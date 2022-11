Ingredion Incorporated Melaporkan Pertumbuhan Kukuh yang Berterusan dalam Suku Ketiga Tahun 2022

/EIN News/ -- WESTCHESTER, Ill., Nov. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), sebuah pembekal global terkemuka bagi penyelesaian ramuan kepada industri perkilangan makanan dan minuman, hari ini melaporkan hasilnya bagi suku ketiga tahun 2022. Hasil itu dilaporkan menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S. bagi tahun 2022 dan 2021, termasuk item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang dibentangkan oleh Syarikat.

“Ingredion mencapai satu lagi suku tahun yang memberangsangkan dengan jualan bersih naik sebanyak 15%” ujar Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif Ingredion. “Hasil tersebut dipacu oleh permintaan kukuh merentasi kedua-dua bahan asas dan istimewa yang digabungkan dengan pengurusan harga dinamik di setiap rantau pada tahun tersebut yang di terajui oleh pusat penentuan harga kami yang cemerlang. Kami mengimbangi kos input yang lebih tinggi sepenuhnya, memperluaskan margin kasar dan mencapai perkembangan pendapatan operasi yang teguh.

“Bahan pengkhususan terus berkembang dengan pertumbuhan digit berganda apabila kami melaksanakan ‘Driving Growth Roadmap’ kami, dengan pencapaian margin jualan bersih dan untung kasar yang lebih tinggi merentasi kesemua empat rantau kami pada tahun lepas” tambah Zallie. “Antara sorotan pada suku tahun tersebut, kami telah melaksanakan kemudahan pengeluaran baru kami di Shandong, China, dengan kapasiti pengeluaran kanji tempatan kami meningkat lebih daripada dua kali ganda untuk menampung pasaran ini yang semakin besar dan berkembang. Perkembangan ini yang kena pada waktunya juga membolehkan kami memanfaatkan kapasiti rangkaian baharu kami untuk menyokong para pelanggan Eropah yang bimbang tentang kekurangan dalam industri yang dijangka untuk beberapa produk kanji akibat kemarau musim panas yang teruk. Tambahan lagi, dengan menyokong platform pertumbuhan pengurangan gula kami, kami telah menerima kelulusan Kesatuan Eropah untuk penyelesaian biotukar stevia Reb M kami, yang selanjutnya menyediakan kami kedudukan untuk membangunkan francais PureCircle kami.

“Sementara persekitaran makro berada dalam keadaan tidak pasti, pasukan kami terus melakukan usaha yang terbaik untuk mengimbangi peningkatan inflasi dan pertukaran asing sambil mengatasi cabaran rantaian bekalan untuk merealisasikan pertumbuhan. Sambil kami memandang ke hadapan, kami memantau permintaan pelanggan dengan rapi dan giat berusaha untuk memastikan keperluan masa kini serta masa depan mereka dipenuhi.

*Perolehan sesaham tercair terlaras (“EPS terlaras”), pendapatan operasi terlaras, kadar cukai pendapatan efektif terlaras dan purata berwajaran cair terlaras saham biasa adalah ukuran kewangan bukan-GAAP. Lihat seksyen II Maklumat Kewangan Tambahan bertajuk “Maklumat Bukan GAAP” berikutan Penyata Kewangan Disatukan Ringkas yang disertakan dalam siaran akhbar ini untuk penyelarasan ukuran kewangan bukan GAAP ini dengan ukuran kewangan GAAP yang secara langsung paling sebanding.

Perolehan Sesaham Tercair (EPS)



Faktor yang dianggarkan memberi kesan terhadap perubahan nilai EPS yang Terlapor dan Terlaras

**Jumlah akhir mungkin tidak sama disebabkan pembundaran; ***Berhubung dengan pengumuman usaha sama Argentina, 2021 melaporkan hasil menunjukkan aset sebanyak $340 juta dipegang untuk caj pelemahan jualan, jumlah bersih sebanyak $20 juta pelarasan lebihan dibuat dalam suku ketiga tahun 2021, termasuk $311 juta kerugian terjemahan kumulatif.

