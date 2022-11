Jitterbit kündigt erweiterte Zusammenarbeit mit Shopify an

/EIN News/ -- Shopify-Händler können jetzt auf eine schnelle, nahtlose und vertrauenswürdige ERP-Integration zugreifen



ALAMEDA, Kalifornien, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , das Unternehmen für API-Transformation, hat heute bekanntgegeben, dass es ERP-Integrationen für Shopify Plus-Händler anbieten wird. Der Status als anerkannter Shopify Plus-Integrationspartner belegt die kompromisslosen technischen Kapazitäten, Best Practices im Kundenservice, Betriebszeit und Leistung von Jitterbit. Durch die Nutzung der unübertroffenen Integrationskompetenz von Jitterbit zur Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Lieferkette, Vertrieb und Beschaffung wird die ERP-Integration von Jitterbit die Produktivität steigern und es Shopify-Händlern ermöglichen, weniger Zeit mit der Arbeit in unterschiedlichen Systemen und mehr Zeit damit zu verbringen, neue Kunden über neue Kanäle zu erreichen.

Die erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen von heute sind diejenigen, die das Potenzial ihrer ERP-Systeme maximieren, indem sie sie in die spezifische Unternehmensstruktur und -ziele integrieren. Ab sofort können neue und bestehende Shopify- und Shopify Plus-Händler die Vorteile der branchenführenden Integrationsplattform als Service (iPaaS) von Jitterbit nutzen, um ihre Shopify-Administratoren mit nur wenigen Klicks in alle wichtigen ERP- und EDI-Systeme zu integrieren, anstatt diese komplexen Integrationen mühsam selbst zu erstellen. Dank der unübertroffenen globalen Reichweite von Jitterbit in den Märkten Nordamerika, Lateinamerika, APAC und EMEA sind Kunden in der Lage, beliebige Daten mit ihren Shopify-Administratoren zu verbinden, um innerhalb von Tagen oder Stunden statt Wochen oder Monaten weltweit Geschäfte zu tätigen.

„Eine der größten Hürden für Handelsunternehmen besteht darin, ihre Backoffice-Systeme effektiv und effizient zu verbinden und zu integrieren, um den Prozess von der Bestellung bis zur Abwicklung zu automatisieren. Dies zu unterstützen, ist eine der Hauptkompetenzen von Jitterbit“, so Ron Wastal, Senior Vice President, Business Development, Channel und Alliances bei Jitterbit. „Wir sind stolz darauf, dass wir bereits seit vielen Jahren mit Shopify zusammenarbeiten und gemeinsam zahlreiche Kundenerfolge erzielt haben. Die Ausweitung der Zusammenarbeit wird die Geschwindigkeit und Effizienz von Jitterbit auch größeren Shopify-Händlern zugänglich machen, so dass sie mühelos unterschiedliche Systeme und Kanäle verbinden können, um im Laden, online und überall dazwischen zu verkaufen. Jetzt können die Händler den Verbrauchern leichter entgegenkommen, ganz gleich, wo sie sind.“

„Die enge Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie Jitterbit, das über mehr als zwei Jahrzehnte Integrationserfahrung und nachweisliche Erfahrung mit ERP-Systemen verfügt, insbesondere mit der Anbindung von On-Premise-Systemen, war für uns von entscheidender Bedeutung, da wir wollen, dass unsere Händler ihre Geschäfte mit Vertrauen automatisieren können“, so Carrie Gofron, Global ERP Partnerships bei Shopify. „Diese erweiterte Beziehung schafft eine Win-Win-Win-Situation für uns, Jitterbit und, was am wichtigsten ist, für unsere gemeinsamen Händler. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Jitterbit-Team, um unseren Kunden neue, umfassende Handelserfahrungen zu bieten, indem wir Hunderte von Cloud- und On-Premise-Anwendungen und -Systemen mit Shopify integrieren.“

