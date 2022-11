EasyDMARC werkt samen met Openprovider om meer bedrijven te beschermen tegen phishing

EasyDMARC/ Openprovider Gerasim Hovhannisyan, CEO van EasyDMARC Arno Vis, CEO van Openprovider

ZOETERMEER, NEDERLAND, November 15, 2022 /EINPresswire.com/ -- EasyDMARC, een leverancier van het alles-in-éénplatform voor e-mailbeveiliging en -bezorging, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan met Openprovider, een ICANN-geaccrediteerde domeinregistrator en technologiebedrijf. Dit partnerschap helpt klanten van Openprovider om hun domeinbeveiliging te vergroten door e-mails te beschermen en te voorkomen dat hackers namens hen phishing-e-mails versturen.

Verizon DBIR 2021 vermeldt dat 93% van alle geslaagde cyberaanvallen begint met een phishing-e-mail. Elk jaar bedraagt de schade door phishing-aanvallen vijfhonderd miljoen dollar.

"Phishing via e-mail is de laatste jaren exponentieel toegenomen, in de vorm van een hockeystick”, zegt Gerasim Hovhannisyan, CEO van EasyDMARC. "Ons platform heeft dit jaar meer dan 9 miljard phishing-e-mails geïdentificeerd. Door samen te werken met Openprovider zorgen we voor gemoedsrust voor meer bedrijven."

Enkele jaren geleden zag je nog dat vooral grote bedrijven aantrekkelijk waren voor cyberbedreigingen. Tegenwoordig geldt dat alle bedrijven, ongeacht hun omvang, vatbaar zijn voor phishing via e-mail. Firewall Times meldt dat 61% van de kleine en middelgrote bedrijven vorig jaar een cyberaanval heeft ervaren.

"Beveiliging was nog nooit zo belangrijk als nu. De klanten van Openprovider begrijpen dit en zij hebben de beslissing geïnitieerd om EasyDMARC op te nemen in ons portfolio van beveiligingshulpmiddelen", zegt Arno Vis, CEO en oprichter van Openprovider. "We zijn verheugd om onze samenwerking met EasyDMARC te verdiepen en onze klanten, meestal kleine en middelgrote bedrijven, de bescherming te bieden waarnaar ze op zoek zijn."

Over Openprovider

Openprovider is een ICANN-geaccrediteerde domeinregistrator en technologiebedrijf, opgericht in 2004 in Rotterdam, Nederland. Openprovider is een van de grootste domeinregistrators met meer dan 60 medewerkers in 15 verschillende landen. Naast de 2.300 unieke domeinextensies die Openprovider aanbiedt, hebben we ons de afgelopen jaren sterk gericht op het uitbreiden van onze beveiligingsproducten. EasyDMARC is de nieuwste toevoeging aan ons productportfolio, dat al SSL-certificaten, spamfilters, Premium Anycast DNS, S/MIME-certificaten en Code Signing-certificaten omvat. Klanten staan centraal in het bedrijfsmodel van Openprovider en we streven ernaar langdurige relaties met onze klanten op te bouwen en elk van hen te helpen zich te ontwikkelen.

www.openprovider.com

Over EasyDMARC

EasyDMARC is een B2B SaaS dat problemen met e-mailbeveiliging en -bezorging in een paar klikken oplost. Met geavanceerde hulpmiddelen, zoals AI-aangedreven DMARC-rapportclassificatie, DMARC, SPF, DKIM-cloudbeheersoplossingen, en repuratiebewaking van e-mailbronnen, helpt ons systeem klanten veilig te blijven en de "gezondheid" van hun domeinen te handhaven.

Met kantoren in de Verenigde Staten, Nederland en Armenië levert het bedrijf de meest uitgebreide producten voor iedereen die streeft naar de best mogelijke verdediging van zijn e-mailecosysteem. EasyDMARC zorgt uiteindelijk voor gemoedsrust, zodat klanten zich kunnen concentreren op het bereiken van hun zakelijke doelstellingen in plaats van zich bezig te houden met de zorgen en problemen die met cyberbeveiliging gepaard gaan.

www.easydmarc.com