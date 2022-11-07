Ingredion Incorporated报告2022年第三季度继续强劲业绩增长

2022年第三季度净销售额20.23亿美元，报告净销售额增长15％，剔除汇率影响的净销售额比2021年同期增长19％

2022年第三季度报告和调整后每股收益 * 分别为1.59美元和1.73美元，而2021年第三季度报告和调整后每股收益分别为1.75美元和1.67美元

分别为1.59美元和1.73美元，而2021年第三季度报告和调整后每股收益分别为1.75美元和1.67美元 公司更新了2022年全年调整后每股收益，介于7.00-7.45美元之间，而之前的预期值为6.90-7.45美元



/EIN News/ -- 伊利诺伊州威彻斯特, Nov. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向食品和饮料生产业的全球领先原料解决方案提供商 Ingredion Incorporated （NYSE：INGR）今天公布了2022年第三季度业绩。业绩数据依据2022年和2021年美国公认会计原则（GAAP）列报，含公司报告的非GAAP财务指标之外的项目。

Ingredion总裁兼首席执行官Jim Zallie表示：“Ingredion季度业绩表现强劲，净销售额增长15%。 推动这一结果的主要原因在于核心和特种原料的需求强劲，以及由我们定价卓越中心领导的每个地区的动态价格管理。我们完全抵消了投入成本的上涨，扩大了毛利率，实现了强劲的营业收入增长。”

Zallie继续说道：“根据我们的驱动增长路线图，特种原料继续实现双位数增长，我们所有四个地区的净销售额和毛利均高于去年。在本季度的亮点中，我们委托我们在中国山东的新生产设施，将本地淀粉生产能力提高了一倍以上，为这一庞大且不断增长的市场提供服务。这种时间恰当的扩展还使我们能够利用新的网络能力来支持欧洲客户，他们担心一些淀粉产品因夏季严重干旱而可能会出现行业短缺。此外，通过支持我们的减糖增长平台，我们获得了欧盟对生物转化Reb M甜菊解决方案的批准，进一步增强了我们在PureCircle领域的特许经营地位。”

Zallie总结道：“虽然宏观环境仍不确定，但我们的团队在克服供应链挑战以实现增长的同时，继续努力应对通胀和外汇方面的不利影响。展望未来，我们将密切关注客户的需求，并正在努力确保我们在现在和未来满足客户的需求。”

*调整后摊薄每股收益（“调整后每股收益”）、调整后营业收入、调整后实际所得税率和调整后摊薄加权平均流通在外普通股均为非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿中随附的简明合并财务报表后题为“非GAAP信息”的补充财务信息第II节，以便根据最具直接可比性的美国公认会计原则指标调整这些非GAAP指标。

摊薄每股收益（EPS）

3Q21 3Q22 YTD21 YTD22 Reported EPS $1.75 $1.59 $0.74 $5.63 Restructuring/Impairment costs 0.10 - 0.25 0.05 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.09 0.01 Impairment*** (0.30) - 5.02 - Tax items and other matters 0.06 0.14 (0.52) 0.11 Adjusted EPS** $1.67 $1.73 $5.58 $5.80



预计会影响报告和调整后每股收益变化的因素

3Q22 YTD22 Total items affecting EPS** 0.06 0.22 Total operating items 0.33 0.51 Margin 0.47 0.89 Volume 0.01 (0.14) Foreign exchange (0.12) (0.23) Other income (0.03) (0.01) Total non-operating items (0.27) (0.29) Other non-operating income - - Financing costs (0.04) (0.07) Shares outstanding 0.03 0.06 Non-controlling interests (0.03) (0.03) Tax rate (0.23) (0.25)

**鉴于采取了四舍五入计算，总数可能不精确；***与Argentina合资企业公告相关，2021年报告结果显示有3.4亿美元资产的销售减值费用，扣除2021年第三季度2000万美元的有力调整，其中包括3.11亿美元的累计换算损益。

财务亮点

截至2022年9月30日，总债务及现金和短期投资分别为24亿美元和2.98亿美元，截至2021年12月31日的数据分别为20亿美元和3.32亿美元。

第三季度的净融资成本为2400万美元，上年同期为2000万美元。

第三季度的报告和调整后实际税率分别为32.3%和30.6%，相比之下，上年同期的数字分别为22.2%和21.5%。报告的实际所得税税率提高的主要原因是美国的国际税收影响，包括2021年第三季度的外国税收抵免和减值费用调整。

