Morrow Sodali收购澳大利亚公司Citadel-MAGNUS，进一步巩固市场领先地位

Morrow Sodali收购澳大利亚重要的金融通信和投资者关系服务提供商 Citadel-MAGNUS，这将进一步推动Morrow Sodali实现快速增长和重大扩张

/EIN News/ -- 纽约, Nov. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的股东服务和治理咨询公司， Morrow Sodali今日宣布收购澳大利亚金融通信和投资者关系服务提供商Citadel-MAGNUS。这是自TPG Growth今年4月收购Morrow Sodali的多数股权以来，Morrow Sodali的首次公司收购行为。

此次收购代表着Morrow Sodali在亚太地区服务业务的重大扩张，以满足全球企业对战略通信和投资者服务快速增长的需求。

Morrow Sodali和Citadel-MAGNUS的合并意味着两家备受市场信赖的领先咨询公司强强联合，共同为客户提供一流的战略咨询服务和支持。 Citadel-MAGNUS将全部并入Morrow Sodali，使Morrow Sodali能够为上市公司和私营企业提供全面产品和最为完整的投资者关系和沟通解决方案，并计划将扩展后的服务推广到其他市场。

Morrow Sodali的战略是通过投资为全球客户创造价值的服务来加速增长，此次收购标志着 Morrow Sodali的战略向前迈进了重要一步。

Morrow Sodali首席执行官Alvise Recchi表示：“作为Morrow Sodali全球战略的增长战略一部分，Citadel-MAGNUS的加入将扩大我们的服务范围，包括更广泛的董事会、高管和ESG（环境、社会和管治）顾问、投资者关系和金融通信服务。随着我们在全球新市场不断发展，这次收购的潜力将得到充分释放，我们已经迫不及待地想看到这一点。”

Morrow Sodali国际业务部首席执行官Christian Sealey补充道：“越来越多的客户向我们寻求建议和帮助，内容涉及股东沟通、利益相关者参与、资本市场情报、公司治理和ESG咨询等广泛领域。 收购Citadel-MAGNUS使我们能够为客户提供战略解决方案，并使我们成为客户持续信赖的首选合作伙伴。”

Citadel-MAGNUS的联营公司总经理Peter Brookes表示：“我们的团队对于加入Morrow Sodali十分激动。我们看到，在整个财年和日益复杂的事件驱动活动中，为客户提供点对点服务的需求日益增加；对此，良好的沟通至关重要。我们将两家领先且值得信赖的咨询公司合并在一起，这两家公司深深扎根于澳大利亚企业，共同致力于提供卓越的客户服务。”

关于Morrow Sodali

Morrow Sodali是一家全球领先的咨询公司，致力于围绕企业治理、ESG、可持续发展、代理权征集、资本市场信息、股东和债券持有人沟通、并购、激进投资者和有争议的情况等提供全面建议和服务。

Morrow Sodali总部位于纽约和伦敦，在全球资本市场设有办事处，在80多个国家为1000多名客户提供服务，其中包括许多全球大型跨国企业。其客户包括上市公司和私营企业、共同基金集团、证券交易所和会员协会。

2022年正值Morrow Sodali庆祝其成立50周年，并获得了TPG Growth多数股权投资。TPG Growth是另类资产公司TPG的中间市场和增长股权平台。这种伙伴关系将显著推进公司的使命，即为全球客户提供无与伦比的战略建议和全面支持，让他们能够实现价值最大化，并实现利益相关者关系专业化管理。

如需了解更多Morrow Sodali的信息，请访问 www.morrowsodali.com 。

关于Citadel-MAGNUS

Citadel-MAGNUS是一家领先的金融通信公司，在悉尼和珀斯设有办事处，为澳大利亚和全球客户提供服务。

通过诚信以及出色的专业水平，我们为客户带来了卓越的成果，建立了值得信赖的关系，并树立了良好的声誉。 我们的首要任务是通过有效的沟通和优质的服务来支持客户的业务目标。

Citadel-MAGNUS拥有无与伦比的金融市场深度、企业和媒体经验，可以帮助企业应对当今激烈竞争和不断变化的商业环境所带来的挑战。 我们与各行业不同规模的公司合作，成功的实践让我们与商业领袖和公司形成了良好的长期合作关系。

如需了解更多信息，请访问 www.citadelmagnus.com 。

联系人：

Elena Cargnello

市场部董事

e.cargnello@morrowsodali.com

+44（0）20 4513 6913

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