OKX oferece uma premiação total de US $ 3 milhões e faz uma ponte entre a Web3 e o futebol

/EIN News/ -- O OKX Football Festival terá um jogo NFT, uma competição de negociação e ofertas especiais de apostas através da plataforma Earn da OKX.

VICTORIA, Seychelles, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, lançou hoje o OKX Football Festival em antecipação à copa do mundo este mês no Catar. O OKX Football Festival consiste na NFT Football Cup, na 2022 OKX Football Cup Trading Competition e na Earn Super Hatrick - série de apostas de token para torcedores.

O OKX Football Festival terá início com o NFT Football Cup 1, que oferece um total de $ 1M em recompensas spot. A partir de 8 de novembro, os torcedores poderão cunhar até três NFTs2 grátis, correspondentes às suas seleções favoritas. Os detentores de NFT dividirão recompensas pontuais de 20.000 USDT cada vez que o time escolhido avançar nas fases de grupo, com os conjuntos de prêmios para cada time eliminado sendo transferidos para o time vencedor. A OKX adicionará 10 USDT ao conjunto de prêmios para cada NFT cunhado.3 Os usuários poderão participar do evento com qualquer carteira ETH.

Saiba mais sobre o OKX NFT Football Cup aqui .

A partir de meados de novembro os torcedores também terão a oportunidade de confrontar suas habilidades de negociação de criptomoedas entre si na 2022 OKX Football Cup Trading Competition. Este concurso contará com equipes de pelo menos 10 traders competindo por um total de prêmios de até US $ 2 milhões. Novas recompensas para usuário, prêmios baseados em questionários e recompensas por indicação também estarão disponíveis.4

Haider Rafique, Diretor de Marketing da OKX, disse: “A OKX quer ajudar as pessoas a encontrarem maneiras novas e inovadoras de curtir o que elas gostam. Com as nossas bandeiras em apoio às seleções deste ano, espero que esta série de experiências digitais possa reunir as comunidades de criptomoedas e do futebol e mostrar aos recém-chegados o mundo de oportunidades que a Web3 e a criptomoeda podem oferecer. A OKX está investindo fortemente nas suas plataformas Web3 Wallet e NFT Marketplace já líderes, e posso dizer com confiança que este festival emocionante é somente o início das novas oportunidades que iremos oferecer.”

Lançando em 11 de novembro, o evento Earn Super Hatrick verá uma série de ofertas de apostas para os tokens de torcedores do Manchester City ($CITY), Portugal ($POR), Argentina ($Arg), Flamengo ($Mengo) e o token Chiliz ($CHZ) oferecido. Os APYs potenciais para os tokens apostados subirão até 300% para $CITY e 200% para $ POR, $ ARG e $ MENGO.5 $CITY é o token oficial do torcedor do Manchester City Football Club, para o qual a OKX é o parceiro oficial de câmbio de criptomoedas .

A partir de meados de novembro, a OKX também oferecerá a chance de ganhar Mystery Boxes (Caixas Misteriosas) especiais temáticas do grande torneio deste inverno. Os titulares dos Mistery Boxes terão a chance de ganhar tokens $CHZ, $ ARG, $ CITY e $POR, além dos tokens de recompensa já oferecidos.6

Para mais informações, contate:

Media@okx.com

Isenção de responsabilidade:

Ao participar, você concorda que os Termos de Serviço do Ecossistema Web3 da OKX e os Termos e Condições da OKX se aplicam integralmente. Sem validade onde proibido pelas Leis Aplicáveis. Residentes de Locais Restritos, Canadá, Flórida e Nova York não são elegíveis para participar.

Termos e condições da competição comercial:

A OKX reserva-se o direito de desqualificar um usuário se ele se envolver em atividades inadequadas, fraudulentas ou abusivas durante a competição (por exemplo, negociação Wash, falsificação de volume, participação com várias contas, manipulação de mercado, etc.).

Se nosso sistema de controle de risco detectar estratégias de negociação semelhantes, apenas o participante com o maior P&L (%) ou lucro poderá continuar na competição.

Se nosso sistema de controle de risco detectar atividades de negociação correspondentes, todos os usuários associados serão desqualificados da competição. Os usuários que cancelarem mais de 10 pedidos por minuto podem ser desqualificados durante a competição.

Se um líder de equipe de uma das 10 principais equipes for desqualificado, sua parte da recompensa será dividida pelos 10 principais membros qualificados da equipe com um volume de negociação igual ou superior a 10.000 USDT.

A OKX reserva-se o direito de fazer a interpretação final dos Termos e Condições. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso atendimento ao cliente.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange global de criptomoedas por volume de negociação e um ecossistema web3 líder. Com a confiança de mais de 20 milhões de clientes em todo o mundo, a OKX é conhecida por ser o aplicativo de negociação de criptomoedas mais rápido e confiável para investidores e negociantes profissionais de todo o mundo.

Como um dos principais parceiros dos campeões ingleses da Premier League Manchester City F.C., McLaren Formula 1, Ian Poulter, Scotty James e Daniel Ricciardo, a OKX tem como objetivo inundar a experiência dos fãs com novas oportunidades financeiras e de engajamento. A OKX também é a principal parceira do Tribeca Festival como parte de uma iniciativa para trazer mais criadores para a web3.

Além da bolsa da OKX, a OKX Wallet é a mais recente oferta da plataforma para pessoas que procuram explorar o mundo das NFTs e o metaverso ao negociar tokens GameFi e DeFi.

Para mais informações sobre a OKX, faça o download do nosso aplicativo ou visite: okx.com

_______________________________________________

1 Os Termos de Serviço do Ecossistema Web3 da OKX e os Termos de Serviço da OKX são aplicáveis. Sem validade onde proibido pelas Leis Aplicáveis. Residentes de Locais Restritos, Canadá, Flórida e Nova York não são elegíveis para participar.

2 Os usuários serão obrigados a apostar 10 USDT por NFT, com seus fundos sendo devolvidos na íntegra após a conclusão do torneio.

3 Os torcedores também podem criar seus NFTs a qualquer momento após o término da cunhagem, a fim de reivindicar sua parte do conjunto de prêmios da sua equipe.

4 Os Termos de Serviço da OKX são aplicáveis. Os Termos e Condições da Competição de Negociação também se aplicam.

5 Os Termos de Serviço da OKX são aplicáveis.

6 Os Termos de Serviço da OKX são aplicáveis.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a206810c-29cd-47c6-bdc8-5da04b69e2e9