Sorotan Kewangan

Ulasan Perniagaan

Jumlah Ingredion

Jualan Bersih

* Berhubung dengan pengumuman usaha sama Argentina, keputusan laporan tahun 2021 adalah sebahagian daripada perniagaan yang dipindahkan

Pendapatan Operasi Terlapor

Pendapatan Operasi Terlaras

Jualan Bersih

Pendapatan Operasi

Amerika Utara

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Amerika Selatan

Jualan bersih

* Berhubung dengan pengumuman usaha sama Argentina, keputusan laporan tahun 2021 adalah sebahagian daripada perniagaan yang dipindahkan

Pendapatan Operasi Segmen

Asia Pasifik

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA)

Jualan bersih

Pendapatan Operasi Segmen

Dividen dan Pembelian Semula Saham

Bagi tiga suku tahun pertama 2022, Syarikat telah membayar dividen berjumlah $133 juta, dan dalam suku tahun ketiga telah mengisytiharkan dividen suku tahun sebanyak $0.71 sesaham yang perlu dibayar dalam suku tahun keempat. Ini adalah peningkatan sebanyak 9% daripada dividen sebelumnya dan adalah peningkatan tahunan bagi tahun yang kelapan secara berturut-turut. Pada suku tahun tersebut, Syarikat telah membeli semula $29 juta saham belum lunas bagi saham biasa, yang membawa jumlah bahagian pembelian semula Ingredion bagi tiga suku tahun pertama 2022 sebanyak $112 juta. Pada 26 September 2022, Syarikat telah memberi kelulusan bagi program pembelian semula saham baharu sehingga 6 juta saham sehingga Disember 2025, yang menggantikan program terdahulu. Ingredion menganggap pulangan nilai kepada pemegang saham melalui dividen tunai dan pembelian balik saham sebagai sebahagian daripada strategi peruntukan modalnya untuk menyokong jumlah pulangan pemegang saham.

Ramalan Keseluruhan Tahun 2022

Kini Syarikat menjangkakan ramalannya bagi EPS terlapor untuk keseluruhan tahun 2022 dalam lingkungan $6.90 hingga $7.20. EPS terlaras kini dijangka dalam lingkungan $7.00 hingga $7.45, berbanding EPS terlaras sebanyak $6.67 dalam tahun 2021 dan berbanding ramalan sebelumnya sebanyak $6.90 hingga $7.45. Jangkaan ini tidak termasuk pemerolehan berkaitan dengan kos integrasi dan penyusunan semula, serta mana-mana kos pelemahan nilai yang boleh berlaku.

Syarikat menjangkakan jualan bersih bagi keseluruhan tahun 2022 mencapai digit berganda pertengahan dan pendapatan operasi terlaras pada digit berganda yang rendah.

Berbanding tahun lepas, ramalan tahun penuh 2022 mengandaikan yang berikut: Pendapatan operasi Amerika Utara dijangka naik rendah hingga digit berganda pertengahan, didorong oleh campuran harga lebihan yang jauh mengimbangi kos jagung dan input lain yang lebih tinggi; pendapatan operasi Amerika Selatan kini dijangka akan naik dalam digit berganda, didorong oleh campuran harga lebihan; pendapatan operasi Asia-Pasifik kini dijangka akan naik dalam digit tunggal pertengahan, didorong oleh pertumbuhan PureCircle; dan pendapatan operasi EMEA dijangka kini mendatar hingga kenaikan rendah digit tunggal, didorong oleh campuran harga lebihan yang diimbangi sebahagiannya oleh kos input yang lebih tinggi dan impak pertukaran asing. Kos korporat dijangka berada dalam satu digit pertengahan.

Bagi keseluruhan tahun 2022, Syarikat kini menjangka kadar cukai efektif terlapor sebanyak 28.0 peratus hingga 31.5 peratus dan kadar cukai efektif terlaras sebanyak 28.5 peratus hingga 29.5 peratus.

Wang tunai daripada operasi bagi keseluruhan tahun 2022 kini dijangka dalam lingkungan $225 juta hingga $275 juta, yang menggambarkan peningkatan yang dijangka dalam baki modal kerja kami akibat kod jagung yang lebih tinggi. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangka antara $290 juta dan $320 juta.

