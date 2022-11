NetAlly lance l'analyseur Wi-Fi 6 sans fil AirCheck™ G3

Instrument portable robuste de nouvelle génération pour des tests, des analyses et un dépannage complets des réseaux Wi-Fi critiques

COLORADO SPRINGS, Colorado, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son très attendu analyseur Wi-Fi 6/6E dédié, AirCheck™ G3 Pro. Conçu pour les professionnels du réseau de tout niveau de compétence, il fournit des informations complètes et précises pour étudier, valider de nouveaux déploiements ou modifications, résoudre rapidement les problèmes de connectivité et de performances et s'assurer que le WLAN répond aux besoins des utilisateurs finaux.



En mai dernier, NetAlly a annoncé le premier analyseur Wi-Fi 6/6E portable de l'industrie avec le lancement du modèle EtherScope® nXG 300, qui combine à la fois l'analyse Wi-Fi et Bluetooth avec des tests Ethernet câblés à 10 Gbit/s. « AirCheck G3 Pro dispose des mêmes capacités sans fil dans un instrument dédié plus petit et rentable pour les spécialistes du Wi-Fi », a déclaré James Kahkoska, directeur technologique de NetAlly.

« Avec de puissants outils adaptés aux ingénieurs des réseaux sans fil, mais la facilité d'utilisation pour les techniciens, AirCheck G3 Pro rend l'ensemble de votre équipe plus productive », poursuit M. Kahkoska. « AirCheck G3 Pro résout également l'un des problèmes les plus urgents pour les organisations distribuées : comment prendre en charge les sites distants. La possibilité pour les experts d'utiliser une unité à distance n'importe où signifie moins de déplacements et une résolution plus rapide des problèmes. »

L'analyseur comprend également l'application AirMapper™ Site Survey de NetAlly. Les utilisateurs d'AirCheck G3 peuvent facilement collecter des mesures Wi-Fi et Bluetooth/BLE basées sur la localisation et créer des cartes thermiques visuelles des mesures de performance clés dans Link-Live, la plateforme de collaboration, de reporting et d'analyse de NetAlly ou dans le logiciel AirMagnet Survey PRO. Simple d'utilisation, l'application AirMapper est idéale pour des études de site rapides des nouveaux déploiements, la validation des modifications et la vérification des performances, non seulement pour le Wi-Fi 6 et la bande 6 GHz, mais aussi pour toutes les technologies Wi-Fi existantes.

Raymond Hendrix, directeur général de Wi-Fi Wise, une société indépendante de conception et d'optimisation Wi-Fi aux Pays-Bas, a déclaré à propos de la technologie de test de NetAlly : « La fonction AutoTest m'a permis de valider rapidement les fonctions VLAN, DHCP et réseau pour chaque SSID en préparation du Grand Prix de F1 des Pays-Bas. » Il poursuit : « Cela, combiné aux capacités d'analyse Wi-Fi 6 d'AirCheck G3, en fait un outil essentiel à mesure que cette nouvelle technologie est déployée. »

Pour tout complément d'information : https://www.netally.com/products/aircheckg3/