年初至今的净资本支出为1.96亿美元，较上年同期增加1000万美元。

业务回顾

Ingredion 净销售额总计



$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,763 (71) 14 (18) 335 2,023 15% 19% Year-to-Date 5,139 (136) 156 (146) 946 5,959 16% 19%

* 与阿根廷合资企业公告相关，2021年报告结果是转让业务的一部分

报告营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 172 (10) 38 3 8 (29) 182 6% 12% Year-to-Date 224 (21) 68 0 18 316 605 170% 179%

调整后营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 163 (10) 38 191 17% 23% Year-to-Date 572 (21) 68 619 8% 12%

净销售额

第三季度和年初至今的净销售额均高于上年同期。推动这些增长的主要原因在于强劲的价格组合和销量，其中部分被前一年合并后的阿根廷净销售额的重叠所抵消。剔除汇率影响后，该季度和年初至今的净销售额上升19%。



营业收入

第三季度报告和调整后营业收入分别为1.82亿美元和1.91亿美元，较上年同期分别提高6%和17%。报告营业收入增长的原因在于有利的价格组合，其中部分被前一年对阿根廷销售减值持有的有利调整所抵消。调整后营业收入增长的原因是强劲的价格组合，抵消了玉米和原料成本上涨的影响。剔除汇率影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期上升12%和23%。

年初至今报告和调整后营业收入分别为6.05亿美元和6.19亿美元，较上年同期分别上升170%和8%。报告营业收入增长的原因是与阿根廷合资企业上年同期相关的销售减值费用。调整后营业收入增长的原因是强劲的价格组合，抵消了玉米和原料成本上涨的影响。剔除汇率影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期上升179%和12%。

北美洲

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,083 (6) (4) 189 1,262 17% 17% Year-to-Date 3,096 (10) 48 586 3,720 20% 20%

部门营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 120 0 6 126 5% 5% Year-to-Date 403 (1) 41 443 10% 10%

北美地区的第三季度营业收入为1.26亿美元，相比去年同期上升600万美元，而年初至今营业收入为4.43亿美元，相比去年同期上升4000万美元。该季度和年初至今，增长的原因在于有利的价格组合，抵消了玉米和原料成本上升的影响。



南美洲

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 260 (9) 7 (18) 53 293 13% 16% Year-to-Date 801 (2) 30 (146) 152 835 4% 4%

* 与阿根廷合资企业公告相关，2021年报告结果是转让业务的一部分

部门营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 35 (2) 15 48 37% 43% Year-to-Date 108 0 17 125 16% 16%

南美地区的第三季度营业收入为4800万美元，相比去年同期上升1300万美元，而年初至今营业收入为1.25亿美元，相比去年同期上升1700万美元。该季度和年初至今，增长的原因在于有利的价格组合和更高的销量，抵消了玉米和原料成本上升的影响。剔除汇率影响后，第三季度和年初至今的部门营业收入分别增长43%和16%。



亚太区

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 245 (23) 14 42 278 13% 23% Year-to-Date 728 (54) 56 95 825 13% 21%

部门营业收入

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 21 (3) 9 27 29% 43% Year-to-Date 70 (7) 7 70 0% 10%

亚太地区的第三季度营业收入为2700万美元，相比去年同期上升600万美元，而年初至今营业收入为7000万美元，与去年同期持平。该季度和年初至今，变化的原因在于有利的价格组合，抵消了原料成本上升和外汇的影响。剔除汇率影响后，第三季度和年初至今的部门营业收入分别增长43%和10%。



欧洲、中东和非洲（EMEA）

净销售额

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 175 (33) (3) 51 190 9% 27% Year-to-Date 514 (70) 22 113 579 13% 26%

部门营业收入

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 23 (5) 12 30 30% 52% Year-to-Date 86 (13) 17 90 5% 20%

