TMS Entertainment chega à marca de 1 milhão de inscritos no YouTube e faz comemoração virtual

LOS ANGELES, USA, November 10, 2022 / EINPresswire.com / -- A TMS Entertainment anunciou hoje que alcançou o marco de 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, o TMS Anime Latino . Para celebrar a conquista, o canal realizará uma festa virtual de uma semana com estreias diárias e watch parties com diversas ofertas do catálogo da empresa como agradecimento aos inscritos e à base de fãs. As comemorações começarão na sexta-feira, 11 de novembro, e terminarão na sexta seguinte, no dia 18.Lançado em junho de 2020, o canal TMS Anime Latino tornou-se uma fonte importante de notícias relacionadas aos animes da TMS para os fãs da América Latina. O canal apresenta conteúdo em português do Brasil e em espanhol e possui mais de 1.200 vídeos publicados, que incluem episódios completos, trailers, temas oficiais de abertura e encerramento, clipes e entrevistas de mais de 30 títulos diferentes, de séries populares como Sonic X, Kamisama Kiss e Os Cavaleiros do Zodíaco - The Lost Canvas. Com mais de 2,8 bilhões de minutos registrados de tempo de exibição e com 300,5 milhões de visualizações acumuladas nos últimos dois anos, o rápido crescimento do canal TMS Anime Latino significa o aumento do interesse pelo anime japonês na América Latina.Masami Tokunaga, Vice-presidente Sênior da TMS Entertainment USA, disse:"Alcançar o marco de 1 milhão de assinantes é uma grande conquista. Como uma das mais antigas e maiores empresas de anime, a TMS Entertainment orgulha-se de ser pioneira em trabalhar para impulsionar a expansão do mercado global de animes. Nós nos esforçamos para continuar fornecendo à nossa base de fãs da América Latina um conteúdo de anime envolvente e inspirador, para que eles possam compartilhar e desfrutar pelos anos seguintes."Durante a semana de comemoração de 1 milhão de inscritos do TMS Anime Latino, os fãs terão acesso ao seguinte conteúdo, juntamente com as ofertas regulares programadas do canal:● Sexta, 11 de novembro- MEGALOBOX 2: NOMAD, estreia do episódio 1 (dublagem em português e espanhol)● Sábado, 12 de novembro- Os Cavaleiros do Zodíaco - The Lost Canvas - Watch Party (dublado em espanhol)- Tomorrow’s Joe 2, estreia do episódio 3 (legendado em português)● Domingo, 13 de novembro- Os Cavaleiros do Zodíaco - The Lost Canvas - Watch Party (dublado em português)● Segunda, 14 de novembro- Dr. STONE: STONE WARS, estreia do episódio 1 (dublagem em português e espanhol)● Terça, 15 de novembro- Cat's Eyes: Olhos de Gato - Watch Party e estreia (dublado em espanhol)● Quarta, 16 de novembro- Fastest Finger First - estreia (legendado em português e espanhol)● Quinta, 17 de novembro- Kamisama Kiss - Watch Party (dublado em espanhol)- Guerreiras Mágicas de Rayearth - estreia de episódio (dublagem em português e espanhol)● Sexta, 18 de novembro- O Barão Vermelho - estreia (dublado em espanhol)- Kamisama Kiss - Watch Party (legendado em português)Para mais notícias e conteúdo da TMS Anime Latino, siga-nos nas redes sociais:- YouTube: https://youtube.com/tmsanimelatino - Twitter: https://twitter.com/tmsanime_latino - Facebook: https://www.facebook.com/TMSAnimeLatino Sobre a TMS Entertainment USA, Inc.A TMS Entertainment USA, Inc. é uma subsidiária da TMS Entertainment Co., Ltd. (mais conhecida como TMS), um dos maiores estúdios de anime do Japão. Com um forte foco na produção, licenciamento e distribuição de animes, a TMS possui uma biblioteca de mais de 12 mil episódios, totalizando 420 títulos que incluem animes muito amados como LUPIN THE 3rd, Dr. STONE e MEGALOBOX.