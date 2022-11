Sunwing lance son solde anticipé du Vendredi fou avec des milliers de forfaits vacances à Cuba à moins de 999 $

Les Canadiens peuvent échanger la neige contre le soleil cubain et profiter d’une valeur exceptionnelle pour leurs escapades hivernales

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 14 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing offre de grosses économies pendant son solde anticipé du Vendredi fou avec des aubaines incroyables sur des escapades tout compris à Cuba. À compter d’aujourd’hui, les clients peuvent profiter de vacances à Cuba à moins de 999 $ lorsqu’ils réservent d’ici le 20 novembre 2022 un voyage entre le 14 novembre 2022 et le 30 avril 2023. Avec des milliers de forfaits vacances à Cuba qui s’envoleront rapidement, les voyageurs doivent réserver dès maintenant pour assurer leur place sous le soleil cubain à moins de 999 $, un prix trop intéressant pour manquer sa chance.



« Nous sommes ravis de lancer notre solde anticipé du Vendredi fou avec des prix imbattables sur des vacances tout compris à Cuba, une destination adorée des clients », a dit Samantha Taylor, chef de la direction marketing, Groupe de Voyage Sunwing. « Nous offrons des milliers de forfaits à Cuba et une valeur fantastique pendant notre solde d’une durée limitée, avec de nombreuses options pour aider nos clients à profiter pleinement de leurs vacances cubaines, qu’ils souhaitent se détendre sur la plage, explorer des sites du patrimoine mondial ou profiter des nombreuses excursions offertes par Expériences Sunwing, de la voile à la plongée avec tuba et plus encore. Des aubaines aussi avantageuses sont rares et ne manqueront pas de se vendre rapidement. Nous encourageons donc nos clients à réserver tôt pour garantir leur séjour dans leur hôtel préféré au meilleur prix possible. »

Les clients de Sunwing peuvent choisir parmi plusieurs hôtels et destinations à Cuba et profiter au maximum de chaque minute de leurs vacances hivernales, qu’ils voyagent en famille, avec des amis ou avec leur partenaire. Ceux qui souhaitent visiter la célèbre destination de Varadero peuvent profiter d’une gamme d’hôtels en bord de mer, comme le Iberostar Selection Varadero, un excellent choix pour les familles. En effet, cette propriété propose un terrain de jeux aquatiques pour les enfants, des sports nautiques gratuits et des restaurants qui plairont à tous les goûts. Les couples et les groupes d’amis, quant à eux, apprécieront les commodités et services rehaussés de l’hôtel pour adultes Royalton Hicacos Resort and Spa, notamment le spa sur place et l’éventail de restaurants à la carte.

Pour une expérience de vacances plus intime, les clients peuvent s’envoler vers Cayo Largo, située sur la pointe sud de Cuba, et connue comme la côte ensoleillée de l’île. On y trouve de nombreux hôtels, comme le Memories Cayo Largo, une propriété nichée sur une plage de sable blanc le long de la mer des Caraïbes et offrant des divertissements et des commodités pour tous les âges. De plus, le nouvel Hotel Tesoro del Atlantico, à Holguín, et le Grand Sirenis Cayo Santa Maria sont de bons choix pour les familles, avec leurs miniclubs sur place, leurs piscines et leurs installations conçues pour tous les vacanciers.

De plus, les clients peuvent avoir l’esprit tranquille pendant leurs prochaines escapades à Cuba en ajoutant l’un des Plans de protection Sans souci* de Sunwing, offrant une plus grande flexibilité grâce à une protection en cas de modification et d’annulation.

*Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice principale marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f046101b-d655-472c-81bc-ae78958da2aa/fr