Butir-butir Panggilan Persidangan dan Siar Web

Ingredion akan jadi tuan rumah bagi suatu panggilan persidangan pada hari Khamis, 3 November 2022, jam 8 pagi Waktu Tengah / 9 pagi Waktu Timur, diacarakan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif dan Jim Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan akan disiarkan dalam web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . Suatu pembentangan yang mengandungi maklumat kewangan dan operasi tambahan boleh diakses melalui tapak web Syarikat, dan boleh dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan dimulakan. Main semula akan tersedia untuk masa terhad di: https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results .

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), yang beribu pejabat di pinggir bandar Chicago, ialah penyedia penyelesaian ramuan global terkemuka yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih daripada 120 negara. Dengan jualan bersih tahunan 2021 sebanyak $6.9 bilion, Syarikat memproses biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan tumbuhan lain untuk menjadi penyelesaian bahan tambah nilai untuk industri makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan industri lain. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berita Syarikat yang terkini.

Pernyataan Prospektif

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933 sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Syarikat bermaksud pernyataan prospektif ini untuk dilindungi oleh peruntukan penyimpanan selamat bagi pernyataan tersebut.

Pernyataan prospektif termasuk, mana-mana pernyataan mengenai jangkaan Syarikat bagi jualan bersih keseluruhan tahun 2022, pendapatan operasi terlaras, EPS yang terlapor dan terlaras, pendapatan operasi segmen, kadar cukai efektif yang terlapor dan terlaras, aliran tunai daripada operasi, dan perbelanjaan modal dan mana-mana pernyataan lain mengenai prospek Syarikat dan operasi masa depannya, keadaan kewangan, jualan bersih, pendapatan operasi, volum, kos korporat, kadar cukai, perbelanjaan modal, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk pelan atau strategi dan objektif bagi mana-mana yang disebut di atas, dan apa-apa andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari apa-apa yang disebutkan di atas.

Pernyataan ini ada kalanya dikenal pasti dengan penggunaan perkataan yang memandang ke hadapan seperti “mungkin,” “akan,” “hendaklah,” “menduga,” “andaian,” “percaya,” “pelan,” “projek” “anggaran,” “jangka” “bercadang,” “meneruskan,” “proforma,” “ramal,” “pandangan,” “menggerakkan,” “peluang,” “potensi”, “sementara,” atau ungkapan lain yang serupa atau bertentangan dengannya. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam siaran ini atau dirujuk dalam siaran berita ini ialah “pernyataan prospektif”.

