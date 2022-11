GENFIT : Information financière du troisième trimestre 2022

Trésorerie et équivalents de trésorerie : 163,6 millions d’euros au 30 septembre 2022





/EIN News/ -- Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 10 novembre 2022 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagé dans l’amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie, annonce aujourd’hui sa trésorerie au 30 septembre 2022 et son chiffre d’affaires pour les neufs premiers mois de 2022 1.

Situation de Trésorerie

Au 30 septembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 163,6 millions d’euros contre 91,5 millions d’euros un an plus tôt.

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 209,1 millions d’euros.

La diminution de trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022 prend notamment en compte le paiement initial de 40,0 millions de francs suisses versé par la Société pour l’acquisition de la société Versantis AG à la date de finalisation de cette acquisition le 29 septembre 2022. Elle intègre également la consolidation, pour la première fois, du montant de trésorerie et équivalents de trésorerie de Versantis, à hauteur de 5,1 millions d’euros.

Chiffres d’Affaires

Le chiffre d’affaires2 des neufs premiers mois de 2022 s’élève à 14 129 milliers d’euros contre 20 milliers d’euros pour la même période en 2021.

Cette augmentation provient principalement de la reconnaissance partielle en chiffre d’affaires en IFRS 15 du produit constaté d’avance de 40,0 millions d’euros comptabilisé suivant la conclusion de l’accord de licence et de collaboration avec Ipsen le 17 décembre 2021, soit un montant de 13 050 milliers d’euros pour les neuf premiers mois de 2022.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies chroniques et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Grâce à son expertise dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés de développement et de pré-commercialisation, GENFIT dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié et en pleine expansion de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes.

La R&D de GENFIT se focalise sur trois franchises : les maladies cholestatiques, l’ACLF (Acute on Chronic Liver Failure ou Décompensation Aiguë de la Cirrhose) et le diagnostic de la NASH. Au sein de sa franchise maladies cholestatiques, l’essai clinique de Phase 3, ELATIVE™, évaluant élafibranor3 chez les patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive (CBP), est actuellement en cours, après une étude de Phase 2 concluante. Les premières données devraient être annoncées deuxième trimestre 2023. En 2021, GENFIT a signé un accord de licence exclusif avec Ipsen afin de développer, fabriquer et commercialiser élafibranor dans la CBP et d’autres indications.4 GENFIT développe également le composé GNS5613, suite à l’acquisition des droits exclusifs dans cette indication auprès de Genoscience Pharma en 2021.5 Dans l’ACLF, GENFIT a lancé une étude de Phase 1 évaluant nitazoxanide en 2021, et a enrichi en 2022 son portefeuille de produits dans cette indication avec l’acquisition de la société de phase clinique suisse Versantis, avec un programme prêt à entrer en Phase 2 évaluant la technologie des liposomes ainsi qu’une autre molécule de stade pré-clinique. Dans le cadre de sa franchise de solutions diagnostiques, la Société a signé un accord de licence avec Labcorp en 2021 afin de commercialiser NASHnext®, le test diagnostic basé sur la technologie diagnostique propriétaire de GENFIT NIS4® et a récemment développé NIS2+™ en tant qu’optimisation de la technologie NIS4® afin d’identifier la NASH à risque.

GENFIT, installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8% au capital de la Société. www.genfit.fr



AVERTISSEMENT GENFIT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à la date de publication des résultats de l’étude de Phase 3 ELATIVE™, chiffre d’affaires et à la position de trésorerie de la Société. L’utilisation de certains mots, comme tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 29 avril 2022 sous le numéro D.22-0400 et à leur actualisation contenue dans le Rapport d’Activité et Financier Semestriel 2022, disponibles sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions (« SEC ») américaine, y compris le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 29 avril 2022. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



1 Données non auditées établies selon les normes IFRS

2 Chiffre d’affaires reconnu en application de la norme IFRS 15

3 Elafibranor et GNS561 sont des composés expérimentaux qui n’ont pas été revus et n’ont pas reçu d’approbation d’aucune autorité réglementaire

4 A l’exception de la Chine, Hong Kong, Taiwan, Macau où Terns Pharmaceuticals détient les droits de licence exclusifs pour le développement et la commercialisation d’elafibranor

5 L’accord inclut la commercialization et le développement aux États-Unis, Canada et en Europe, y compris au Royaume-Uni et en Suisse. www.genfit.com

