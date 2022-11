Ingredion Incorporated, 2022년도3분기에 지속적으로 탄탄한 성장세 보여

/EIN News/ -- 미국 일리노이주 웨스트체스터, Nov. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 식품 및 음료 제조 업계에 각종 원료 솔루션을 공급하는 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)가 2022년도 3분기 실적을 발표했다. 2022년 및 2021년 실적 수치는 미국 일반회계기준(‘GAAP’)을 따른 것으로, 비일반회계기준(non-GAAP)을 따른 자사 재무자료에서 제외된 항목을 포함한다.

Ingredion의 사장 겸 최고경영책임자 Jim Zallie는 “Ingredion이 이번 분기에 순매출이 15% 상승하며 또 한 번 강력한 실적을 냈다”며 “이번 결과는 핵심 및 스페셜티 원료의 탄탄한 수요, 가격 중심 경영이 주도한 각 지역의 역동적인 가격 관리 등의 산물이다. 그 덕에 높아진 투입 비용을 상쇄했고, 매출총이익을 확대했으며, 강력한 영업 수익 성장을 구현했다”고 밝혔다.

Zallie는 “Driving Growth Roadmap을 추진함에 따라 스페셜티 원료는 계속 두 자릿수 성장률을 보였고, 전년도와 대비해 4개 지역에서 모두 순매출과 매출총이익이 모두 상승했다. 이번 분기 주요 성과 중 하나로 우리는 중국 산둥에 신규 생산설비를 의뢰해 성장 중인 현지의 대규모 시장에 부응하고자 탄수화물 생산 규모를 두 배 이상 늘렸다. 시기 적절한 이번 확장으로 우리는

여름 대가뭄으로 일부 탄수화물 제품의 공급 부족을 우려하는 유럽 고객들을 지원하기 위해 새로운 네트워크 역량을 활용할 수 있게 되었다. 아울러 우리는 당류 저감 성장 플랫폼 지원의 일환으로 유럽연합으로부터 바이오 변환 Reb M 스테비아 솔루션을 승인받았다. 이로써 PureCircle 프랜차이즈를 더욱 성장시킬 수 있게 되었다”고 말했다.

이어 Zallie는 “거시적 환경은 여전히 불투명하지만, 우리 팀은 인플레이션과 환율 역풍을 상쇄하고자 최선을 다하고 있으며, 공급망 문제를 해결해 성장을 이어가는 데에도 전력을 다하고 있다. 우리는 고객 수요를 면밀히 예의주시하고 있으며, 현재와 미래에 고객 수요에 부응할 수 있도록 노력 중”이라고 덧붙였다.

* 조정 주당순이익(EPS), 조정 영업이익, 조정 법인세 실효세율, 조정 희석 가중평균유통주식은 비일반회계기준(non-GAAP) 재무 항목이다. 이러한 비일반회계기준 재무 항목들을 미국 GAAP 항목과 직접적으로 비교해 조정하려면, 본 보도자료에 포함된 연결재무제표 다음에 나오는 ‘Non-GAAP Information’라는 제목의 Supplemental Financial Information section II를 참고하면 된다.

Diluted Earnings Per Share (EPS)



Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

** 총액은 반올림으로 인해 맞지 않을 수 있다. *** 아르헨티나 합작 법인 발표와 관련, 2021년에는 3분기에 유리하게 조정된 2000만 달러를 제외하고 3억4000만 달러의 순매출 감손비용이 반영되었다. 여기에는 누적 조정 손실액 3억1100만달러가 포함된다.

주요 재무 정보

주요 비즈니스 정보

Total Ingredion

Net Sales

* 아르헨티나 합작법인 발표와 관련됨, 2021년 실적은 양도된 사업의 일부

Reported Operating Income

Adjusted Operating Income

순매출

영업이익

북미 지역

Net Sales

Segment Operating Income

남미 지역

Net Sales

* 아르헨티나 합작법인 발표와 관련됨, 2021년 실적은 양도된 사업의 일부

Segment Operating Income

아시아태평양 지역

Net Sales

Segment Operating Income

유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역

Net Sales

Segment Operating Income

배당 및 증권 환매

Ingredion은 2022년 3개 분기동안 배당금으로 총 1억3300만 달러를 지급했으며 지난 3분기에는 다음 분기 배당금으로 주당 0.71달러를 배정한다고 발표했다. 이는 이전 분기 배당금 대비 9% 증가한 수치로 8개분기 연속 증액이다. 자사는 당기에 2900만달러 상당의 보통주 발행 주식을 환매했으며 2022년 3개 분기 총 주식 환매 금액은 1억1200만달러다. 자사는 기존의 프로그램을 대체하기 위해 최대 600만주 규모로 2025년 12월까지 진행되는 신주 재매입 프로그램을 2022년 9월 26일 승인했다. Ingredion은 총 주주 수익률을 뒷받침하기 위한 자본 배분 전략의 일환으로 현금배당과 주식재매입을 통한 주주 환원을 고려하고 있다.

