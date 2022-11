India Plastic Caps and Closure Market by Product Type, Raw Material, Container Type, Technology, End Use, Region 2022-27

India Plastic Caps and Closure Market Report

SHERIDAN, WY, USA, November 15, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to the latest report by IMARC Group, titled โ€œ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐‚๐š๐ฉ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•โ€, the India plastic caps and closure market is expected to exhibit a CAGR of 6.2% during 2022-2027. This report can serve as an excellent guide for investors, researchers, consultants, marketing strategists and all those who are planning to foray into the market in any form.

๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐‚๐š๐ฉ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ ๐ ๐จ๐ซ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:

Plastic caps and closures are protective devices that are used to close containers and safeguard the contents inside. They protect the products from contamination, spoilage, and other environmental factors. Plastic caps and closures are mainly made using high-density polypropylene (PP) and polyethylene (HDPE). They are lightweight, resistant to high temperatures, durable, and economical, and are available in screw-on caps, dispensing, and child-resistant, double-walled, and twist-on closure variants. Convenient handling during transportation and enhancing the functionality and aesthetics of the products are some of the advantages offered by plastic caps and closures. As a result, they are largely used across the food and beverage (F&B), cosmetics, household goods, and pharmaceutical industries.โ€ฏ

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐‚๐š๐ฉ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The rapid expansion of the pharmaceutical sector in India represents one of the primary factors bolstering the market growth. The surging demand for plastic caps and closure across various industries due to the several advantages associated with their use is further accelerating the market growth. Apart from this, the changing dietary patterns of consumers and rapid urbanization are providing a significant boost to the uptake of packaged food items, which, in turn, is driving the market growth. Additionally, key manufacturers are offering customized plastic caps and closures in different sizes and shapes to increase their consumer base, which is positively supporting the market in the country.

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐‚๐š๐ฉ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ• ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

The competitive landscape of the India plastic caps and closure market has been studied in the report with the detailed profiles of the key players operating in the market.

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐‚๐š๐ฉ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Screw-On Caps

โ€ข Dispensing Caps

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐š๐ฐ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ:

โ€ข PET

โ€ข PP

โ€ข HDPE

โ€ข LDPE

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐ข๐ง๐ž๐ซ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Plastic

โ€ข Glass

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ:

โ€ข Injection Molding

โ€ข Compression Molding

โ€ข Post-Mold Tamper-Evident Band

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž:

โ€ข Beverages

โ€ข Industrial Chemicals

โ€ข Food

โ€ข Cosmetics

โ€ข Household Chemicals

โ€ข Pharmaceuticals

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North India

โ€ข West and Central India

โ€ข South India

โ€ข East India

๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

Market Performance (2016-2021)

Market Outlook (2022-2027)

Market Trends

Market Drivers and Success Factors

Impact of COVID-19

Value Chain Analysis

Comprehensive mapping of the competitive landscape

