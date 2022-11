Al Farabi Medical Laboratories et Dante Genomics annoncent un partenariat mondial pour la fourniture de tests génomiques de séquençage de nouvelle génération au Royaume d'Arabie saoudite

/EIN News/ -- NEW YORK, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Farabi Medical Laboratories, les principaux laboratoires médicaux du Royaume d'Arabie saoudite avec plus de 50 laboratoires couvrant toutes les régions du Royaume, et Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et la médecine de précision, sont heureux d'annoncer un partenariat commercial pour fournir aux patients une large gamme de tests génomiques cliniques, y compris le séquençage du génome entier et le séquençage de l'exome entier avec interprétation, ainsi que le test prénatal non invasif (TPNI) en Arabie saoudite.

« Nous sommes ravis d'offrir des services de test génomique avancés en partenariat avec les laboratoires médicaux Al Farabi du Royaume d'Arabie saoudite », a déclaré Andrea Riposati, PDG et cofondateur de Dante Genomics. « Nous sommes impatients de soutenir la croissance d'Al Farabi Medical Labs et sa vision de pointe. Ensemble, nous visons à permettre aux individus de bénéficier de soins de santé axés sur le séquençage de génomes entiers. »

Le Dr Mohamed Marie, fondateur et directeur général d'Al Farabi, a déclaré : « Nous sommes honorés de tirer parti de la technologie et de l'expertise de Dante Genomics au Royaume d'Arabie saoudite. Al Farabi est un laboratoire médical de premier plan comptant plus de 50 succursales à travers le Royaume. Dante Genomics sera notre partenaire dans le domaine des tests génétiques et d'autres solutions génomiques. Nous visons à offrir les services de la plus haute qualité à nos patients, désormais en génomique, comme nous l'avons fait dans tous les domaines des soins de santé. »

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour apporter de meilleurs résultats aux patients, une prévention, des diagnostics améliorés et une médecine personnalisée. Les actifs de la société comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

À propos d'Al Farabi Medical Labs

Al Farabi Medical Labs poursuit depuis sa création sa politique visant à attirer et localiser les techniques de diagnostic nouvelles et modernes afin de travailler sur des équations difficiles dans le domaine médical en termes de qualité des performances, de rapidité des résultats et de prix équitables pour le service fourni. Al Farabi Medical Labs suit une politique consistant à respecter les normes et exigences internationales et locales en matière de qualité et de sécurité au travail des laboratoires. Cela li a permis d'obtenir des accréditations nationales et internationales, respectivement de la CBAHI et de la JCI.