2022년 연간 전망

자사는 2022년 연간 신고 EPS를 6.90~7.20달러 사이, 조정 EPS는 7.00~7.45달러 사이로 전망한다. 2021년 조정 EPS는 6.67달러, 기존 전망치는 6.90~7.45달러였다. 이 같은 예상은 인수 관련 통합 및 구조조정 비용, 기타 잠재적인 감손 비용을 제외한 것이다.

자사는 2022년 연간 순매출이 지난해와 비교해 두자릿수 중반대, 영업이익은 두자릿수 초반대 퍼센티지로 성장할 것으로 전망한다.

지난해와 비교해 2022년 연간 전망은 다음과 같다: 북미지역 영업이익은 유리한 가격 믹스가 옥수수 및 투입 비용 증가분을 상쇄하면서 두자릿수 초반에서 중반 수준의 퍼센티지로 증가할 것으로 예상된다. 남미지역 영업이익은 유리한 가격 믹스로 두자릿수 후반의 퍼센티지로 증가할 것으로 예상된다. 아태지역 영업이익은 PureCircle 성장세로 한자릿수 중반대를 유지할 것으로 예상된다. EMEA 지역 영업이익은 유리한 가격 믹스가 투입 비용 증가와 불리한 환율 여파로 상쇄되면서 한자릿수 초반의 퍼센티지로 증가할 것으로 예상된다. 전체 기업 비용은 한자릿수 중반대 퍼센티지로 증가할 것으로 예상한다.

2022년 전체 신고 법인세 실효세율은 28.0~31.5%, 조정 법인세 실효세율은 28.5~29.5%를 기록할 것으로 전망된다.

영업활동으로 인한 2022년 전체 현금흐름은 옥수수 비용 증가에 따른 운전자본 증가 전망에 따라 2억2500만달러에서 3억2750만 달러 사이로, 올해 설비 투자액은 2억9000만달러~3억2000만달러가 될 것으로 예상된다.

콘퍼런스 콜 및 웹캐스트 안내

Ingredion은 2022년 11월 3일 오전 8시(중부시간), 오전 9시(동부시간) Jim Zallie 사장 겸 CEO, James Gray 부사장 겸 CFO가 참석하는 콘퍼런스 콜을 실시했다. 콘퍼런스 콜은 실시간으로 웹캐스트 중계됐으며 웹사이트( https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations )에서 액세스 제공됐다. 프레젠테이션은 웹사이트에 게재될 예정이며 콘퍼런스 콜 시작 몇 시간 전 다운로드받을 수 있다. 웹캐스트 리플레이는 제한된 기간 링크( https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results )에서 시청할 수 있다.

회사 개요

시카고 외곽에 본사를 둔 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR)는 120여 국가에 소재한 고객사들을 대상으로 각종 원료와 소재를 공급하는 글로벌 리더 기업이다. 연간 순매출액이 2021년 기준 69억 달러에 육박하는 당사는 곡물, 과일, 야채, 기타 식물성 재료를 부가가치 높은 원료 및 바이오 소재로 만들어 식품, 음료, 동물 뉴트리션, 양조업, 산업용 시장 등 다양한 업계에 공급하고 있다. 전 세계 곳곳에 Idea Labs® 혁신 센터를 운영 중이며 1만2000여명의 직원들이 근무하고 있는 당사는 사람, 자연, 기술이 가진 잠재력을 결합해 더 나은 삶을 만든다는 목표를 고객사와 함께 만들고 목표의 달성에 매진하고 있다. 자세한 정보 및 최신 소식은 ingredion.com에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

본 보도자료는 1933년 제정된 증권법 Section 27A, 1934년 제정된 증권거래법 Section 21E에 의거해 미래예측진술을 포함할 수 있다. 이들 미래예측진술이 면책조항의 적용을 받는다.

