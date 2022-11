Zenas BioPharma sichert sich 118 Mio. USD für Weiterentwicklung der breiten Pipeline des Unternehmens an Therapeutika für Autoimmunkrankheiten

/EIN News/ -- Erlöse dienen zur Finanzierung des globalen Phase-III-Zulassungsprogramms für den führenden Produktkandidaten des Unternehmens, Obexelimab, und zur Unterstützung der klinischen Entwicklung anderer Pipeline-Programme

Eigenkapitalfinanzierung der Serie B unter der Leitung von Enavate Sciences, einem Portfoliounternehmen von Patient Square Capital, mit Beteiligung der neuen Investoren Longitude Capital und Vivo Capital

WALTHAM, Massachusetts, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein globales Biopharmazieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung von immunbasierten Therapien zu werden, hat heute einen Erlös von 118 Mio. USD in Verbindung mit der Ausgabe von Vorzugsaktien der Serie B bekanntgegeben. Zu den neuen Anteilseignern von Zenas gehören neben Enavate Sciences, das die Eigenkapitalfinanzierung der Serie B anführte, Longitude Capital, Vivo Capital, Rock Springs Capital, Perceptive Advisors, Agent Capital, Pivotal bioVenture Partners und Superstring Capital. Die bestehenden Investoren Fairmount, Wellington Management, Tellus BioVentures, Quan Venture Fund und Xencor, Inc. beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierung, die sowohl den Zufluss neuen Kapitals als auch die Umwandlung von Wandelschuldverschreibungen umfasste, die vor dem Abschluss der Serie-B-Finanzierung an einige der Investoren ausgegeben worden waren.

Der Erlös aus der Finanzierung wird die klinische Entwicklung des führenden Produktkandidaten Obexelimab unterstützen, einschließlich einer globalen Phase-III-Zulassungsstudie mit Patienten mit IgG4-verwandter Erkrankung (IgG4-RD), die Ende 2022 beginnen wird. Darüber hinaus wird die neue Finanzierung die anderen globalen Autoimmunkrankheitsprogramme des Unternehmens im Jahr 2023 in die klinische Entwicklung bringen.

„Wir freuen uns sehr, Zenas als innovatives, führendes Biotechnologieunternehmen bei der Umsetzung der klinischen Entwicklungspläne für IgG4-RD und der robusten Pipeline immunbasierter Therapien zu unterstützen, die wir durch strategische Geschäftsentwicklung so geschickt erworben haben. Wir sind davon überzeugt, dass Zenas innovative Therapien erfolgreich vermarkten wird, um das Leben von Menschen mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten zu verbessern“, so James Boylan, Chief Executive Officer von Enavate Sciences.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Enavate und dieser hochkarätigen Gruppe globaler Investoren, die uns bei der Weiterentwicklung unserer umfangreichen und ausgewogenen Pipeline von Autoimmuntherapeutika im klinischen Stadium und der Umsetzung unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklungsstrategie unterstützen“, so Lonnie Moulder, Gründer und Executive Chairman von Zenas BioPharma.

Im Zusammenhang mit der Serie-B-Finanzierung wurden Jim Boylan, CEO von Enavate Sciences, Patrick Enright, Mitbegründer und Managing Director von Longitude Capital, und Hongbo Lu, Managing Partner von Vivo Capital, in den Verwaltungsrat von Zenas berufen.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein weltweit tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Vermarktung von immunbasierten Therapien für Patienten in aller Welt zu werden. Zenas ist weltweit in der klinischen Entwicklung tätig und verfügt über ein umfassendes und ausgewogenes globales Portfolio potenzieller First- und Best-in-Class-Autoimmuntherapeutika in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf und erfüllt gleichzeitig die Wertanforderungen des dynamischen globalen Gesundheitsumfelds. Die Pipeline des Unternehmens wächst durch unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklungsstrategie weiter an. Unser erfahrenes Führungsteam und unser Netzwerk von Geschäftspartnern sorgen für operative Spitzenleistungen, um potenziell transformative Therapien bereitzustellen, die das Leben von Menschen mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten verbessern. Weitere Informationen über Zenas BioPharma finden Sie unter www.zenasbio.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @ZenasBioPharma und LinkedIn .

Über Obexelimab

Obexelimab ist ein neuartiger bifunktionaler Antikörper in der Phase III der klinischen Prüfung, der als erster seiner Art B-Zelllinien hemmt, die CD19 exprimieren. Die gleichzeitige Bindung von Obexelimab an CD19 und Fc Ƴ RIIB ahmt einen natürlichen Antigen-Antikörper-Komplex nach und regelt die Aktivität der B-Zellen herunter. In frühen klinischen Studien zeigte Obexelimab eine wirksame Hemmung der B-Zell-Funktion, ohne die Zellen zu dezimieren, und erzielte einen ermutigenden Behandlungseffekt bei Patienten mit verschiedenen Autoimmunkrankheiten. Zenas hat die weltweiten Exklusivrechte an Obexelimab von Xencor, Inc. erworben.

Über IgG4-RD

Die IgG4-RD ist eine chronische und schwerwiegende fibroinflammatorische Erkrankung, die typischerweise mehrere Organe und Stellen betrifft (z. B. Bauchspeicheldrüse, Leber, Niere, Gallenwege, Speichel- und Tränendrüsen). In den USA wurde bei etwa 20 000 Menschen eine IgG4-RD diagnostiziert, wobei die Prävalenzraten in allen Regionen ähnlich hoch sind. Viele Patienten haben zum Zeitpunkt der Diagnose bereits einen gewissen Grad an irreversiblen Organschäden. Obwohl fast alle Patienten zunächst auf eine Erstlinientherapie mit Glukokortikoiden (GK) ansprechen, ist eine chronische GK-Therapie mit Toxizität verbunden und es kommt häufig zu Rückfällen, wenn die Patienten keine Therapie mehr erhalten oder auf eine niedrigere Dosis eingestellt werden.

Über Enavate Sciences

Enavate Sciences ist eine von Patient Square Capital ins Leben gerufene Plattform, die sich der Unterstützung von therapeutischen Unternehmen widmet, die Medikamente und Technologien entwickeln, die das Potenzial haben, die Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen. Durch den Einsatz von Kapitalunterstützung und operativer Erfahrung ist Enavate bestrebt, ein breit gefächertes Portfolio an therapeutischen Unternehmen in die Lage zu versetzen, Innovationen zu beschleunigen und zu fördern. Um mehr über Enavate zu erfahren, besuchen Sie bitte www.enavatesciences.com .