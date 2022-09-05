2022年前9个月销售额增长5.7%
/EIN News/ -- 2022年11月10日星期四
2022年前9个月销售额增长5.7%
汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）截至2022年9月30日合并营业收入为7.392亿欧元，比2021年增长5.7%。
合并营业收入（2022年1月1日至9月30日）
|单位：百万欧元 - 未经审计
|2022年
|2021年
|变动
|PCC变动(1)
|第1季度
|245.8
|273.3
|-10.1%
|-4.4%
|第2季度
|242.3
|214.3
|+13.1%
|+16.9%
|第3季度
|251.1
|211.5
|+18.7%
|+22.3%
|9个月合计
|739.2
|699.1
|+5.7%
|+10.2%
(1) 固定业务范围和汇率。
AKWEL 2022年第3季度营业额为2.511亿欧元，与上年相比增长18.7%，按固定业务范围和汇率计算，增长率为22.3%。在仍然艰难的市场环境下，集团业务活动继续恢复，但与疫情前的2019年第3季度相比仍下降了3.3%。
2022年前9个月，按固定业务范围和汇率计算，营业额增幅为10.2%。
产品和功能收入达到7.144亿欧元，增长6.2%。冷却、洗涤和进气业务作出重要贡献，增幅分别达到13.4%、8.5%和6.9%。
第3季度产生的自由现金流为660万欧元，使集团持有的净现金（不含租金债务）达到1.126 亿欧元，即9个月内增加了1430万欧元。
AKWEL证实了其对2022财年收入温和增长的预期。持续的供应困难和难以在短期内转嫁的运营成本膨胀，将导致集团年度主营业务利润大幅下降。
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AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,000名员工。
Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP
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