미래예측진술에는 자사의 2022년 전체 신고 및 조정 영업이익, 세그먼트 영업이익, 신고 및 조정 EPS, 신고 및 조정 실표세율, 영업 현금흐름, 설비 투자비에 대한 회사의 기대치 등을 포함하며 자사의 전망, 미래 운영 혹은 미래 재무 상태, 순매출액, 영업이익, 생산량, 운영 비용, 법인세율, 설비 투자비, 현금흐름, 경비, 혹은 경영진 계획 혹은 전략이나 목표 등 기타 재무적 사항, 그리고 전술한 사항들의 기저에 있는 기대치나 믿음에 대한 모든 추정을 포함한다.

미래예측진술들은 ‘아마도’, ‘~할 것’, ‘~해야 한다’, ‘예상한다’, ‘추정한다’, ‘믿는다’, ‘계획하다’, ‘기획하다’, ‘추산하다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘지속하다’, ‘임시’, ‘예측’, ‘전망’, ‘추진하다’, ‘기회’, ‘잠재력’, ‘일시적’과 기타 유사한 표현이나 부정적인 표현에 의해 구별된다. 이 보도자료에서 역사적 사실, 혹은 이와 관련된 진술을 제외한 모든 진술은 미래예측진술이다.

미래예측진술들은 현재 상황 혹은 기대치에 기반하지만 내재된 리스크와 불확실성을 담고 있으며 이 중 대부분은 예상이 어렵고 자사가 제어하기 힘든 요소들이다. 자사는 이러한 미래예측진술에 반영된 자체적 예상치들이 타당한 추정에 기반하고 있다고 판단한다. 다만 자사의 예상치들이 모두 입증될 것이라는 보장은 없기 때문에 투자자들은 이 부분에 주의해야 한다.

실제 결과나 상황은 여러 가지 요인들로 인해 미래예측진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 여기에는 코로나19가 자사 제품 수요와 재무실적에 미치는 영향, 고과당 옥수수 시럽 등 자사 제품에 대한 소비 취향 변화, 글로벌 경제 상황과 특히 남미 지역 정치경제, 환율 상황과 유럽 지역 정치경제 상황 등 전반적인 정치, 경제, 비즈니스, 시장 상황이 자사 고객사와 자사가 원자재를 구매하거나 제품을 생산, 판매하는 지역별 소비자 및 국가, 그리고 자사 매출, 제품 가격 책정, 고객사로부터 미수금을 회수하고 적절한 수준의 금리로 자금을 조달할 수 있는 자사 능력에 미칠 영향, 식품과 음료, 동물 뉴트리션, 양조업계 등 자사가 제품을 공급하거나 공급 받고 매출에 큰 비중을 차지하는 주요 산업의 미래 재무 실적, 유전자 변형 및 생명공학을 통해 개발한 제품의 시장 수용성과 관련된 불확실성, 기대치를 충족시키는 품질의 신제품과 신규 서비스를 개발 혹은 매입할 수 있는 자사의 능력, 옥수수 오일 등 연산품에 대한 시장 내 가격 변동성 등 옥수수 정제 및 관련 산업의 경쟁 및 고객사 압박 증가, 감자녹말, 타피오카, 아라비아 검, 기타 자사 제품들이 원료로 사용하는 곡물 등 원자재 조달 가능 여부, 옥수수 등 기타 원자재에 대한 고객사 공급량을 늘릴 수 있는 능력, 파키스탄 내 에너지 문제 등 에너지 비용 및 가용성, 계획된 공장 정비와 투자 프로젝트를 예산 내에서 성공적으로 실행하고 선적, 항공 수송 등 비용 절감을 달성하는 등 예산 내 집행 달성 및 기대되는 시너지를 확보할 수 있는 자사의 능력, 기후변화, 그리고 기후 변화에 대응하기 위한 법률, 규제 변화, 시장 조치가 잠재적 영향, 유리한 조건으로 타 기업을 인수하거나 전략적 동맹을 체결할 수 있는 능력, 다른 기업을 성공적으로 통합, 흡수하고 전략적 동맹을 유지하며 전술한 시너지 효과를 획득할 수 있는 능력, 각 제조시설이 겪고 있는 어려움 수습, 외환 변동성, 금리 및 환율 변동성, 시장 변동성 및 이에 대한 리스크 헤징 등 금융 및 자본시장 변동 상황, 원자재와 에너지 조달 및 가격, 환율과 금리 변동성 등 러시아와 우크라이나 사이의 갈등이 미치는 영향, 인재 영입와 개발, 동기 부여, 그리고 직원들과의 좋은 관계를 유지하는 자사의 능력, 자연재해나 전쟁, 기타 유사한 적대 행위, 테러 위협, 코로나19 등 전염병 창궐이나 기타 회사가 통제하기 힘든 중대한 이벤트가 회사 사업에 미치는 영향, 영업권이나 장기 자산에 대한 감손회계 가능성, 정부 정책과 법률, 규제 변화, 그리고 환경 규제 등 법적 컴플라이언스 준수 비용, 추가적인 법인세 예수금에 대한 세율 및 익스포져 변동, 금리 상승으로 인해 발생할 수 있는 차입 비용의 증가, 합리적 수준의 금리로 자금을 조달 및 기타 미래 사업 성장 및 확장을 위해 충분한 자금을 확보하는 데 미치는 요소들, 자사의 정보기술 시스템과 프로세스, 사업장의 보안 유출, 자사 주가에 악영향을 줄 수 있는 주식시장 변동성 및 기타 요인, 배당 정책 지속에 따른 리스크, 실적 보고와 관련한 내부 통제 능력 등이 있지만 여기에 한정되지는 않는다.

