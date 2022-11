L'énoncé économique de l'automne prend des mesures pour rester concurrentiel à l'échelle mondiale en matière d'investissement dans les technologies propres

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kendall Dilling, président de l’Alliance nouvelles voies a publié l'énoncé suivant en réponse aux améliorations visant à encourager les investissements dans les projets de technologies propres annoncés dans la mise à jour économique de l'automne :

« L'Alliance nouvelles voies est encouragée par l'urgence exprimée par Ottawa de faire avancer les grands projets d'infrastructure énergétique et de rester concurrentiel à l'échelle mondiale en matière d'investissement dans les technologies propres au Canada.

« Nous sommes ravis de voir la confiance continue du gouvernement fédéral dans le captage et le stockage du carbone (CSC), les technologies propres et les autres technologies de réduction des émissions élaborées par les entreprises membres de l'Alliance nouvelles voies en tant qu'outils essentiels pour atténuer le défi critique des changements climatiques.

« Nous apprécions qu’on reconnaisse que pour lancer ces grands projets et ces grandes technologies, le Canada doit être sur un pied d'égalité avec les incitatifs de la loi américaine sur la réduction de l'inflation et avec d'autres pays concurrents pour les capitaux d'investissement.

« Nous sommes encouragés par la création du Fonds de croissance du Canada qui pourrait offrir une certitude supplémentaire pour les investissements majeurs de décarbonisation que nous avons planifiés et aider à combler l'écart avec les États-Unis, mais nous attendons plus de détails.

« Les nouveaux crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres comme le développement de l'hydrogène et les petits réacteurs modulaires sont une autre avancée positive à l'appui du plan en plusieurs phases de l'Alliance nouvelles voies.

« Notre industrie a un rôle essentiel à jouer pour aider notre pays à atteindre un avenir durable. Notre projet de CSC proposé – l'un des plus importants au monde –pourrait réduire à lui seul les émissions de dioxyde de carbone de 10 à 12 millions de tonnes par an d'ici 2030 et constituer un outil essentiel dans notre objectif de carboneutralité d'ici 2050.

« L'Alliance nouvelles voies et ses entreprises membres évaluent, développent et déploient également plus de 70 technologies différentes pour réduire les émissions et aider le Canada à respecter ses engagements climatiques.

« Nous prendrons le temps nécessaire pour examiner les détails de ces mesures supplémentaires annoncées aujourd'hui. Nous espérons poursuivre notre collaboration avec les gouvernements fédéral et provinciaux pour aider le Canada à respecter ses engagements climatiques.

« Entre-temps, nous progressons dans les travaux préliminaires de notre projet fondamental de CSC et développons et déployons des technologies nouvelles et existantes pour nous assurer d’être prêts à prendre des décisions d'investissement et à commencer à construire dès que toutes les conditions financières et réglementaires nécessaires seront en place.

« Nous sommes impatients de passer des discussions avec les gouvernements à la mise en œuvre.

« Avec le soutien prévu du cofinancement des gouvernements, la première étape du plan de l'Alliance nouvelles voies comprend environ 16,5 milliards $ d'investissements d'ici 2030 dans le projet fondamental de CSC de l'Alliance et 7,6 milliards $ dans d'autres projets de réduction des émissions, pour un total d'environ 24,1 milliards $.

« Cette année, en particulier, a mis en évidence le besoin essentiel et croissant d'approvisionnements sûrs et abordables en pétrole et en gaz provenant de pays stables et responsables, comme le Canada, tout en respectant nos engagements climatiques. Avec les gouvernements, nous avons une belle histoire à raconter sur l'engagement de notre industrie à être un fournisseur d'énergie privilégié dans un monde carboneutre. »

Personne-ressource : Mark Cooper, Relations avec les médias​ Courriel : mark.cooper@pathwaysalliance.ca

Mise en garde

Avertissement : Les énoncés d’événements ou d’états futurs présentés dans ce communiqué, y compris les projections, objectifs, attentes, estimations, et plans d’affaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme atteindre, aspiration, croit, anticipe, prévoit, propose, planifie, objectif, prédit, cible, estimé, s’attend à, prévision, vision, stratégie, perspective, calendrier, futur, continue, probable, pourrait, devrait, sera et (ou) des références semblables à des résultats dans le futur. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué incluent notamment des références à ce qui suit : la viabilité, l'échéancier et l'impact du plan visant à atteindre la carboneutralité et le développement de trajectoires soutenant un avenir carboneutre; le soutien des trajectoires par les gouvernements de l'Alberta et du Canada; la capacité à permettre une production pétrolière carboneutre et à préserver la contribution économique de l'industrie; le déploiement de technologies visant à réduire les émissions de GES; la capacité à créer des emplois, à accélérer le développement du secteur des technologies propres, à procurer des avantages à d'autres secteurs et à aider à maintenir la qualité de vie des Canadiens; et la réalisation d'investissements économiques pour assurer une transition réussie vers un monde carboneutre et générer une valeur ajoutée à long terme pour les actionnaires. Toutes les références à la carboneutralité dans cet avis s'appliquent aux émissions provenant de l'exploitation des sables bitumineux (définies comme des émissions de portée 1 et de portée 2).

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats futurs réels, y compris les attentes et hypothèses concernant : la croissance de la demande et la source, l’approvisionnement et le bouquet énergétiques; la quantité et l’échéancier des réductions des émissions; l’adoption et l’impact de nouvelles installations ou technologies, y compris sur la réduction des émissions de GES; les plans, échéanciers, coûts, capacités et évaluations techniques des projets, et la capacité à exécuter efficacement ces plans et exploiter les actifs; que le soutien des gouvernements de l’Alberta et du Canada pour l’Initiative sera fourni; les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris celles touchant les changements climatiques et les restrictions liées à la COVID-19; les taux de production, la croissance et la composition de celle-ci; les conditions générales du marché; et les dépenses en capital et environnementales, pourraient différer de façon importante en fonction d’un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements au niveau local, régional ou mondial apportés à l’offre et à la demande de pétrole, de gaz naturel, et de produits pétroliers et pétrochimiques et le prix, les répercussions sur les différentiels et les marges qui en découlent; les événements politiques ou réglementaires, incluant les changements à la loi ou aux mesures et politiques du gouvernement en lien avec la COVID-19; la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers, notamment pour de nouvelles technologies; le manque de soutien requis du gouvernement de l’Alberta et du gouvernement du Canada; les risques environnementaux inhérents à l’exploration pétrolière et gazière et aux activités de production; les règlements environnementaux, y compris les règlements sur les changements climatiques et sur les GES et les modifications à de tels règlements; la disponibilité et l’affectation du capital; la disponibilité et le rendement des fournisseurs de services tiers; les difficultés opérationnelles ou techniques non anticipées; la gestion et les calendriers des projets et leur achèvement dans des délais raisonnables; les analyses et le rendement des gisements; les développements technologiques imprévus; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité de mener les nouvelles technologies à l’échelle commerciale rivalisant sur le plan des prix; les risques et dangers opérationnels; les conditions économiques générales, y compris la survenance et la durée de récessions; et d’autres facteurs cités en référence par les entreprises dans leurs plus récents rapport annuel et rapport de gestion respectifs, le cas échéant.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres aux entreprises. Les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Les entreprises ne prennent aucune obligation quant à la mise à jour des renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, sauf si une loi applicable l’exige.