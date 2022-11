Une nouvelle étude montre comment les organisations peuvent répondre aux besoins changeants des employés en matière de santé mentale

/EIN News/ -- OTTAWA, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un rapport publié aujourd’hui par Le Conference Board du Canada révèle que les organisations augmentent la couverture des services psychologiques afin de soutenir la santé mentale des employés et de répondre à l’évolution de leurs besoins. Cette étude est la première publiée par le Centre de recherche sur la santé mentale en milieu de travail du Conference Board du Canada.



« Les régimes de soins de santé constituent la première ligne de défense des organisations en matière de santé et de mieux-être. Nous avons constaté que les investissements dans la santé mentale en milieu de travail procurent des avantages qui vont bien au-delà du rendement, affirme Susan Black, chef de la direction du Conference Board du Canada. Au moment de planifier pour l’avenir, les organisations doivent mieux comprendre les besoins actuels et émergents des employés afin de cerner la meilleure façon d’appuyer les initiatives visant à assurer la pérennité de leur stratégie en matière de santé mentale. »

Bien que certaines études soulignent que la santé mentale de nombreux Canadiens était déjà à risque avant la pandémie, l’incertitude provoquée par la COVID-19 a généré une demande sans précédent de mesures de soutien en santé mentale. Des efforts supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des Canadiens en matière de santé mentale, et les employeurs ont un rôle essentiel à jouer. L’étude du Conference Board du Canada révèle que de nombreuses organisations ont élargi l'éventail de leurs initiatives de santé et de mieux-être destinées aux employés afin de mieux les aider à traverser la pandémie de COVID-19.

« Il est essentiel d’aider les organisations canadiennes à mieux comprendre les besoins changeants des employés et la meilleure façon d’y répondre, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer au Conference Board du Canada à titre de cofondateur du Centre de recherche sur la santé mentale en milieu de travail. Les conclusions de cette étude aideront les employeurs à créer des milieux de travail plus sains et à favoriser davantage le bien-être mental de leurs employés. »

« Face à l’augmentation des besoins en services de santé mentale des employés, une approche unique pour tous ne suffit plus, estime Erin Mills, directrice de l’équipe du capital humain et santé en milieu de travail du Conference Board du Canada. Environ un tiers des organisations consultent leurs employés sur leurs préférences en matière d’initiatives de santé mentale et de mieux-être. De nombreuses organisations ne savent pas trop de quelle manière leurs initiatives en matière de santé mentale et de mieux-être répondent aux besoins des employés, et comment ces initiatives sont liées à leurs efforts d’équité et d’inclusion. »

« La santé mentale est l’un des principaux enjeux de santé de notre époque, estime Dave Jones, président de la Sun Life Santé. Soutenir les employés en matière de santé mentale est plus important que jamais. Nous sommes ravis de participer aux activités du Centre de recherche sur la santé mentale en milieu de travail, qui aide à bâtir des organisations résilientes où les employés s'épanouissent. »

« Cette importante recherche montre que les organisations peuvent faire mieux en demandant l’avis de leurs employés pour s’assurer que les avantages sociaux offerts répondent à leurs besoins, déclare Michal Juul Sørensen, vice-président et directeur général de Lundbeck Canada. Nous sommes fiers d’apporter notre contribution à cette recherche qui soutient la santé du cerveau de tous les Canadiens. »

Le Centre de recherche sur la santé mentale en milieu de travail collabore avec les membres fondateurs, Desjardins Assurances, la Financière Sun Life et Lundbeck Canada, pour mener des recherches sur l’absentéisme au travail et sur la pérennité des investissements en santé mentale, ainsi que sur d’autres sujets urgents liés à la santé mentale et au bien-être.

Les médias doivent communiquer avec media@conferenceboard.ca pour en savoir plus.

Le Conference Board du Canada :

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Nous avons pour mission d’habiliter et d’inspirer les dirigeants pour les aider à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens grâce à nos recherches dignes de confiance et à nos réseaux inégalés. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

À propos du Mouvement Desjardins :

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. En 2021, la coopérative a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au niveau mondial par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

media@conferenceboard.ca / 613-526-3090 poste 224