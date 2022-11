Le stimulant séminaire annuel Safety Standdown de Bombardier a lieu pour une 26e année à Wichita afin d’explorer comment l’industrie de l’aviation « fait progresser la sécurité »

Cet événement phare sur la sécurité fait la promotion de l’apprentissage continu pour mettre en lumière les plus récentes connaissances en la matière disponibles dans toute l’industrie

Près de 400 professionnels de l’aviation devraient assister à l’événement sur place et plus de 1 000 participants de quelque 25 pays par webdiffusion

Les présentations en personne porteront sur des éléments précis des systèmes de gestion de la sécurité, sur le stress en aviation et l’autogestion, sur la création d’une culture de conformité, et plus encore



/EIN News/ -- MONTRÉAL, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le séminaire Safety Standdown de Bombardier, événement phare de l’industrie, l’une des rencontres les plus complètes en matière de sécurité dans l’aviation, sera de retour en force du 8 au 10 novembre prochains à Wichita, au Kansas, qui abrite le secteur d’activité nouvellement créé Bombardier Défense et le siège américain de l’entreprise. La 26e édition du populaire séminaire de trois jours proposera des occasions d’apprentissage uniques, des ateliers dynamiques et des présentations de pointe par des experts et des leaders d’opinion de premier ordre. L’inscription en ligne est en cours pour les séances ouvertes à tous les professionnels de l’aviation, peu importe le type d’avion qu’ils exploitent.

Le thème de cette année, « Faire progresser la sécurité », est axé sur l’instillation d’une culture de sécurité par les dirigeants et pose la question :Les professionnels de l’aviation en font-ils assez pour faire renforcer la sécurité ?

« Le séminaire Safety Standdown de Bombardier est réputé pour réunir des experts de l’industrie et des leaders d’opinion pendant trois jours pour réfléchir aux sujets et aux défis de l’heure en matière de sécurité aérienne. Non seulement ces leaders fournissent-ils une formation sur les compétences pratiques mais, en plus, ils sont une source d’inspiration invitant les participants à créer un climat où la sécurité est le facteur prépondérant derrière chaque décision, » a déclaré Chris Milligan, vice-président, Services liés aux avions d’occasion et Opérations aériennes de Bombardier. « Nous nous attendons à ce que les connaissances et les relations que les participants développeront au séminaire de cette année aideront à diffuser des normes de sécurité plus élevées et du professionnalisme dans toute l’industrie à l’échelle mondiale. »

Offert gratuitement en tant que contribution de Bombardier à l’industrie, l’événement vedette a gagné en popularité, en portée et en influence depuis sa conception initiale par un groupe de pilotes de démonstration Learjet déterminés à faire de l’équipe des vols de démonstration de Bombardier à Wichita l’équipe offrant le plus de sécurité de l’industrie. Cette année, près de 400 professionnels de l’aviation sont attendus sur place aux ateliers et séances, et plus de 1 000 participants de quelque 25 pays y assisteront par webdiffusion. Les participants proviendront de toute l’industrie, du personnel navigant et des techniciens d’entretien jusqu’aux régulateurs des vols, et ils représenteront un large éventail d’entreprises et d’organismes commerciaux ou militaires.

Certains conférenciers populaires de l’événement de cette année comprennent des visages familiers, notamment Tony Kern, associé fondateur et chef de la direction de Convergent Performance; Amy Grubb du FBI (Federal Bureau of Investigation); Ryan Retelle de l’Advanced Aircrew Academy; et de nombreux autres.

Afin de rendre le contenu principal du séminaire Safety Standdown encore plus largement disponible, Bombardier a établi en 2010 un centre de connaissances mondial sur les facteurs humains disponible en ligne. Le site Web de Safety Standdown offre une foule de ressources en ligne, y compris la série Safety Talks, laquelle a été utilisée par des professionnels de l’aviation dans plusieurs contextes, des universités aux écoles de pilotage, en passant par des petites réunions des départements dans le monde entier.

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l’équipe des vols de démonstration Learjet, le séminaire Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d’excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l’intérêt croissant au sein de l’industrie, Bombardier ouvrait ces séminaires à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s’est élargi au-delà des séminaires en devenant un programme mondial sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l’année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l’aviation d’entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux séminaires Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse. Au fil des ans, l’accès à Safety Standdown est resté gratuit pour tous les professionnels de l’aviation, s’inscrivant dans la contribution permanente de Bombardier à l’amélioration de l’industrie.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier et Learjet sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

