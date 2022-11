At a CAGR of around 5.50%, GCC Bancassurance Market to Reached a Value of US$ 3.25 Billion in 2021

SHERIDAN, WY, UNITED STATES, November 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to IMARC Groupโ€™s latest report, titled "๐†๐‚๐‚ ๐๐š๐ง๐œ๐š๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž, ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก, ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•' the GCC bancassurance market reached a value of US$ 3.25 Billion in 2021. Looking forward, IMARC Group expects the market to grow at a CAGR of around 5.50% during the forecast period 2022-2027.

Bancassurance is an association between the bank and insurance companies that allows the insurance company to sell its products and services to the bank's clientele. The partnership arrangement helps both companies to earn additional revenue and expand their customer base without increasing the sales force.

Thus, bancassurance is witnessing extensive application across the banking, financing, servicing, and insurance (BFSI) sector to enhance product portfolio, reach, and turnover. Currently, it is differentiated into two approaches, namely, integrated and non-integrated. Amongst these, the integrated model is affiliated with the bank, whereas the non-integrated is joined with the official financial service.โ€ฏย

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐–๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ฅ๐ฒ ๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐š๐ฅ๐จ๐ง๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ฅ๐ฎ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ. ๐“๐ก๐ž๐ฌ๐ž ๐จ๐›๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐›๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ.โ€™

๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐๐ƒ๐ ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/gcc-bancassurance-market/requestsample

๐—š๐—–๐—– ๐—•๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€:

Bancassurance is a cost-effective and convenient arrangement and is a one-stop solution for numerous financial requirements, which is one of the primary factors bolstering the market growth in GCC. Additionally, the rising awareness about bancassurance services and the rapidly expanding BFSI sector in the region are providing a considerable boost to the market growth.

In line with this, the governments in the region are actively working to provide a regulatory framework for bancassurance activities, which is creating a positive outlook for the market. Apart from this, frequent strategic collaborations and partnershipsย among key players, rapid digitization, and improving socio-economic conditions are other factors accelerating the market growth.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐Ž๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

Life Bancassurance

Non-Life Bancassuranceย

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐Ž๐ง ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

Pure Distributor

Exclusive Partnership

Financial Holding

Joint Ventureย

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐Ž๐ง ๐‚๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ:

Saudi Arabia

UAE

Qatar

Oman

Kuwait

Bahrain

๐€๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐Ÿ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ @ https://www.imarcgroup.com/gcc-bancassurance-market

๐Š๐ž๐ฒ ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:ย

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ)

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•)

Market Trends

Market Drivers and Success Factors

Impact of COVID-19

Value Chain Analysis

Comprehensive mapping of the competitive landscape

๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ: ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

IMARC Group is a leading market research company that offers management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.

IMARCโ€™s information products include major market, scientific, economic and technological developments for business leaders in pharmaceutical, industrial, and high technology organizations. Market forecasts and industry analysis for biotechnology, advanced materials, pharmaceuticals, food and beverage, travel and tourism, nanotechnology and novel processing methods are at the top of the companyโ€™s expertise.

Our offerings include comprehensive market intelligence in the form of research reports, production cost reports, feasibility studies, and consulting services. Our team, which includes experienced researchers and analysts from various industries, is dedicated to providing high-quality data and insights to our clientele, ranging from small and medium businesses to Fortune 1000 corporations.