Sentier Transcanadien annonce un financement de 3,25 M$ pour 126 projets d’infrastructure de sentier à l’échelle du Canada

/EIN News/ -- Les financements incluent 149 500 $ en aide d’urgence

aux communautés affectées par l’ouragan Fiona

MONTRÉAL, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien est fier d’annoncer sa plus récente tournée d’investissements dans les infrastructures de sentier, avec 3,25 millions $ dans 126 projets partout au Canada. Ces projets incluent les 35 projets de nettoyage et de rétablissement à travers le Canada atlantique pour faire suite aux dommages causés par l’ouragan Fiona dans les communautés de la région de l’Atlantique.

Le Sentier Transcanadien est fier du rôle qu’il joue dans l’optimisation de sentiers locaux partout au pays et, conséquemment, dans la qualité de vie et le bien-être des Canadiens. Le programme de financement des sentiers investit la subvention octroyée par le Gouvernement du Canada par l’entremise de Parcs Canada. Sentier Transcanadien exerce en outre un effet de levier avec cet investissement et amplifie son impact par des investissements additionnels des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que sur ceux de généreux donateurs et de philanthropes. Voir la carte des projets financés par nos programmes.

Le Sentier Transcanadien est le plus important investisseur de projets d’infrastructure de sentier au Canada grâce au financement des gouvernements à travers le Canada, et plus particulièrement, le gouvernement fédéral qui a récemment annoncé dans son budget de 2022, un financement de 55 M$ sur cinq ans. Ce financement aura pour but d’accroître et optimiser le Sentier national canadien, qui, avec ses 28 000 km, est le plus long réseau de sentiers multi-usages.

Le programme de financement des sentiers est ouvert à tout organisme qui administre l’une ou l’autre des 500 sections et plus du Sentier Transcanadien. Il fournit un soutien financier aux groupes de sentiers et aux communautés des Premières Nations pour l’infrastructure de sentiers et les réparations majeures, l’amélioration de la sécurité et l’accessibilité, le développement de nouveaux sentiers et les projets de développement de destinations.

L’ouragan Fiona a engendré des dommages significatifs aux sentiers des communautés affectées. La subvention fédérale a également permis à Sentier Transcanadien d’octroyer des subventions en bonifiant le programme de La grande corvée et donc fournir le soutien aux gestionnaires-opérateurs dans les provinces de l’Atlantique pour les soutenir dans le rétablissement et la réparation des sentiers endommagés au cours de l’ouragan Fiona.

« Notre rôle en tant que gardien national du Sentier est d’agir rapidement pour réparer les sentiers locaux lorsqu’il y a des dommages tels que ceux causés par l’ouragan Fiona » explique Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Nous avons octroyé 149 500$ à 35 projets de nettoyage et de rétablissement dans le Canada atlantique pour assurer que les communautés ne perdent pas accès à leur sentier à cause de ces dommages. »

Les Canadiens retirent de nombreux avantages avec l’usage du Sentier autant au niveau de leur santé qu’au niveau social et économique. Et un investissement continu dans le Sentier améliorera la qualité de vie des citoyens et contribuera à faire grandir les communautés tout en stimulant le tourisme national. L’importance des sentiers pour la santé et le bien-être des Canadiens fut évidente pendant la pandémie de COVID-19 alors que nombreux se sont retrouvés en plein air pour socialiser et prendre soin de leur santé mentale de manière sécuritaire.

« C’est avec fierté que nous faisons ces investissements, qui sont d’une grande importance puisqu’ils représentent une occasion d’améliorer la vie de Canadiens en contribuant aux économies locales et à la durabilité environnementale, ainsi qu’à la santé mentale et au bien-être des citoyens. Ils viennent soutenir encore davantage notre engagement à rendre le Sentier plus diversifié, plus inclusif et plus accessible » explique Mme McMahon.

« Nos investissements soutiennent également notre travail de livrer la première stratégie canadienne de tourisme de sentier par des initiatives de développement de destinations à travers le Canada. Par exemple, cette année, je suis fière de m’être associée à des partenaires des deux côtés de la frontière Canada–É.-U. pour signer un protocole d’entente (PE) pour lier le Sentier Transcanadien au réseau de sentiers du Michigan, ouvrant ainsi la voie à des possibilités accrues de tourisme et rendant plus accessibles les sentiers canadiens à nos voisins américains. »

Mme McMahon a aussi souligné l’importance des investissements du programme de financement des sentiers au sein des organismes de sentiers locaux : « Le travail d’entretien, d’amélioration et de développement du Sentier pour les générations futures ne pourrait tout simplement pas se réaliser sans le travail acharné et le dévouement de plus de 500 organismes de sentiers locaux, de bénévoles locaux qui soutiennent les sentiers des communautés du Canada et de partenaires provinciaux et territoriaux. Nous éprouvons une grande reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à bâtir et à entretenir les sentiers locaux au pays. »

Des entrevues sont disponibles sur demande avec Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien.

Ressources :

Contact médiatique



Angela Garde

Gestionnaire, Relations publiques et communications, Sentier Transcanadien

T : 1.800.465.3636 ext.4358

agarde@tctrail.ca

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s’étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l’eau. Reliant trois océans — l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique —, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l’ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l’unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d’infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l’optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

