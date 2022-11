Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023 : Croissance alimentée par les revalorisations tarifaires sur le premier trimestre

/EIN News/ -- BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-2023

(1er juillet - 30 septembre 2022)

Croissance alimentée par les revalorisations tarifaires

sur le premier trimestre

Croissance de l’activité alimentée par la zone Europe et les activités de longue conservation, et renforcée par l’évolution des changes

Météo estivale favorable au frais prêt à l’emploi en Europe, niveau d’activité en retrait en Amérique du Nord

Confirmation d’une campagne agricole 2022 difficile





En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat 2021-2022 relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, cédées au 30 juin 2022, dont le groupe détient désormais 35 %, ont été retraités et regroupés dans la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”. Le chiffre d’affaires publié au compte de résultat consolidé 2021-2022 exclut donc ces “activités non poursuivies” selon la terminologie IFRS.

Dans le nouveau périmètre d’activité du groupe, le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2022-2023 du Groupe Bonduelle s’établit à 571,3 millions d’euros, soit une évolution de + 10,9 % à taux de change courants et + 4,4 % à taux de change constants.

Le renforcement du rouble russe comparativement au premier trimestre de l’exercice précédent et l’affaiblissement persistant de l’euro contre le dollar américain induisent une croissance additionnelle liée aux variations de change de + 6,5 %.

L’activité progresse dans toutes les business units du groupe, à l’exception de Bonduelle Fresh Americas (BFA), encore pénalisée par des pertes de volumes, partiellement compensées par des hausses de prix.

L’été a de nouveau été marqué un peu partout dans le monde par des épisodes de chaleur record, des déficits de précipitations et autres phénomènes de sécheresse inconnus jusqu’alors. Ces éléments ont pesé à la fois sur les volumes et les rendements agricoles et industriels.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2022 Du 1er juillet au

30 septembre 2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 348,7 320,5 + 8,8 % + 9,5 % Zone hors Europe 222,6 194,6 + 14,4 % - 4,- % Total 571,3 515,- + 10,9 % + 4,4 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2022 Du 1er juillet au

30 septembre 2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 240,1 205,1 + 17,1 % + 11,4 % Surgelé 61,6 53,5 + 15,2 % + 14,6 % Frais 269,5 256,4 + 5,1 % - 3,3 % Total 571,3 515,- + 10,9 % + 4,4 %

Zone Europe

La zone Europe, au cours de ce premier trimestre de l’exercice, représente 61,- % de l'activité et affiche une évolution globale de + 8,8 % en données publiées et + 9,5 % en données comparables* dans des volumes en léger retrait, la croissance bénéficiant des revalorisations de prix destinées à compenser l’inflation.

Si l’activité en grande distribution est restée solide, elle s’est montrée de nouveau particulièrement dynamique en restauration hors foyer (+ 15,5 %).

Les marques (Bonduelle et Cassegrain) ont poursuivi leur croissance alimentée par, s’agissant de la marque Bonduelle, une météo estivale favorable aux activités de frais prêt à l’emploi et, s’agissant de Cassegrain, la poursuite des référencements de la nouvelle gamme en surgelé.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 39,- % de l'activité sur les 3 premiers mois de l’exercice, affiche une variation de + 14,4 % en données publiées et - 4,- % en données comparables*.

En zone Eurasie, les marques Bonduelle et particulièrement Globus connaissent un développement toujours solide, tant en volume qu’en valeur. Aux Etats Unis, l’activité de frais prêt à l’emploi de la business unit Bonduelle Fresh Americas (BFA) enregistre une baisse de ses volumes d’activité d’un niveau comparable à celle enregistrée en fin d’exercice précédent, suite à l’arrêt des mêmes contrats et d’un marché peu dynamique. Ces baisses de volumes sont partiellement compensées par des hausses de tarif. L’amélioration du taux de service, pénalisé notamment par les manques de main d’œuvre, doit permettre de préserver désormais la base de clients servis, comme l’atteste les renouvellements de contrats enregistrés depuis le début d’exercice, mais également le référencement de nouveaux centres de distribution chez les clients existants et la conquête de nouveaux contrats.

Autres informations significatives

Publication du Document d’Enregistrement Universel

Le Document d’Enregistrement Universel (DEU) au titre de l’exercice 2021-2022 est consultable sur le site www.bonduelle.com.

Le groupe publie également pour la deuxième année un rapport intégré, également consultable sur le site, décrivant le modèle d’affaires de Bonduelle et sa traduction en matière de performance financière et extra-financière.

Assemblée Générale annuelle

Les actionnaires de Bonduelle SCA sont invités à participer à l’Assemblée Générale fixée au 1er décembre 2022 au cours de laquelle sera proposé un dividende de 0,30 euro par action, dont la mise en paiement est prévue le 5 janvier 2023. L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale est consultable sur le site de la société www.bonduelle.com.

Perspectives

Les épisodes de chaleur extrême constatés dans les différentes régions où le Groupe Bonduelle opère et les déficits hydriques en résultant ont pesé sur les rendements des récoltes et par conséquent sur les volumes transformés. La diversification géographique des zones de culture, et les dispositifs d’irrigation existants dans certaines régions ont permis d’atténuer partiellement ces effets. Néanmoins les coûts induits par ces conditions climatiques adverses, ainsi que l’inflation persistante et généralisée (énergie, salaires, emballages, logistique,...) nécessiteront sur l’exercice de nouvelles hausses de tarif et limiteront la croissance des volumes de ventes. Dans ce contexte marqué par de possibles ruptures de produits, par de fortes incertitudes quant aux niveaux de consommation, et sous réserve de l’acceptation de ces hausses nécessaires, le Groupe Bonduelle maintient son objectif annuel de croissance de l’activité de + 8 % à + 11 % et vise une marge opérationnelle courante de 2,5 %, soit une croissance de la rentabilité opérationnelle courante de 15 %, tous deux à taux de change et périmètre constants.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu. Dans le cas spécifique de la perte de contrôle des activités longue conservation en Amérique du Nord, la norme IFRS 5 ayant été appliquée sur les données historiques, le chiffre d'affaire est déjà retraité dans les éléments historiques ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Assemblée Générale Annuelle : 1er décembre 2022

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2022-2023 : 2 février 2023 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2022-2023 : 3 mars 2023 (avant bourse)

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 900 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 73 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 203 M€ (données au 30 juin 2022).

Nos 4 marques fortes sont : Bonduelle, Ready Pac Foods, Cassegrain et Globus.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

@ Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

