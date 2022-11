Pesquisa de Tendências da Indústria de 2022 da Cellebrite revela que o "ponto de inflexão" da evidência digital foi alcançado, criando novos desafios para as agências de aplicação da lei

/EIN News/ -- Evidências digitais são "mais importantes" do que evidências físicas e DNA para processar casos com sucesso



Novos desafios incluem um crescente número de dispositivos que estão atrasando as investigações

PETAH TIKVAH, Israel e TYSONS CORNER, Va., Nov. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje os resultados da Pesquisa de Tendências da Indústria de 2022. A Pesquisa de Tendências da Indústria de 2022, um estudo encomendado pela Cellebrite, revela que a maioria das agências policiais e defensorias acredita que as evidências digitais sejam mais importantes do que as evidências físicas e o DNA para o esclarecimentode casos com sucesso.

Os dados, coletados de mais de 2.000 chefes de polícia, gerentes de agências, examinadores, investigadores e promotores, ilustram até que ponto as fontes de evidências digitais – incluindo smartphones, laptops, redes sociais, código aberto, criptomoedas, CFTV, veículos e drones – estão criando profundos desafios para a aplicação da lei.

O resultado da pesquisa reforça a necessidade de as agências de aplicação da lei em todo o mundo investirem em treinamentos forenses digitais para a equipe existente, recrutarem mais experts com experiência em tecnologia para suas equipes e fazerem parcerias com provedores de software que possam ajudá-las a administrar com mais eficiência as evidências digitais.

Alguns resultados da pesquisa:

74% dos gerentes de agências concordam que há uma crescente lacuna de habilidades tecnológicas no policiamento, tornando ainda mais difícil para as forças policiais coletar, gerenciar, analisar, armazenar e utilizar as evidências digitais necessárias para garantir julgamentos judiciais.

48% dos chefes de polícia e gerentes de agências acreditam que sua estratégia de transformação digital é deficiente ou insuficiente.

66% dos entrevistados concordam que as evidências digitais, incluindo laptops, celulares, pen drives e CFTV, ultrapassaram as evidências físicas quanto ao seu significado para o esclarecimento de casos.

51% dos examinadores concordam que a quantidade de dispositivos que precisam de extração de evidências aumentou no ano passado.

O número médio de dias que os investigadores levam para receber um relatório de extração aumentou de seis dias para nove dias no último ano.



O Detetive Sargento Chris Collins do Departamento de Polícia de Lake Jackson disse: “O acesso a evidências digitais é de vital importância para a resolução de casos o mais rápido possível, e os dados desta pesquisa são prova disso. Com o aumento do volume e da amplitude das evidências digitais, investigadores, analistas e promotores precisam de dados precisos para acelerar o tempo para a justiça, e a Cellebrite oferece soluções para atingir esse objetivo.”

Leeor Ben-Peretz, Diretor de Estratégia da Cellebrite, comentou: “Há um equívoco comum do público que acha que a coleta de evidências de crimes envolve somente sacos plásticos, impressões digitais e cotonetes de DNA. Esta é uma visão arcaica do mundo do policiamento – influenciada pelos filmes e programas de TV – que ignora fundamentalmente o papel massivo e crescente das evidências digitais.”

A 4ª Pesquisa Anual de Tendências da Indústria da Cellebrite fornece uma análise aprofundada das tendências que afetam e definem como as agências policiais globais, organizações militares e a comunidade de inteligência funcionam hoje em dia.

Com base em 2.000 respostas de profissionais da aplicação da lei em 119 países, a Pesquisa de Tendências da Indústria de 2022 fornece uma visão global de como as agências estão lidando com os muitos desafios. Para visualizar a Pesquisa de Tendências da Indústria de 2022 da Cellebrite, clique aqui .

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou siga-nos no Twitter em @ Cellebrite_UFED .