欧洲、中东和非洲地区的第三季度营业收入为3000万美元，相比去年同期上升700万美元，而年初至今营业收入为9000万美元，相比去年同期上升400万美元。第三季度和年初至今，欧洲的利好因素被巴基斯坦的变化和整个地区的外汇不利影响部分抵消。剔除汇率影响后，第三季度和年初至今部门营业收入分别上升52%和20%。



股息和股票回购

公司于2022年前三季度支付了共计1.33亿美元的股息，并在第三季度宣布了第四季度支付每股0.71美元的季度股息。这比之前的股息增长了9%，也是连续第八年增长。本季度，公司回购了2900万美元的在外流通普通股，使Ingredion在2022年前三季度的总股票回购额达到1.12亿美元。2022年9月26日，该公司批准了一项新的股票回购计划，以期在2025年12月之前完成高达600万股的回购计划，以此取代之前的计划。Ingredion将通过现金分红和股票回购向股东返还价值作为其资本分配战略的一部分，从而为整体的股东利益返还提供支持。

2022年全年展望

公司目前预计，2022年全年报告的每股收益介于6.90美元至7.20美元之间。目前预计调整后每股收益介于7.00美元至7.45美元之间，而2021年的调整后每股收益为6.67美元，而之前的预测是6.90美元至7.45美元。这一预计值排除了与收购相关的整合与重组成本以及任何潜在减值成本。

公司预计2022年全年净销售收入实现中两位数增长，调整后营业收入将实现低两位数增长。

与去年相比，2022年全年展望估计如下：受有利价格组合大大抵销玉米和其他投入成本上涨的推动，北美地区营业收入预计将实现低至中两位数增长；在有利定价组合的推动下，南美地区营业收入预计将实现高两位数增长；受PureCircle增长的推动，亚太区营业收入预计实现高个位数增长；在有利价格组合部分抵销投入成本上升和外汇影响的推动下，欧洲、中东和非洲地区的营业收入预计将持平或实现低个位数增长。企业成本预计将上升中个位数。

公司预计，2022年全年报告实际税率为28.0%至31.5%，调整后实际税率为28.5%至29.5%。

2022年全年经营现金预计介于2.25亿美元至2.75亿美元之间，这反映了玉米成本上涨后我们的预期营运资本增加。全年资本支出预计介于2.9亿美元至3.2亿美元之间。

电话会议和网络直播详情

Ingredion将于美国中部时间2022年11月3日上午8点 /上午9点（美国东部时间）召开电话会议， 会议由总裁兼首席执行官Jim Zallie以及执行副总裁兼首席财务官Jim Gray主持。电话会议将进行实时网络直播，可通过以下网站访问 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 。会议 演示稿 包含更多的财务及运营信息，可从公司网站获取，并于会议开始前几小时提供下载。网络直播将通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 网站提供限时重放。

关于公司

Ingredion Incorporated（纽约证券交易所股票代码：INGR）总部位于芝加哥市郊，是全球领先的原料解决方案提供商，为全球120多个国家和地区的众多客户提供服务。公司将谷物、水果、蔬菜和其他植物材料转化为食品、饮料、动物饲料和工业市场使用的增值原料材料解决方案，2021年净销售额为69亿美元。凭借遍布世界各地的Ingredion Idea Labs®创新中心和约1.2万名员工，公司与客户共同确立并实现其目标：融合人、自然和科技的潜力，创建更美好的生活。如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问 ingredion.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿含有或可能含有《1933年证券法案》第27A节（及其修订案）以及《1934年证券交易法案》第21E节（及其修订案）中定义的前瞻性陈述。公司拟将这些前瞻性陈述纳入该等陈述的安全港条款。

除其他事项之外，前瞻性陈述包括如下陈述：公司对2022年净销售收入、调整后营业收入、报告和调整后每股收益、部门营业收入、报告和调整后实际税率、营运现金流量和资本支出的预期；以及与公司前景及其未来营运、财务状况、净销售额、营业收入、销量、企业成本、税率、资本支出、现金流、费用或其他财务项目有关的任何其他陈述，包括管理层基于任何上述内容的计划或战略和目标，以及基于任何上述内容的任何假设、期望或信念。

