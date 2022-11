Al Farabi Medical Laboratories en Dante Genomics kondigt wereldwijde samenwerking aan voor de levering van Next Generation Sequencing Genomic Testing in het Koninkrijk Saudi-Arabië.

/EIN News/ -- NEW YORK, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Farabi Medical Laboratories, de toonaangevende medische laboratoria in het Koninkrijk Saoedi-Arabië met meer dan 50 laboratoria in alle regio's van het Koninkrijk, en Dante Genomics , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, zijn verheugd een commercieel partnerschap aan te kondigen om patiënten een breed scala aan klinische genomische tests aan te bieden, waaronder Whole Genome Sequencing en Whole Exome Sequencing met interpretatie, alsmede Non-Invasive prenatal Testing (NIPT) in Saoedi-Arabië.



“Wij zijn verheugd geavanceerde genomische testdiensten aan te bieden in samenwerking met de Al Farabi Medical Labs in het Koninkrijk Saoedi-Arabië”, aldus Andrea Riposati, CEO en mede-oprichter van Dante Genomics. “We kijken ernaar uit om de groei van Al Farabi Medical Labs en zijn vooruitstrevende visie te ondersteunen. Samen streven we ernaar om gezondheidszorg op basis van whole genome sequencing mogelijk te maken voor individuen.”

Dr. Mohamed Marie, Oprichter en Algemeen Directeur van Al Farabi zei: “We zijn vereerd dat we de technologie en expertise van Dante Genomics in het Koninkrijk Saoedi-Arabië mogen inzetten. Al Farabi is een toonaangevend medisch laboratorium met meer dan 50 vestigingen in het hele Koninkrijk. Dante Genomics zal onze partner zijn voor genetische tests en andere genomische oplossingen. We streven ernaar onze patiënten diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden, nu in de genomica, zoals we dat op alle gebieden van de gezondheidszorg hebben gedaan.”

Over Dante Genomics

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruikt zijn platform om betere resultaten te leveren aan de patiënt, maar ook voor preventie, verbeterde diagnostiek en gepersonaliseerde geneeskunde. De activa van het Bedrijf omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Over Al Farabi Medical Labs

Al Farabi Medical Labs volgt sinds zijn oprichting een beleid van het aantrekken en lokaliseren van diverse nieuwe en moderne diagnostische technieken om te werken aan moeilijke kwesties in de medische wereld op het vlak van kwaliteit van de prestaties, snelheid van de resultaten en eerlijke prijs voor de geleverde dienst. Al Farabi Medical Labs heeft een strikt beleid gevolgd om te voldoen aan internationale en lokale normen en eisen voor laboratoriumkwaliteit en arbeidsveiligheid. Dit heeft geleid tot het behalen van nationale en internationale accreditaties, respectievelijk CBAHI en JCI.

