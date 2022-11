Le site Web de l’initiative de formation sur la sécheresse oculaire est désormais disponible

World Council of Optometry WCO Dry Eye Disease Education Initative Website

Les ressources du WCO et Alcon comprennent des webinaires sur demande, des ressources et outils pratiques, ainsi que des points de vue d’experts

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES , November 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie ( WCO ) et Alcon ont lancé une nouvelle ressource en ligne ayant pour objectif d’appuyer leur initiative mondiale de formation sur la sécheresse oculaire, fondée sur des données probantes. Le site Web, dryeye.worldcouncilofoptometry.info , offre des webinaires sur demande présentés par des experts de renommée mondiale, des outils pratiques comprenant notamment des études cliniques et des livres blancs, ainsi que d’autres ressources de développement professionnel.La docteure Sandra Block, présidente désignée du WCO, a déclaré : « Notre nouveau site Web présente les dernières données scientifiques sur la sécheresse oculaire à l’ensemble de la communauté d’optométrie au moyen d’informations et d’outils fiables. Quelles que soient la taille de votre cabinet ou le nombre de vos années d’expérience, ces ressources de valeur offrent des mesures pratiques pour vous aider à améliorer la qualité de vie de vos patients. »Le premier webinaire sur demande dans la série Dry Eye Spotlight (Pleins feux sur la sécheresse oculaire) intitulé « Dry Eye Disease Mitigation » (Atténuation de la sécheresse oculaire) est désormais disponible sur le site Web, après le grand succès de l’événement tenu hier. Cet échange dynamique, animé par les professeurs Jennifer Craig, Lyndon Jones et James Wolffsohn, porte sur la compréhension de la prévalence et de l’étiologie de la sécheresse oculaire, sur les facteurs de risques associés et sur la façon d’effectuer le tri des patients présentant des symptômes.La période d’inscription aux prochains webinaires de la série Dry Eye Spotlight sur la sécheresse oculaire (avec conversation en direct) sera ouverte quelques semaines avant chaque événement : « Dry Eye Disease Measurement » (Mesure de la sécheresse oculaire) le 17 janvier 2023 ; « Dry Eye Disease Management » (Prise en charge de la sécheresse oculaire) le 8 mars 2023 ; et « Dry Eye Disease Wheel Tool » (Roue de la sécheresse oculaire) le 16 mai 2023. Les versions de webinaires sur demande seront disponibles dès le lendemain de l’événement.Les outils pratiques disponibles sur le site Web comprennent des articles, rapports et études cliniques. Ces ressources explorent les trois principaux piliers du traitement de la sécheresse oculaire : atténuation, mesure et prise en charge. Cette collection d’outils pratiques sera mise à jour régulièrement.Un blog rédigé par les membres du personnel enseignant collaborant à l’initiative, ainsi que des bloggers invités présenteront les toutes dernières observations aux participants.Le WCO et Alcon se sont associés pour mettre sur pied l’initiative de formation sur la sécheresse oculaire afin de mieux faire comprendre aux optométristes en quoi consiste la sécheresse oculaire et leur fournir des ressources sur sa gestion pratique. La sécheresse oculaire est une affection chronique qui peut s’avérer douloureuse. Environ 1,4 milliard de personnes sont affectées par les symptômes de la sécheresse oculaire dans le monde . L’augmentation de la fréquence de cette affection est liée à des facteurs importants tels que l’utilisation croissante de la technologie, des déclencheurs environnementaux et le vieillissement de la population.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d'accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l'éducation, l’élaboration de politiques et l'action humanitaire. Pour en savoir plus, consultez www.worldcouncilofoptometry.info ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos d’AlconAlcon aide les gens à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins ophtalmologiques, fort d'un héritage de plus de 75 ans, nous offrons la plus large gamme de produits visant à améliorer la vue et la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue changent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays et souffrant de maladies comme la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les défauts de réfraction. Nos plus de 24 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.alcon.com