这些陈述有时可以通过以下前瞻性词语的使用加以辨别，如“可能”、“将要”、“应该”、“预期”、“假设”、“相信”、“计划”、“预估”、“估计”、“期望”、“打算”、“继续”、“估算”、“预测”、“展望”、“推进”、“机会”、“潜力”、“暂定”或其他类似表达或负面表达。本新闻稿中包含或提及的历史事实之外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。尽管我们相信这些前瞻性陈述所明示或暗示的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法保证这些预期将成为现实。

由于各类风险和不确定性的影响，实际结果和发展可能与这些陈述中明示或暗示的预期显著不同，其中包括：新冠疫情对我们的产品需求和财务结果的影响；与高果糖玉米糖浆和我们其他产品相关的消费偏好的改变；全球经济状况以及在我们购买原材料或产销产品的各地理区域和国家及地区影响到客户和消费者的总体政治、经济、商业和市场状况的影响，特别包括南美洲的经济、货币和政治状况及欧洲的经济和政治状况，以及这些因素可能对我们产品销售量和定价、我们向客户收取应收账款能力的影响；我们所服务并且作为我们销售额重要来源的主要行业未来购买我们的产品，包括但不限于限制、食品、饮料、动物饲料和酿造行业；对通过基因修饰和生物技术所开发产品之接受度的不确定性；我们开发或获得新产品和服务的速度和质量足以获得市场认可的能力；玉米加工行业和相关行业日益增长的竞争和/或消费者压力，包括在我们主要产品和副产品（尤其是玉米油）的市场和价格方面；原材料的供应情况，包括马铃薯淀粉、木薯淀粉、阿拉伯树胶和我们某些产品所需的特殊玉米品种，以及我们向客户转嫁玉米或其他原材料成本上涨的能力；能源成本及供应情况，包括巴基斯坦能源问题；我们消化成本、完成预算和实现预期协调的能力，包括我们能够按预算按时、按照货运和运输成本完成计划维护和投资项目的能力；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以有利条件成功识别和完成收购或战略联盟的能力，以及我们成功整合被收购业务或实施和维持战略联盟并在上述所有方面实现预期协同效应的能力；我们的制造设施出现运营困难；金融和资本市场行为，包括外汇波动、利率和汇率波动以及市场波动和对冲此类波动的相关风险；俄罗斯和乌克兰冲突的影响，包括对原材料和能源供应的可用性和价格的影响，以及汇率和利率的波动；我们吸引、培养、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；自然灾害、战争、威胁或恐怖主义行为、疫情（如新冠肺炎）的爆发或持续或其他我们无法控制的重大事件的发生对我们业务的影响；减值费用对我们商誉或长期资产的影响；政府政策、法律或法规以及合法合规成本的变化，包括我们税率或承担额外所得税责任的环境法规的变化；利率上升可能导致我们的借贷成本增加；我们以合理利率筹集资金的能力以及影响我们为未来增长和扩张获得足够资金的其他因素；与信息技术系统、流程和站点有关的安全漏洞；股市波动和其他可能对我们股价产生不利影响的因素；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们对财务报告保持有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅针对截至声明日期的情况，我们无任何义务在声明日期之后因为任何新的信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述以反映事件或情况。如果我们确实更新或更正了其中一项或多项陈述，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。有关上述和其他风险的进一步描述，请参见向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的年度报告（表格10-K）、截至2022年3月31日的季度报告（表格10-Q）以及后续报告（表格10-Q和表格8-K）中收录的“风险因素”和其他信息。

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended September 30, Change

% Nine Months Ended

September 30, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 2,023 $ 1,763 15 % $ 5,959 $ 5,139 16 % Cost of sales 1,649 1,440 4,816 4,098 Gross profit 374 323 16 % 1,143 1,041 10 % Operating expenses 180 164 10 % 528 484 9 % Other operating expense (income) 10 (1 ) 4 (29 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments 2 (12 ) 6 362 Operating income 182 172 6 % 605 224 170 % Financing costs 24 20 65 58 Other non-operating (income) (3 ) (1 ) (4 ) (4 ) Income before income taxes 161 153 5 % 544 170 220 % Provision for income taxes 52 34 157 113 Net income 109 119 (8 %) 387 57 579 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 1 9 7 Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 118 (10 %) $ 378 $ 50 656 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 67.0 66.4 67.2 Diluted 66.6 67.6 67.1 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.61 $ 1.76 (9 %) $ 5.69 $ 0.74 669 % Diluted $ 1.59 $ 1.75 (9 %) $ 5.63 $ 0.74 661 %





