Aduro für Shell GameChanger-Programm ausgewählt

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, Nov. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt die erfolgreiche Auswahl und Aufnahme in das Shell GameChanger-Programm bekannt.



Shell GameChanger ist ein Beschleunigungsprogramm, das darauf abzielt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Zukunft der Energieversorgung und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen drastisch zu beeinflussen. Nach einem strengen Auswahlverfahren wurde Aduro im Rahmen des Shell GameChanger-Programms ausgewählt, um seine neuartige Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) zur Herstellung von nachhaltigem Naphtha-Cracker-Rohstoff aus Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol, einzeln oder gemischt, einzusetzen.

Die HCT dekonstruiert schwer zu recycelnde Kettenwachstumspolymere bei Temperaturen, die niedriger sind als bei den derzeitigen Technologien. Während die bisherigen Technologien komplexe Produktmischungen erzeugen, die einen übermäßigen Einsatz von Ressourcen erfordern, dürfte die HCT höherwertige, gesättigte Produkte in hoher Ausbeute und Reinheit bei geringerem Energieaufwand erzeugen und ist in der Lage, stärker verunreinigte Ausgangsstoffe zu verarbeiten, die derzeit zurückgewiesen werden. Der HCT-Endausstoß kann dann direkt für die Produktion neuer Kunststoffe verwendet werden, was die vollständige Kreislauffähigkeit demonstriert.

Zur Unterstützung des Projekts wird Shell eine nicht verwässernde Finanzierung bereitstellen, die sich auf sechs Projektphasen verteilt, wobei jede Phase und die damit verbundene Zahlung von der Erreichung der für die vorangegangene Phase festgelegten Ziele abhängig ist. Darüber hinaus wird Shell sein technisches Fachwissen zur Verfügung stellen, um Aduro bei der Entwicklung zuverlässiger Prozesskonzepte und der Optimierung der HCT-Technologie für die kommerzielle Umsetzung zu unterstützen. Shell GameChanger wird Aduro auch bei der Entwicklung seiner Geschäftsstrategie und Marktposition unterstützen.

„Das Shell GameChanger-Programm bietet die ideale Plattform für neue Unternehmen, um Ideen im Frühstadium voranzutreiben, die das Potenzial haben, die Zukunft der Energie zu beeinflussen“, so Ed Holgate, Commercial Partner Manager, Shell GameChanger. „Die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Experten bei Shell ist eine Möglichkeit, die Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien voranzutreiben, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft ermöglichen, und wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um ihre Kunststoffrecyclingtechnologie voranzubringen.“

Das Projekt von Aduro mit Shell GameChanger beginnt sofort und ist ein 12-monatiges, 6-phasiges Projekt, das mit kleinen Batch-Reaktoren beginnt und über einen kontinuierlichen Durchflussreaktor bis hin zur Entwurfsbasis für kommerzielle Anlagen reicht. Das Projekt soll dazu beitragen, das Verfahren schnell zur Marktreife zu bringen und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko für die Technologie zu verringern.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere hydrochemolytische Technologie vom Shell GameChanger-Team ausgewählt wurde. Das Aduro-Team arbeitet sorgfältig daran, diese bahnbrechende Technologie auf den Markt zu bringen und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen zu leisten, um die Energiewende zu unterstützen. Der Netzwerkzugang, die Marktkenntnisse und das technische Fachwissen eines globalen Marktführers und Innovators in der chemischen Industrie wie Shell werden eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung unserer Ziele spielen. Wir freuen uns sehr, mit dem Projekt beginnen zu können, und sind dankbar für die Professionalität, die Unterstützung und das Vertrauen der Shell GameChanger-Experten“, kommentierte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Ein bahnbrechendes Konzept, das geringwertige Rohstoffe in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören: die Erwartung, dass die neuartige HCT des Unternehmens die Zukunft der Energie und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen drastisch beeinflussen wird; dass die HCT nachhaltige Naphtha-Cracker-Rohstoffe aus Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol, einzeln oder gemischt, produzieren wird; dass die HCT höherwertige, gesättigte Produkte mit hoher Ausbeute und Reinheit herstellen wird, wobei weniger Energie verbraucht wird und höher verunreinigte Ausgangsstoffe verarbeitet werden können, die derzeit zurückgewiesen werden; dass der Endausstoß der HCT direkt für die Herstellung neuer Kunststoffe verwendet werden kann, was die vollständige Kreislauffähigkeit demonstriert; dass Shell in Verbindung mit dem Projekt nicht verwässernde Finanzmittel für Aduro bereitstellen wird; dass Shell technisches Fachwissen bereitstellen wird, um Aduro bei der Entwicklung zuverlässiger Prozessdesigns, der Maßstabsvergrößerung und der Optimierung der HCT-Technologie für die kommerzielle Umsetzung zu unterstützen; dass Shell GameChanger Aduro bei der Weiterentwicklung ihrer kommerziellen Strategie und Marktposition als Mentor zur Seite stehen wird; dass das vorgeschlagene Projekt mit Shell GameChanger die rasche Kommerzialisierung des Verfahrens des Unternehmens unterstützen und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko für die Technologie verringern wird; dass die Technologie von Aduro auf dem Markt bahnbrechend sein wird und zur Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen zur Unterstützung der Energiewende beiträgt; und dass die Zusammenarbeit mit Shell Aduro Zugang zu Netzwerken, Marktinformationen und technischem Fachwissen von Shell verschaffen wird, was eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Ziele von Aduro und dem Weg zur Kommerzialisierung spielen wird.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem die folgenden: das Potenzial, dass die HCT des Unternehmens aus verschiedenen Gründen keinen Einfluss auf die Zukunft der Energie und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen hat; dass die HCT möglicherweise nicht die gewünschten Rohstoffe produziert oder dass alternative Technologien eine größere Akzeptanz finden als die Technologie von Aduro; dass die HCT-Endproduktion aus verschiedenen Gründen nicht wie erwartet erfolgreich genutzt werden kann; dass Shell beschließen könnte, die Finanzierung oder das Programm mit Aduro nicht wie erwartet fortzusetzen, oder dass die Finanzierung während des Programms aufgrund ungünstiger Ergebnisse eingestellt wird; dass Shell Aduro nicht das erwartete technische Fachwissen zur Verfügung stellt, das für die kommerzielle Umsetzung notwendig ist; dass Shell GameChanger nicht mit der erwarteten Mentorenschaft fortfährt oder die anderen erwarteten Vorteile und Unterstützungen für Aduro bereitstellt; dass Aduros Technologie aus verschiedenen Gründen nicht marktdurchdringend ist oder anderweitig keine Marktakzeptanz oder Kommerzialisierung erreicht; dass ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, Aduro und seine zukünftigen Geschäftsaktivitäten negativ beeinflussen können. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.