자사의 미래예측진술은 보도자료 발표일을 기준으로 하며 자사는 발표 이후 발생하는 이벤트나 상황에 따른 새로운 정보를 업데이트할 의무가 없다. 만약 자사가 이들 미래예측진술을 업데이트, 혹은 수정할 경우에도 투자자들은 자사가 추가적으로 업데이트, 혹은 수정할 것이라고 판단해서는 안 된다. 기타 미래예측진술과 다른 리스크에 대한 사항은 자사의 10-K 형식 연례 보고서(2021년 12월 31일 마감), 차후 제출되는 분기별 10-Q 보고서(2022년 3월 31일 마감), 차후 제출되는 10-Q, 8-K 보고서의 Risk Factors란을 참고하면 된다.

II. Non-GAAP Information

자사는 일반회계기준(GAAP)을 통해 작성된 연결재무제표를 보완하기 위해 비 GAAP 역사적 재무지표를 사용했다. 여기에는 인수 합병 비용, 구조조정 및 상각 비용, 멕시코 세무 규정(이익), 기타 특정 GAAP 항목이 제외되었다. 이러한 비 GAAP 수치를 언급할 시에 '조정'이라는 표현을 사용한다. 자사 경영진은 전략적 결정, 미래 실적 예상 및 현재 실적 평가를 위해 내부적으로 비 GAAP 재무제표를 사용한다.







비 GAAP 재무제표 공시를 통해 경영진은 투자자들에게 해당 시기 자사 사업 실적 및 추이에 대해 보다 의미 있고 일관성 있는 비교 자료를 제공하려는 목적을 가지고 있다. 이러한 비 GAAP 재무제표는 GAAP에 부합하는 실적과 함께 공개한다. 또한 GAAP 실적과 함께 공개 시 자사 사업에 대한 추가적인 시각을 반영하고 자사 사업에 영향을 미치는 각 요인과 추이에 대해 보다 종합적인 이해를 제공한다. 이러한 비 GAAP 지표는 보완적 의미로 받아들여져야 하며 GAAP를 적용해 산출된 지표보다 우위에 있거나 이를 대체하지 아니한다.







비 GAAP 재무제표는 GAAP 기준에 맞춰 작성되지 않았기 때문에 각 정보는 다른 기업들의 것과 비교해서 판단할 필요는 없다. 항목별 비 GAAP 역사적 재무제표를 조정한 GAAP 지표는 하단 표에 기재되었다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2022 September 30, 2021

(in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS

Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 1.59 $ 118 $ 1.75 $ 378 $ 5.63 $ 50 $ 0.74

Add back:

Acquisition/integration costs, net of $ - million of income taxes for the three and nine months ended September 30, 2022, and inclusive of $ - million and $4 million of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (i) - - 4 0.06 1 0.01 6 0.09

Restructuring/impairment charges, net of $ - million and $1 million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2022, respectively and $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) - - 7 0.10 3 0.05 17 0.25

Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iii) - - (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02

Other matters, net of income tax expense of $2 million for the three and nine months ended September 30, 2022, and $ - million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (iv) 7 0.11 - - 7 0.11 (10 ) (0.15 )

Tax (benefit) provision - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) 5 0.07 (2 ) (0.03 ) 4 0.06

Other tax matters (vi) 3 0.05 (1 ) (0.01 ) 2 0.03 (29 ) (0.43 )

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 115 $ 1.73 $ 113 $ 1.67 $ 389 $ 5.80 $ 378 $ 5.58

순익, EPS, 세율은 반올림으로 인해 맞지 않을 수 있으며 재산출되지 아니하였다.

