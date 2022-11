Des spécialistes interdisciplinaires favorisent le développement de la culture bioéthique au Mexique

Le Dr. Antonio Cabrera, directeur du Centre Anáhuac CADEBI sera dirigé par la Direction du développement institutionnel de l'Université Anáhuac de Mexico et sera conseillé par son Conseil consultatif composé de 22 personnalités

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, November 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Le contexte mondial actuel exige une plus large collaboration interdisciplinaire pour répondre aux défis auxquels la bioéthique contemporaine est confrontée, a déclaré le Dr. Antonio Cabrera, directeur du Centre Anáhuac pour le développement stratégique en bioéthique à l'Université Anáhuac de Mexico.

Ceci dans le cadre de la présentation du Centre Anáhuac pour le développement stratégique en bioéthique (CADEBI) de l'Université Anáhuac de Mexico, un espace dans lequel convergeront diverses organisations et institutions académiques afin d'établir et de consolider une communauté interdisciplinaire pour faire face à la complexité des défis bioéthiques de la société actuelle.

La bioéthique a été définie comme une branche de l'étude systématique de la conduite humaine en matière de santé et de sciences de la vie.

Dans ce cadre, l'Université Anáhuac et CADEBI encourageront la synergie entre les différents acteurs de la société pour réfléchir, discuter et proposer des solutions aux défis bioéthiques tels que la défense de la vie, l'intelligence artificielle, la distribution des ressources lors des urgences sanitaires, la nécessité des soins palliatifs, la protection des plus vulnérables, l'injustice sociale, l'exploitation des ressources naturelles, entre autres.

"Face à la réalité du XXIe siècle, la bioéthique devient de plus en plus nécessaire et urgente afin de guider les décisions et les actions humaines dans une direction éthique qui inclut tout le monde et qui, en même temps, prend soin de notre maison commune et la protège. C'est pourquoi la bioéthique doit jouer un rôle prépondérant dans l'étude, l'analyse et la proposition de solutions aux graves problèmes sociaux", a déclaré le Dr. Antonio Cabrera.

L'un des principaux objectifs de CADEBI est de soutenir, promouvoir et diffuser le développement de projets interdisciplinaires prioritaires en bioéthique, ainsi que d'encourager la création et le maintien de réseaux de travail collaboratifs et du dialogue aux niveaux national et international.

Pour ce faire, CADEBI sera dirigé par la Direction du développement institutionnel de l'Université Anáhuac de Mexico et sera conseillé par son Conseil consultatif composé de 22 personnalités représentatives dans le domaine de la bioéthique, provenant de pays tels que le Mexique, l'Italie, Porto Rico, l'Espagne, le Chili, l'Argentine et Cuba.

L'une des personnalités les plus en vue est Luis Doporto Alejandre, homme d'affaires mexicain et membre du conseil consultatif de la faculté de bioéthique de l'université Anáhuac, qui a souligné que cette initiative découle de la nécessité de développer des espaces appropriés où règnent le dialogue et la volonté de se réunir afin de générer une meilleure coexistence sociale face à des problèmes moraux d'envergure nationale et internationale.

"En raison de sa nature expansive, la bioéthique entretient un lien étroit avec les droits de l'homme et constitue une pierre angulaire pour le développement et l'intégration des politiques publiques, des mécanismes sociaux et des pratiques qui permettent l'expansion des connaissances pour répondre à des besoins ou des défis spécifiques qui peuvent avoir un impact négatif sur la société", a déclaré M. Doporto Alejandre.

Il a également souligné que CADEBI sera un espace d'inclusion qui gardera ses portes ouvertes afin que les universitaires, les chercheurs, les professeurs, les étudiants, les professionnels, les hommes d'affaires et la société en général puissent se réunir pour construire une bioéthique intégrale qui aura un impact positif sur toutes les sphères du développement humain.

Parmi les principales lignes stratégiques que le CADEBI va promouvoir au cours d’une première phase, figurent la bioéthique clinique, le travail interdisciplinaire pour aborder la question de l'infertilité, ainsi que la promotion et la diffusion de la bioéthique "pour tous".

Actuellement, ils ont des liens dans plus de 32 pays avec des institutions publiques et privées, notamment le Séminaire Interdisciplinaire de Bioéthique, le Centre de bioéthique de l'Université de Monterrey, l'Académie Nationale Mexicaine de Bioéthique, le Centre de Bioéthique Jean-Paul II de Cuba, l'Université Setchenov de Moscou, l'Université Autonome de Madrid, l'Université de Glasgow, l'Université Johns-Hopkins, l'Athénée Pontifical Regina Apostolorum, l'Université du Chili, l'université Francisco de Vitoria et l'Université européenne de Rome, pour n'en citer que quelques-unes.