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2022 December 31, 2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 294 $ 328 Short-term investments 4 4 Accounts receivable – net 1,406 1,130 Inventories 1,500 1,172 Prepaid expenses 64 63 Total current assets 3,268 2,697 Property, plant and equipment – net 2,308 2,423 Intangible assets – net 1,286 1,348 Other assets 541 531 Total assets $ 7,403 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 709 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,240 1,204 Total current liabilities 1,949 1,512 Long-term debt 1,739 1,738 Other non-current liabilities 536 524 Total liabilities 4,224 3,774 Share-based payments subject to redemption 43 36 Redeemable non-controlling interests 56 71 Equity Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,133 1,158 Less: Treasury stock (common stock; 12,258,900 and 11,154,203 shares at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,159 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,052 ) (897 ) Retained earnings 4,143 3,899 Total Ingredion stockholders’ equity 3,066 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 14 18 Total equity 3,080 3,118 Total liabilities and equity $ 7,403 $ 6,999





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Nine Months Ended

September 30, (in millions) 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 387 $ 57 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 160 155 Mechanical stores expense 42 40 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (25 ) Margin accounts (11 ) (34 ) Changes in other trade working capital (578 ) (258 ) Other 83 (16 ) Cash provided by operating activities 80 259 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (203 ) (203 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 17 Payments for acquisitions, net of cash acquired (7 ) (40 ) Other 1 (12 ) Cash used for investing activities (202 ) (238 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from (payments on) borrowings, net 34 (390 ) Commercial paper borrowings, net 372 350 Repurchases of common stock, net (112 ) (68 ) Purchases of non-controlling interests (40 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 1 10 Dividends paid, including to non-controlling interests (133 ) (138 ) Cash provided by (used for) financing activities 122 (236 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (34 ) (16 ) Decrease in cash and cash equivalents (34 ) (231 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 294 $ 434





Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended

September 30, Change

Excl. FX Nine Months Ended

September 30, Change

Excl. FX 2022 2021 Change 2022 2021 Change Net Sales North America $ 1,262 $ 1,083 17 % 17 % $ 3,720 $ 3,096 20 % 20 % South America 293 260 13 % 16 % 835 801 4 % 4 % Asia-Pacific 278 245 13 % 23 % 825 728 13 % 21 % EMEA 190 175 9 % 27 % 579 514 13 % 26 % Total Net Sales $ 2,023 $ 1,763 15 % 19 % $ 5,959 $ 5,139 16 % 19 % Operating Income North America $ 126 $ 120 5 % 5 % $ 443 $ 403 10 % 10 % South America 48 35 37 % 43 % 125 108 16 % 16 % Asia-Pacific 27 21 29 % 43 % 70 70 0 % 10 % EMEA 30 23 30 % 52 % 90 86 5 % 20 % Corporate (40 ) (36 ) (11 %) (11 %) (109 ) (95 ) (15 %) (15 %) Sub-total 191 163 17 % 23 % 619 572 8 % 12 % Acquisition/integration costs - (3 ) (1 ) (1 ) Restructuring/impairment charges - (8 ) (4 ) (22 ) Impairment on disposition of assets - 20 - (340 ) Other matters (9 ) - (9 ) 15 Total Operating Income $ 182 $ 172 6 % 12 % $ 605 $ 224 170 % 179 %





