphie, est un leader des applications LoRaWAN et un membre actif de la LoRa Alliance®. www.microshare.io

À propos de Skiply

Skiply est une startup de la Frenchtech, créée en 2015 par Jérôme Chambard et Sébastien Moulis. La société exporte ses objets connectés dans le monde entier, dans les aéroports, les centres commerciaux et les bâtiments tertiaires. Lauréat de nombreux prix et concours internationaux, Skiply collabore avec plus de 400 clients dans le monde et gère plusieurs dizaines de milliers d’objets connectés. www.skiply.eu

