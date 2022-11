Al Farabi Medical Laboratories e Dante Genomics annunciano una partnership globale per la fornitura di test genomici di sequenziamento innovativi in Arabia Saudita

/EIN News/ -- NEW YORK, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Farabi Medical Laboratories, il più importante laboratorio medico in Arabia Saudita con oltre 50 centri distribuiti in tutte le regioni del Regno, e Dante Genomics , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, sono lieti di annunciare una partnership commerciale per offrire ai pazienti un'ampia gamma di test genomici clinici, tra cui il sequenziamento dell'intero genoma e il sequenziamento dell'intero esoma con interpretazione, nonché i test prenatali non invasivi (NIPT) in Arabia Saudita.



Andrea Riposati, CEO e co-fondatore di Dante Genomics, ha dichiarato: "Siamo lieti di offrire servizi di analisi genomica avanzata in collaborazione con Al Farabi Medical Labs nel Regno dell'Arabia Saudita. Siamo entusiasti di sostenere la crescita di Al Farabi Medical Labs e la sua visione all'avanguardia. Insieme, puntiamo a rendere possibile un'assistenza sanitaria basata sul sequenziamento dell'intero genoma per tutti".

Mohamed Marie, fondatore e direttore generale di Al Farabi ha dichiarato: "Siamo onorati di poterci avvalere della tecnologia e dell'esperienza di Dante Genomics nel Regno dell'Arabia Saudita. Al Farabi è un laboratorio medico leader con oltre 50 filiali in tutto il Regno. Dante Genomics sarà il nostro partner nei test genetici e in altre soluzioni genomiche. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri pazienti servizi di altissima qualità, ora anche nel campo della genomica, come abbiamo fatto in tutti i settori dell'assistenza sanitaria”.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un'azienda globale di informazioni genomiche che sta sviluppando e commercializzando una nuova classe di applicazioni innovative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull'intelligenza artificiale. L'azienda utilizza la sua piattaforma per offrire risultati migliori ai pazienti, prevenzione, diagnostica avanzata e medicina personalizzata. Tra le risorse della società vi è uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per sfruttare al massimo i dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

Informazioni su Al Farabi Medical Labs



Al Farabi Medical Labs fin dall'inizio ha adottato e persegue tuttora una politica che prevede di attrarre e localizzare le novità e le moderne tecniche diagnostiche per lavorare su equazioni difficili in campo medico in termini di qualità delle prestazioni, velocità dei risultati e prezzo equo per il servizio fornito. Al Farabi Medical Labs ha seguito una politica rigorosa per aderire agli standard e ai requisiti internazionali e locali per la qualità del laboratorio e la sicurezza sul lavoro, che ha permesso all’azienda di ottenere riconoscimenti a livello nazionale (CBAHI) e internazionale (JCI).