II. 非GAAP信息 为了补充根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的合并财务业绩，我们使用非GAAP的历史财务指标，其中不包括某些GAAP项，如收购和整合成本、重组和减值成本、墨西哥税项（收益）和其他具体项目。在提及这些非GAAP金额时，我们通常使用“调整后”一词。 管理层内部使用非GAAP财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前绩效。通过披露非公认会计准则的财务指标，管理层力图为投资者提供呈报期内我们经营业绩和趋势的更有意义、更统一的对比。这些非GAAP财务指标用于补充根据GAAP呈报的业绩或与之结合使用，作为考察我们运营中各个方面的另一种方式。这些运营方面在与我们的GAAP业绩结合考察时，可提供对我们业务影响因素和趋势的更完整理解。这些非GAAP指标应被视为按照GAAP核算的相应指标的补充，而不是替代，也并无更高的优先级。 非GAAP财务指标并非按照GAAP进行编制；因此，我们的非GAAP信息与其他公司具有类似名称的指标不具有可比性。下表提供了每项非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP指标的对账。 Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended September 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2022 September 30, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 1.59 $ 118 $ 1.75 $ 378 $ 5.63 $ 50 $ 0.74 Add back: Acquisition/integration costs, net of $ - million of income taxes for the three and nine months ended September 30, 2022, and inclusive of $ - million and $4 million of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (i) - - 4 0.06 1 0.01 6 0.09 Restructuring/impairment charges, net of $ - million and $1 million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2022, respectively and $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) - - 7 0.10 3 0.05 17 0.25 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iii) - - (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02 Other matters, net of income tax expense of $2 million for the three and nine months ended September 30, 2022, and $ - million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (iv) 7 0.11 - - 7 0.11 (10 ) (0.15 ) Tax (benefit) provision - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) 5 0.07 (2 ) (0.03 ) 4 0.06 Other tax matters (vi) 3 0.05 (1 ) (0.01 ) 2 0.03 (29 ) (0.43 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 115 $ 1.73 $ 113 $ 1.67 $ 389 $ 5.80 $ 378 $ 5.58 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. 备注 （i）在截至2022年9月30日的九个月期间，公司录得100万美元的税前收购和整合支出，用于收购和整合KaTech以及投资于阿根廷合资企业。



在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，我们分别录得300万美元和100万美元的税前净收购和整合支出，涉及我们在Amyris和阿根廷合资企业的投资，以及我们对PureCircle Limited的收购。 （ii）在截至2022年9月30日的九个月期间，公司录得成本智能计划剩余400万美元的税前重组相关支出。



在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，我们录得的税前重组相关支出分别为800万美元和2200万美元，主要与我们的成本智能计划相关。截至2022年9月30日的九个月期间的2200万美元支出，扣除了2021年第二季度出售斯托克顿、加利福尼亚土地和建筑的500万美元收益。 （iii）在截至2021年9月30日的九个月期间，公司录得3.4亿美元的净资产减值支出，涉及公司的阿根廷业务向阿根廷合资企业提供资产相关。减值支出反映了对某些阿根廷、智利和乌拉圭的所贡献资产和负债的商定公允价值的2900万美元的冲销，以及与所贡献的净资产有关的累计换算损失的3.11亿美元的冲销。在截至2021年9月30日的三个月期间，公司录得完成交易时2000万美元的减值有利调整，这减少了2021年第一季度录得的3.6亿美元的资产减值支出。 （iv）在截至2022年9月30日的三个月期间，公司录得900万美元的税前支出，主要与美国工作停止的影响有关。



在截至2021年9月30日的九个月期间，公司录得1500万美元的税前收益，以反映巴西最高法院于2021年5月发布的一项裁决，其中确认我们有权缴纳某些间接税。 （v）在截至2022年9月30日的三个月和九个月间，公司分别录得100万美元和200万美元的税项收益，在截至2021年9月30日的三个月和九个月间，分别录得500万美元和400万美元的税款准备金，这是由于在此期间墨西哥比索对美元的汇率变动所致，并影响在此期间对公司墨西哥财务报表的重新评估。 （vi）本项目涉及上一年的税收负债和意外开支，与某些外国子公司未清偿收益相关的税收负债的逆转，以及上述非GAAP附加返还的税收结果。





Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 182 $ 172 $ 605 $ 224 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 3 1 1 Restructuring/impairment charges (ii) - 8 4 22 Impairment on disposition of assets (iii) - (20 ) - 340 Other matters (iv) 9 - 9 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 191 $ 163 $ 619 $ 572 对于备注（i）到（iv），请参阅《Ingredion应占GAAP净收入对账》和《摊薄每股收益转为Ingredion应占非GAAP调整后净收入和调整后摊薄每股收益》中的备注（i）到（iv）。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2022 Nine Months Ended September 30, 2022 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 161 $ 52 32.3 % $ 544 $ 157 28.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 1 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 9 2 9 2 Tax item - Mexico (v) - 1 - 2 Other tax matters (vi) - (3 ) - (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 170 $ 52 30.6 % $ 558 $ 160 28.7 % Three Months Ended September 30, 2021 Nine Months Ended September 30, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 153 $ 34 22.2 % $ 170 $ 113 66.5 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 - 1 (4 ) Restructuring/impairment charges (ii) 8 1 22 5 Impairment on disposition of assets (iii) (20 ) - 340 - Other matters (iv) - - (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (v) - (5 ) - (4 ) Other tax matters (vi) - 1 - 29 Adjusted Non-GAAP $ 144 $ 31 21.5 % $ 518 $ 134 25.9 % 对于备注（i）至（vi），请参阅《Ingredion应占GAAP净收入对账》和《摊薄每股收益转为Ingredion应占非GAAP调整后净收入和调整后摊薄每股收益》中的备注（i）到（vi）。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”) (Unaudited) Expected EPS Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 6.90 $ 7.20 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.01 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) 0.05 0.05 Other matters (iii) 0.11 0.11 Tax item - Mexico (iv) (0.10 ) 0.05 Other tax matters (v) 0.03 0.03 Adjusted EPS $ 7.00 $ 7.45 以上是我们预计的2022年全年摊薄每股收益与预计的2022年全年调整后稀释每股收益的对账情况。上述金额可能不反映某些未来费用、成本和/或收益，而这些费用、成本和/或收益由于其时间、影响和/或重要性未知而本质上难以预测和估计。这些金额包括但不限于收购和整合成本、减值和重组成本以及某些其他项目的GAAP每股收益的调整。我们一般会将这些调整排除在我们的调整后每股收益指南之外。鉴于这些原因，相比预测GAAP每股收益的能力，我们对预测调整后每股收益的能力更有信心。 2022年GAAP每股收益的调整包括以下内容： （i）收购和整合KaTech的费用以及对阿根廷合资企业的投资。 （ii）成本智能计划的剩余重组相关费用。 （iii）迄今为止主要与美国工作停止影响有关的费用。 （iv）由于墨西哥比索对美元的汇率变动及其在此期间对公司墨西哥财务报表重新评估的影响而引起的税收（收益）费用。 （v）本项目涉及上一年的税收负债和意外开支。





II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”) to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”) (Unaudited) Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 28.0 % 31.5 % Add: Acquisition/integration costs (i) - % - % Restructuring/impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 % Other matters (iii) 0.3 % 0.3 % Tax item - Mexico (iv) 1.0 % (1.5 ) % Other Tax Matters (v) (0.2 ) % (0.2 ) % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (vi) (0.8 ) % (0.8 ) % Adjusted ETR 28.5 % 29.5 % 以上是我们预计的2022年全年GAAP ETR与预计的2022年全年调整后ETR的对账情况。上述金额可能不反映某些未来费用、成本和/或收益，而这些费用、成本和/或收益由于其时间、影响和/或重要性未知而本质上难以预测和估计。这些金额包括但不限于收购和整合成本、减值和重组成本以及某些其他项目的GAAPETR的调整。我们一般会将这些调整排除在我们的调整后ETR指南之外。鉴于这些原因，相比预测GAAP ETR的能力，我们对预测调整后ETR的能力更有信心。 2022年GAAP ETR的调整包括以下内容： （i）收购和整合KaTech费用的税务影响以及对阿根廷合资企业的投资。 （ii）对成本智能计划的剩余重组相关费用的税务影响。 （iii）主要对迄今为止与美国工作停止影响有关费用的税务影响。 （iv）由于墨西哥比索对美元的汇率变动及其在此期间对公司墨西哥财务报表重新评估的影响而引起的税收收益（费用）。 （v）本项目涉及上一年的税收负债和意外开支。 （vi）（i）、（ii）和（iii）项后税率的间接影响。

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