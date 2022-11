Aduro a été sélectionnée pour le programme Shell GameChanger

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 04 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de la nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, annonce avoir été sélectionnée et acceptée dans le programme Shell GameChanger.



Shell GameChanger est un programme d'accélération conçu pour s'associer avec des entreprises en vue de fournir des solutions innovantes susceptibles d'avoir un impact radical sur l'avenir de l'énergie et la transition vers des émissions nettes nulles. Suite à un processus de sélection rigoureux, Aduro a été sélectionnée par le programme Shell GameChanger pour appliquer sa nouvelle technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») afin de produire des matières premières durables à partir du vapocraquage de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène, à la fois individuellement ou sur une base mixte.

La technologie HCT déconstruit les polymères à croissance en chaîne difficiles à recycler à des températures inférieures à celles utilisées par les technologies actuelles. Alors que les technologies existantes produisent des mélanges de produits complexes qui nécessitent un investissement excessif en ressources, la technologie HCT devrait créer des produits saturés à plus forte valeur ajoutée, à rendement élevé et de haute pureté en utilisant moins d'énergie ; elle détient par ailleurs la capacité de traiter les matières premières plus contaminées qui sont actuellement rejetées. Le résultat final de la technologie HCT peut ensuite être directement utilisé pour la production de nouveaux plastiques, démontrant une circularité totale.

Pour soutenir le projet, Shell apportera un financement non dilutif, le paiement des contributions étant réparti sur les six phases du projet, chaque phase et le paiement associé étant soumis à la réalisation des objectifs fixés pour la phase précédente. En outre, Shell fournira une expertise technique pour aider Aduro à développer des conceptions de procédés fiables et optimiser la technologie HCT en vue d'une mise en œuvre commerciale. Shell GameChanger accompagnera également Aduro dans le développement de sa stratégie commerciale et le renforcement de sa position sur le marché.

« Le programme Shell GameChanger fournit aux jeunes entreprises une plateforme idéale pour faire progresser leurs idées initiales qui ont le potentiel d'avoir un impact sur l'avenir de l'énergie », a déclaré Ed Holgate, directeur des partenaires commerciaux pour Shell GameChanger. « La collaboration entre les startups et les experts de Shell est un moyen de faire progresser la recherche, le développement et la commercialisation de nouvelles technologies qui permettront la transition vers un avenir sobre en carbone, et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour faire progresser sa technologie de recyclage des plastiques. »

Le projet d'Aduro avec Shell GameChanger commencera immédiatement et comprend 6 phases de 12 mois, débutant avec des réacteurs fermés de petite échelle, passant par un réacteur à écoulement continu, pour finir avec le dimensionnement d'installations de style commercial. Le projet est conçu pour soutenir la progression rapide du processus vers la commercialisation tout en réduisant les risques liés au développement pour la technologie.

« Nous sommes ravis que notre technologie Hydrochemolytic ait été sélectionnée par l'équipe de Shell GameChanger. L'équipe d'Aduro travaille assidûment pour mettre sur le marché cette technologie révolutionnaire et contribuer à la circularité du plastique afin de soutenir la transition énergétique. L'accès au réseau, la connaissance du marché et l'expertise technique d'un leader mondial du marché de la fabrication chimique et innovateur tel que Shell joueront un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs. Nous sommes très heureux de démarrer le projet et sommes vraiment reconnaissants du professionnalisme, du soutien et de la marque de confiance des experts de Shell GameChanger », a commenté Ofer Vicus, président-directeur général d'Aduro.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas. Une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent : l'espoir que la nouvelle technologie HCT de la Société aura un impact considérable sur l'avenir de l'énergie et la transition vers des émissions nettes nulles ; que la technologie HCT produira des matières premières durables à partir du vapocraquage de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène, individuellement ou sur une base mixte ; que la technologie HCT créera des produits saturés à plus forte valeur ajoutée, à rendement élevé et de haute pureté en utilisant moins d'énergie et aura la capacité de traiter les matières premières plus contaminées qui sont actuellement rejetées ; que le résultat final de la technologie HCT pourra ensuite être directement utilisé pour la production de nouveaux plastiques, démontrant une totale circularité ; que Shell apportera un financement non dilutif à Aduro dans le cadre du projet ; que Shell fournira une expertise technique pour aider Aduro à développer des conceptions de procédés fiables et optimiser la technologie HCT en vue d'une mise en œuvre commerciale ; que Shell accompagnera Aduro dans le développement de sa stratégie commerciale et le renforcement de sa position sur le marché ; que le projet proposé avec Shell GameChanger soutiendra la progression rapide du processus vers la commercialisation tout en réduisant les risques liés au développement pour la technologie ; que la technologie d'Aduro perturbera le marché et contribuera à la circularité du plastique en faveur de la transition énergétique ; et que la collaboration avec Shell fournira à Aduro un accès au réseau, à la connaissance du marché et à l'expertise technique de Shell, qui jouera un rôle essentiel dans l'avancée des objectifs d'Aduro et le chemin de la commercialisation.

Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : la possibilité que la technologie HCT de la Société puisse, pour quelconque raison, ne pas avoir d'impact sur l'avenir de l'énergie et la transition vers des émissions nettes nulles ; que la technologie HCT ne parvienne pas à produire les matières premières souhaitées ou que les technologies alternatives soient plus largement acceptées que la technologie d'Aduro ; que la production finale de la technologie HCT ne soit pas utilisée avec succès comme prévu pour diverses raisons ; que Shell décide de ne pas poursuivre le financement ou le programme avec Aduro comme prévu, ou que le financement cesse pendant le programme en raison de résultats défavorables ; que Shell ne fournisse pas à Aduro l'expertise technique prévue nécessaire à la mise en œuvre commerciale ; que Shell GameChanger ne fournisse pas l'accompagnement anticipé ou les autres avantages et soutiens annoncés à Aduro ; que, pour quelconque raison, la technologie d'Aduro ne perturbe pas le marché ou n'obtienne autrement pas l'acceptation du marché ou ne parvienne pas à la commercialisation ; que les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties affectent négativement Aduro et ses activités commerciales futures. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.