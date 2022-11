Sirios recoupe jusqu’à 2,65 g/t Au sur 11 m en surface et prolonge la minéralisation du gîte Cheechoo de 400 m vers l’est dans le secteur des métasédiments

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer les résultats d’analyse des rainures échantillonnées l’été dernier (figure 1), dont 2,65 g/t Au sur 11,0 m (figure 2), qui confirment le prolongement de la minéralisation aurifère au-delà de la tonalite dans les méta-greywackes (« métasédiments ») à l’extérieur de la fosse conceptuelle de l’estimation des ressources minérales (ERM) 2020 du projet Cheechoo. Ces résultats mettent en évidence un nouveau type de minéralisation aurifère, encaissé dans les métasédiments, roches hôtes de la mine Éléonore.



En août et septembre dernier, Sirios a réalisé puis échantillonné par rainurage trois décapages mécanisés dans le secteur des métasédiments à l’est de la fosse conceptuelle du gîte d’or Cheechoo. Un total de 218 échantillons provenant de 216 mètres de rainures a été expédié au laboratoire d’ALS à Val-d’Or pour analyse.

Les principaux résultats provenant de ces trois décapages (2022-A, B et C) sont présentés ci-dessous :

Décapage Rainure Échantillon Longueur (m) Teneur (g/t Au) Intervalle (g/t Au) 2022-A CHRN22-401 Y092346 1 2,86 1,61 g/t Au / 2 m

2022-A CHRN22-401 Y092347 1 0,36 2022-A CHRN22-401 Y092441 1 0,26 2022-B CHRN22-416 Y092075 1 0,33 0,33 g/t Au / 4 m

2022-B CHRN22-416 Y092076 1 0,33 2022-B CHRN22-416 Y092077 1 0,16 2022-B CHRN22-416 Y092079 1 0,51 2022-B CHRN22-416 Y092080 1 0,18 2022-B CHRN22-417 Y092081 1 0,85 2,65 g/t Au / 11 m

2022-B CHRN22-417 Y092082 1 0,44 2022-B CHRN22-417 Y092083 1 0,57 2022-B CHRN22-417 Y092084 1 10,9 2022-B CHRN22-417 Y092085 1 4,68 2022-B CHRN22-417 Y092086 1 1,06 2022-B CHRN22-417 Y092087 1 0,72 2022-B CHRN22-417 Y092089 1 4,93 2022-B CHRN22-417 Y092090 1 1,11 2022-B CHRN22-417 Y092091 1 2,85 2022-B CHRN22-417 Y092092 1 1,05 2022-B CHRN22-417 Y092094 1 0,17 2022-B CHRN22-417 Y092095 1 0,23 2022-B CHRN22-417 Y092496 1 0,15 2022-B CHRN22-418 Y092097 1 2,59 1,33 g/t Au / 2,7 m

2022-B CHRN22-418 Y092099 1 0,81 2022-B CHRN22-418 Y092100 0,7 0,27 2022-B CHRN22-419 E0000001 1 0,31 0,39 g/t Au / 3 m

2022-B CHRN22-419 E0000002 1 0,22 2022-B CHRN22-419 E0000003 1 0,64 2022-B CHRN22-422 E0000010 0,7 0,27 2022-B CHRN22-423 E0000012 1 0,44 2022-C CHRN22-402 Y092443 1 0,39 0,63 g/t Au / 3 m

2022-C CHRN22-402 Y092444 1 1,13 2022-C CHRN22-402 Y092445 1 0,37 2022-C CHRN22-402 Y092447 1 1,28 2022-C CHRN22-402 Y092368 1 0,22 2022-C CHRN22-402 Y092375 1 0,27 2022-C CHRN22-402 Y092377 1 0,24 0,37 g/t Au / 8 m

2022-C CHRN22-402 Y092379 1 0,55 2022-C CHRN22-402 Y092380 1 0,72 2022-C CHRN22-402 Y092381 1 0,4 2022-C CHRN22-402 Y092382 1 0,21 2022-C CHRN22-402 Y092383 1 0,05 2022-C CHRN22-402 Y092384 1 0,15 2022-C CHRN22-402 Y092385 1 0,61 2022-C CHRN22-402 Y092391 1 0,22 0,19 g/t Au / 4 m

2022-C CHRN22-402 Y092392 1 0,04 2022-C CHRN22-402 Y092393 1 0,29 2022-C CHRN22-402 Y092394 1 0,19 2022-C CHRN22-402 Y092399 1 0,21



Figure 1: Localisation des trois décapages de l'été 2022 dans le secteur des métasédiments.

Figure 1: Localisation des trois décapages de l'été 2022 dans le secteur des métasédiments.

Figure 2: Partie centrale du décapage 2022-B.

Figure 2: Partie centrale du décapage 2022-B.

Un nouveau contexte géologique pour la minéralisation aurifère du gîte Cheechoo

Les échantillons à haute teneur en or obtenus durant ce programme sont encaissés dans des métasédiments avec 2-3% de pyrrhotite et d’arsénopyrite ainsi que des veinules millimétriques de quartz-feldspath (figure 3), ce qui représente un nouveau contexte géologique de minéralisation aurifère pour le gîte Cheechoo.

Figure 3: Échantillon de rainure Y092084 (10,9 g/t Au sur 1,0 m). Métasédiments (méta-greywacke) avec 3% de pyrrhotite, 3% d’arsénopyrite et 5% de veinules millimétriques de quartz-feldspath.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e7f542e-0b80-4b7f-8f17-f5a99e2db007

Les roches intrusives (tonalite et pegmatite) étaient auparavant considérées comme les seules roches hôtes de la minéralisation aurifère de Cheechoo. La découverte de ces nouvelles zones à haute teneur en or dans les métasédiments confirme donc la présence de minéralisation aurifère à plus de 400 mètres au-delà de la tonalite.

Dominique Doucet, président de Sirios a déclaré: « Nous sommes ravis des résultats exceptionnels obtenus pour la première fois en surface dans le secteur métasédiments. Cette unité géologique peu explorée jusqu’à maintenant ajoute au projet Cheechoo un potentiel d’exploration majeur, car elle représente un nouveau secteur favorable à la minéralisation en or qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres vers l’est. »

« Notre campagne d’été s’est donc avérée être un franc succès grâce à ces nouveaux décapages qui semblent s’aligner selon un axe nord-ouest sud-est avec la zone aurifère recoupée en forage en 2021, qui a notamment recoupé un intervalle de 0,9 g/t Au sur 15,7 m (réf. communiqué du 14/12/2021). Cette nouvelle est très encourageante et le secteur métasédiments fera donc l’objet d’un suivi (décapages supplémentaires et programme de forage) au cours de l’année 2023. »

Contrôle de la qualité analytique

Les rainures ont été réalisées, décrites et échantillonnées par le personnel de Sirios. Suivant un programme strict d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés à la séquence d’échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l’or par pyroanalyse et finition à l’absorption atomique par les laboratoires d’ALS.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo est détenue à 100% par Sirios et est constituée de 225 claims couvrant une superficie de 118 km2, répartis en trois blocs non contigus. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d’or Éléonore de Newmont et est facilement accessible par route en toute saison. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d’onces d’or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d’augmentation de ces ressources (BBA, P-L. Richard, P. Geo.; J. Torrealba, P. Eng.; D. Evangelista, P. Eng., NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020).

Jordi Turcotte, géo., Dominique Doucet, ing., Guillaume Doucet, géo. et Alexandra Blanchette, géo., personnes qualifiées selon la Norme 43-101, ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. est une société d'exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères à haut potentiel dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

