Asia Pacific Textile Recycling Market By Product Type, Textile Waste, Distribution Channel, Companies Analysis 2022-2027

Emergence of eco-clothes made from recycled textiles, plastics and other organic raw materials is expected to fuel the market growth over the forecasted period.

According to IMARC Groupโ€™s latest report, the Asia Pacific textile recycling market size reached US$ 1.7 Billion in 2021. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 2 Billion by 2027, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.16% during 2022-2027.

๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฑ๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐œ๐ฒ๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Textile recycling represents the method of reprocessing and reusing scraps, fibrous waste materials, and old clothes. Common sources of these materials include discarded clothes, tires, carpets, furniture, footwear, and other non-durable goods, such as sheets and towels. Textile recycling offers environmental and economic benefits, including reducing water and land pollution, preventing the use of chemical dyes, and minimizing the dependence on virgin fibers. As a result, this procedure finds widespread applications across various sectors, such as industrial, home furnishing, apparel, non-woven, etc., across the region.ย

๐€๐๐€๐‚ ๐“๐ž๐ฑ๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐œ๐ฒ๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The rising environmental concerns and the elevating demand for recycled materials to decline in waste incineration, depletion of raw materials, and heavy industrial discharges from mills are among the primary factors driving the Asia Pacific textile recycling market. Besides this, the launch of favorable policies by the government bodies to promote the reuse of fabrics and old garments is further augmenting the market growth. Moreover, the introduction of eco-clothes made of recycled textiles, plastics, and other organic raw materials is also catalyzing the market across the Asia Pacific. Apart from this, the growing popularity of door-to-door pickup of old apparel and the installation of cloth collection bins in public places are acting as significant growth-inducing factors. Additionally, the escalating shift towards home materials, owing to their comfort and associated benefits, is also stimulating the market growth. Furthermore, the development of various advanced technologies by the leading companies for performing automated sorting out applications is anticipated to propel the Asia Pacific textile recycling market over the forecasted period.

๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฑ๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐œ๐ฒ๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ• ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ:

The competitive landscape of the Asia Pacific textile recycling market has been studied in the report with the detailed profiles of the key players operating in the market.

๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฑ๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐œ๐ฒ๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

The report has segmented the Asia Pacific textile recycling market on the basis of product type, textile waste, distribution channel, end use and country.

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Cotton Recycling

โ€ข Wool Recycling

โ€ข Polyester & Polyester Fibre Recycling

โ€ข Nylon & Nylon Fibre Recycling

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐“๐ž๐ฑ๐ญ๐ข๐ฅ๐ž ๐–๐š๐ฌ๐ญ๐ž:

โ€ข Pre-consumer Textile

โ€ข Post-consumer Textile

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

โ€ข Online Channel

โ€ข Retail & Departmental Stores

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž:

โ€ข Apparel

โ€ข Industrial

โ€ข Home Furnishings

โ€ข Non-woven

โ€ข Others

๐๐ซ๐ž๐š๐ค๐ฎ๐ฉ ๐›๐ฒ ๐‚๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ€ข China

โ€ข Japan

โ€ข India

โ€ข South Korea

โ€ข Australia

โ€ข Indonesia

โ€ข Others

๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ)

โ€ข ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•)

โ€ข Market Trends

โ€ข Market Drivers and Success Factors

โ€ข Impact of COVID-19

โ€ข Value Chain Analysis

โ€ข Comprehensive mapping of the competitive landscape

๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

