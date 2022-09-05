/EIN News/ -- 2022年11月10日星期四

2022年前9个月销售额增长5.7%

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）截至2022年9月30日合并营业收入为7.392亿欧元，比2021年增长5.7%。

合并营业收入（2022年1月1日至9月30日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2022年 2021年 变动 PCC变动(1) 第1季度 245.8 273.3 -10.1% -4.4% 第2季度 242.3 214.3 +13.1% +16.9% 第3季度 251.1 211.5 +18.7% +22.3% 9个月合计 739.2 699.1 +5.7% +10.2%

(1) 固定业务范围和汇率。





AKWEL 2022年第3季度营业额为2.511亿欧元，与上年相比增长18.7%，按固定业务范围和汇率计算，增长率为22.3%。在仍然艰难的市场环境下，集团业务活动继续恢复，但与疫情前的2019年第3季度相比仍下降了3.3%。

2022年前9个月，按固定业务范围和汇率计算，营业额增幅为10.2%。

产品和功能收入达到7.144亿欧元，增长6.2%。冷却、洗涤和进气业务作出重要贡献，增幅分别达到13.4%、8.5%和6.9%。

第3季度产生的自由现金流为660万欧元，使集团持有的净现金（不含租金债务）达到1.126 亿欧元，即9个月内增加了1430万欧元。

AKWEL证实了其对2022财年收入温和增长的预期。持续的供应困难和难以在短期内转嫁的运营成本膨胀，将导致集团年度主营业务利润大幅下降。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,000名员工。







Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP

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