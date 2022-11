Zenas BioPharma obtient 118 millions de dollars pour faire progresser son vaste portefeuille de thérapies contre les maladies auto-immunes

/EIN News/ -- Le produit financera le programme mondial d'enregistrement de phase 3 pour le principal produit candidat de la société, l'obéxélimab, et soutiendra le développement clinique d'autres programmes de son portefeuille



Le financement par actions de série B dirigé par Enavate Sciences, une société de portefeuille de Patients Square Capital, comprenait également les nouveaux investisseurs Longitude Capital et Vivo Capital

WALTHAM, Mass., 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, une société biopharmaceutique mondiale déterminée à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de thérapies immunitaires, a annoncé aujourd'hui un produit de 118 millions de dollars en lien avec l'émission d'actions privilégiées de série B. Outre Enavate Sciences, qui a dirigé le financement par actions de série B, les nouveaux actionnaires de Zenas comprennent Longitude Capital, Vivo Capital, Rock Springs Capital, Perceptive Advisors, Agent Capital, Pivotal bioVenture Partners et Superstring Capital. Les investisseurs existants Fairmount, Wellington Management, Tellus BioVentures, Quan Venture Fund et Xencor, Inc. ont également participé au financement, qui comprenait l'infusion de nouveaux capitaux ainsi que la conversion de billets convertibles émis auprès de certains des investisseurs avant la clôture du financement de série B.

Le produit du financement soutiendra la progression clinique de l'obéxélimab, principal produit candidat de la société, y compris un essai mondial d'enregistrement de phase 3 chez des patients atteints de la maladie liée aux immunoglobulines G4 (ML-IgG4), qui sera lancé à la fin de l'année 2022. En outre, ce nouveau financement fera progresser les autres programmes mondiaux de la société relatifs aux maladies auto-immunes vers le développement clinique en 2023.

« Nous sommes ravis de soutenir Zenas en tant que leader innovant de la biotechnologie alors que l'équipe exécute les plans de développement clinique pour la ML-IgG4 et le solide portefeuille de thérapies immunitaires si bien acquis par le biais de son développement commercial stratégique. Nous sommes convaincus que Zenas commercialisera avec succès des thérapies innovantes pour améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes », a déclaré James Boylan, président-directeur général d'Enavate Sciences.

« Nous sommes ravis de recevoir le soutien d'Enavate et de ce groupe d'investisseurs mondiaux de premier plan alors que nous continuons à faire progresser notre portefeuille approfondi et équilibré de thérapies auto-immunes au stade clinique et à exécuter notre stratégie de développement commercial fructueuse », a commenté Lonnie Moulder, fondateur et président exécutif de Zenas BioPharma.

Dans le cadre de ce financement de série B, Jim Boylan, PDG d'Enavate Sciences, Patrick Enright, co-fondateur et directeur général de Longitude Capital, et Hongbo Lu, directeur général de Vivo Capital, ont rejoint le conseil d'administration de Zenas.

À propos de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma est une société biopharmaceutique mondiale déterminée à devenir un leader dans le développement et la commercialisation de traitements immunitaires pour les patients dans le monde entier. Avec un développement et des opérations cliniques à l'échelle mondiale, Zenas fait progresser un portefeuille mondial approfondi et équilibré de thérapies auto-immunes potentielles premières et meilleures de leur catégorie dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, tout en répondant aux exigences de valeur de l'environnement dynamique mondial des soins de santé. Le portefeuille de la société continue de croître grâce à notre stratégie de développement commercial fructueuse. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l'excellence opérationnelle pour apporter des thérapies potentiellement transformatrices afin d'améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d'information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l'adresse @ZenasBioPharma et LinkedIn .

À propos de l'obéxélimab

L'obéxélimab est un nouvel anticorps bifonctionnel expérimental de phase III avec un potentiel de première classe qui inhibe les lignées de cellules B exprimant la protéine CD19. La liaison simultanée avec la protéine CD19 et le recombinant Fc Ƴ RIIB par l'obéxélimab imite un complexe antigène-anticorps naturel et régule négativement l'activité des cellules B. Dans le cadre d'études cliniques précoces, il a été démontré que l'obéxélimab inhibe la fonction des cellules B sans épuiser les cellules et génère un effet de traitement encourageant chez les patients atteints de multiples maladies auto-immunes. Zenas a acquis des droits mondiaux exclusifs sur l'obéxélimab auprès de Xencor Inc.

À propos de la ML-IgG4

La ML-IgG4 est une maladie fibroinflammatoire chronique et grave qui affecte généralement plusieurs organes et sites (ex. : pancréas, foie, rein, conduit biliaire, glandes salivaires et lacrymales). Environ 20 000 personnes sont diagnostiquées comme atteintes de ML-IgG4 aux États-Unis, avec des taux de prévalence similaires dans toutes les zones géographiques. De nombreux patients présentent un certain degré de détérioration irréversible de leurs organes au moment du diagnostic. Bien que presque tous les patients répondent initialement au traitement par glucocorticoïde (GC) de première ligne, la thérapie GC chronique est associée à une toxicité et une rechute est fréquente car les patients reçoivent de faibles doses qui sont réduites ou retirées.

À propos d'Enavate Sciences

Enavate Sciences est une plateforme créée par Patient Square Capital et dédiée au soutien des sociétés thérapeutiques qui font progresser les médicaments et les technologies habilitantes ayant un potentiel de transformation pour répondre aux besoins des patients. Grâce à l'application de soutien en capital et d'expérience opérationnelle, Enavate s'efforce de permettre à un portefeuille diversifié de sociétés thérapeutiques d'accélérer l'innovation. Pour en savoir plus sur Enavate, veuillez consulter le site www.enavatesciences.com .