Pernyataan ini berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk pada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Hasil dan pembangunan sebenar mungkin berbeza secara ketara dengan jangkaan yang tersurat atau tersirat oleh pernyataan ini, berdasarkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk kesan COVID-19 terhadap permintaan bagi produk kami dan hasil kewangan kami; perubahan dalam pilihan pengambilan berhubung dengan sirap jagung berfruktosa tinggi dan produk lain buatan kami; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan umum politik, ekonomi, perniagaan dan pasaran yang menjejaskan pelanggan dan pengguna dari pelbagai kawasan geografi dan negara, tempat kami membeli bahan mentah kami atau membuat atau menjual produk kami, termasuk, khususnya, keadaan ekonomi, mata wang dan politik di Amerika Selatan dan situasi ekonomi dan politik di Eropah serta kesan faktor ini terhadap jumlah jualan kami, penentuan harga produk kami dan keupayaan kami untuk mengumpul bayaran yang belum diterima daripada pelanggan; pembelian produk kami pada masa depan oleh industri utama yang kami layani, yang menyumbang kepada sebahagian daripada jualan kami yang ketara, termasuk, tanpa batasan, makanan, minuman, pemakanan haiwan dan industri pemburuan; ketidakpastian atas penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; keupayaan kami untuk membangunkan atau memperoleh produk dan khidmat baharu pada kadar atau kualiti yang mencukupi untuk memperoleh penerimaan pasaran; persaingan meningkat dan/atau tekanan pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri yang berkaitan, termasuk mengambil kira pasaran dan harga produk utama kami dan produk bersama kami, terutamanya minyak jagung; ketersediaan bahan mentah, termasuk kanji ubi kentang, ubi kayu, gam Arab dan jenis jagung tertentu yang menjadi asas bagi beberapa produk kami, dan keupayaan kami untuk menyalurkan kepada pelanggan peningkatan kos jagung atau bahan-bahan mentah lain yang boleh berlaku; kos tenaga dan ketersediaannya, termasuk isu tenaga di Pakistan; kemampuan kami untuk mengawal kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang dijangka, termasuk berkaitan dengan kemampuan kami untuk melengkapkan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang, tepat pada masanya dan mengikut belanjawan serta berhubung dengan kos barangan angkut dan perkapalan; kesan perubahan iklim dan langkah-langkah perundangan, peraturan dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; kemampuan kami untuk mengenalpasti dan melengkapkan pemerolehan atau perikatan strategik atas terma yang mendatangkan faedah di samping kebolehan kami untuk mengintegrasikan perniagaan yang diperoleh dengan jayanya atau mengadakan dan mengekalkan perikatan strategik dan mencapai sinergi yang dijangka berhubung dengan apa yang disebut di atas; kesukaran pengendalian di kemudahan perkilangan kami; tingkah laku pasaran modal dan kewangan, termasuk berhubung dengan turun naik mata wang asing, turun naik kadar faedah dan pertukaran dan ketidaktentuan pasaran dan risiko yang dikaitkan dengan perlindungan nilai terhadap keadaan turun naik; kesan konflik antara Rusia dan Ukraine, termasuk impak ketersediaan dan harga bahan mentah dan bekalan tenaga dan ketidaktentuan dalam kadar pertukaran dan faedah; kebolehan kami untuk menarik, membangunkan, memotivasikan dan mengekalkan perhubungan yang baik dengan tenaga kerja kami; impak bencana alam, perang, ancaman atau tindakan ganas, wabak atau pandemik yang berterusan seperti COVID-19, atau berlakunya peristiwa lain yang signifikan, di luar kawalan kami; impak caj pelemahan nilai aset jangka panjang atau muhibah; perubahan dalam dasar kerajaan, undang-undang atau peraturan dan kos kepatuhan perundangan, termasuk kepatuhan dengan peraturan persekitaran; perubahan dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; peningkatan dalam kos pinjaman hasil kadar faedah yang meningkat; kebolehan kami untuk mengumpul dana pada kadar yang munasabah dan lain-lain faktor yang menjejaskan akses kami kepada dana yang mencukupi bagi pertumbuhan dan pengembangan masa depan; pelanggaran keselamatan terhadap sistem teknologi maklumat, proses dan tapak; ketidaktentuan dalam pasaran saham dan lain-lain faktor yang boleh memudaratkan harga saham kami; risiko yang menjejaskan penerusan dasar dividen kami; dan keupayaan kami untuk mengekalkan kawalan dalaman yang efektif bagi pelaporan kewangan.

Pernyataan prospektif kami hanya memberikan gambaran mulai tarikh pengeluaran dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana pernyataan yang memandang ke hadapan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan berikutan maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh buat kesimpulan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang ini dan risiko lain, lihat “Risk Factors” dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember 2021 dan Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q untuk tempoh suku tahunan yang berakhir pada 31 Mac 2022 dan dalam laporan kami seterusnya pada Borang 10-Q dan Borang 8-K yang difailkan dengan Surahanjaya Sekuriti dan Bursa.

II. Maklumat Bukan GAAP

Sebagai penambahan pada hasil kewangan yang disatukan, disediakan mengikut prinsip-prinsip piawaian perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S, kami menggunakan ukuran kewangan lama bukan GAAP, yang tidak termasuk item GAAP seperti kos pemerolehan dan integrasi, penyusunan semula dan pelemahan nilai, peruntukan cukai (manfaat) Mexico dan lain-lain item yang dinyatakan. Kami secara amnya menggunakan istilah “terlaras” semasa merujuk kepada amaun bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Melalui pendedahan tentang ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berhasrat untuk memberikan perbandingan yang lebih bermakna dan konsisten berkenaan hasil dan arah aliran operasi kami bagi tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi kami yang memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan aliran arah yang menjejaskan perniagaan kami apabila dilihat dengan hasil GAAP kami. Ukuran bukan GAAP ini perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP, supaya maklumat bukan GAAP kami tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyesuaian setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling dapat dibandingkan tersedia dalam jadual berikut.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2022 September 30, 2021

(in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS

Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 1.59 $ 118 $ 1.75 $ 378 $ 5.63 $ 50 $ 0.74

Add back:

Acquisition/integration costs, net of $ - million of income taxes for the three and nine months ended September 30, 2022, and inclusive of $ - million and $4 million of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (i) - - 4 0.06 1 0.01 6 0.09

Restructuring/impairment charges, net of $ - million and $1 million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2022, respectively and $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) - - 7 0.10 3 0.05 17 0.25

Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iii) - - (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02

Other matters, net of income tax expense of $2 million for the three and nine months ended September 30, 2022, and $ - million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (iv) 7 0.11 - - 7 0.11 (10 ) (0.15 )

Tax (benefit) provision - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) 5 0.07 (2 ) (0.03 ) 4 0.06

Other tax matters (vi) 3 0.05 (1 ) (0.01 ) 2 0.03 (29 ) (0.43 )

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 115 $ 1.73 $ 113 $ 1.67 $ 389 $ 5.80 $ 378 $ 5.58

Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

Nota

(i) Sepanjang sembilan bulan berakhir 30 September 2022, kami mencatatkan pemerolehan sebelum cukai dan kos integrasi sebanyak $1 juta berhubung dengan pemerolehan dan integrasi KaTech, di samping pelaburan kami dalam usaha sama Argentina.



Sepanjang tiga bulan dan sembilan bulan berakhir 30 September 2021, kami masing-masing merekodkan angka $3 juta dan $1 juta pemerolehan bersih sebelum cukai dan caj integrasi , berhubung dengan pelaburan kami dalam usaha sama dengan Amyris dan Argentina serta pemerolehan PureCircle Limited.

(ii) Sepanjang sembilan bulan berakhir 30 September 2022, kami mencatatkan sebanyak $4 juta baki caj berkaitan kos penyusunan semula sebelum cukai bagi program Cost Smart.



Sepanjang tiga bulan dan sembilan bulan berakhir 30 September 2021, kami masing-masing mencatatkan caj berkaitan dengan penyusunan semula sebelum cukai sebanyak $8 juta dan $22 juta, khususnya berhubung dengan program Cost Smart kami. Caj $22 juta bagi tempoh sembilan bulan berakhir 30 September 2022 ialah jumlah bersih bagi laba $5 juta hasil jualan tanah dan bangunan di Stockton, California yang dilaksanakan dalam suku kedua tahun 2021.

(iii) Sepanjang sembilan bulan berakhir 30 September 2021, kami mencatatkan $340 juta bersih caj pelemahan nilai aset berhubung dengan sumbangan operasi Argentina Ingredions bagi usaha sama Argentina. Caj pelemahan nilai yang mencerminkan penurunan nilai sebanyak $29 juta bagi nilai adil yang dipersetujui oleh sumbangan aset dan liabiliti yang tertentu di Argentina, Chile dan Uruguay dan hapus kira nilai sebanyak $311 juta bagi kerugian terjemahan kumulatif berhubung dengan aset bersih yang disumbang. Sepanjang tiga bulan berakhir 30 September 2021, kami mencatatkan pelarasan lebihan sebanyak $20 juta terhadap pelemahan nilai setelah transaksi tersebut dimuktamadkan yang menurunkan caj pelemahan nilai aset berjumlah $360 juta yang dicatatkan dalam suku pertama tahun 2021.

(iv) Di sepanjang tempoh tiga bulan berakhir 30 September 2022, kami telah mencatatkan caj sebelum cukai sebanyak RM9 juta khususnya berkaitan pada impak pemberhentian kerja berpangkalan di A.S.



Di sepanjang sembilan bulan berakhir 30 September 2022, kami telah mencatatkan manfaat sebelum cukai sebanyak RM15 juta untuk mencerminkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Brazil pada Mei 2022 yang mengesahkan bahawa pihak kita berhak ke atas beberapa cukai tidak langsung yang tertentu.

(v) Kami masing-masing mencatatkan manfaat cukai sebanyak $1 juta dan $2 juta bagi tiga dan sembilan bulan berakhir 30 September 2022 dan peruntukan cukai masing-masing sebanyak $5 juta dan $4 juta bagi tiga dan sembilan bulan berakhir 30 September 2021 ekoran pergerakan mata wang peso Mexico berbanding Dolar A.S dan impaknya ke atas pengukuran semula penyata kewangan Mexico bagi Syarikat di sepanjang tempoh tersebut.