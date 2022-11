Rhode Islanders Reminded About Respiratory Virus Prevention Measures (ingles y espanol)

RHODE ISLAND, November 3 - With Rhode Island and states throughout the region currently seeing the circulation of several respiratory viruses, including RSV, flu, and COVID-19, all Rhode Islanders are reminded to take basic prevention measures to help themselves and their family members stay healthy and safe.

"While RSV is a common virus that we see every year in Rhode Island, we are seeing cases earlier than usual, and we are seeing more virus circulating in the community," said Interim Director of Health Utpala Bandy, MD, MPH. "The good news is that many of the prevention measures that help prevent the spread of the flu and COVID-19 also help prevent the spread of RSV. Regular hand washing and staying home from school or work when sick are two steps that everyone should be taking, especially kids and people who are in regular contact with school-age children, older adults, and people with underlying health conditions."

All Rhode Islanders should:

- Get your flu shot. Everyone older than six months of age should be vaccinated every year. For information on where to get a flu shot, see health.ri.gov/flu.

- Be up to date on your COVID-19 vaccinations. For many people, that means getting a booster. For information on how to get vaccinated against COVID-19, see C19vaccineRI.org.

- Cough or sneeze into your elbow.

- Wash your hands often with soap and water.

- Clean and disinfect frequently touched surfaces at home, work, and school.

- Stay home if you are sick.

- Keep children home from daycare or school who have fever, especially with a cough, difficulty breathing or shortness of breath, congestion, runny nose, or sore throat, until they are fever-free for 24 hours without medications that reduce fever.

- Contact your pediatrician or healthcare provider if you believe your child needs medical care. Your provider can offer advice on whether your child needs to be evaluated in person, tested for COVID or flu, and the best location (doctor's office, urgent care, emergency room) for care.

RSV usually causes mild, cold-like symptoms. Most people recover in one to two weeks. However, some infants and young children are at higher risk, such as premature infants, children younger than two years old with chronic lung disease or congenital (present from birth) heart disease, children with weakened immune systems, and children who have neuromuscular disorders. Additionally, some adults are at higher risk, including people older than 65, adults with chronic heart or lung disease, and adults with weakened immune systems.

The current increase in RSV cases may be due to lower levels of immunity in the community, resulting from the prevention measures that were taken during the COVID-19 pandemic, such as social distancing. Lower levels of immunity in the community may also result in a more severe flu season.

Cases of RSV usually peak in Rhode Island in early January. RSV cases are currently at roughly double what is seen during a typical January peak. The flu is starting to circulate in Rhode Island as well. The flu typically circulates in Rhode Island through the spring. Although rates of COVID-19 are lower than they have been previously, more than 100 people are currently hospitalized with COVID-19 and with people increasingly spending time indoors, health officials across the country are expecting case increases in the coming weeks and months.

In addition to the prevention messages listed above, Rhode Islanders should know about the right places to seek care. Hospital emergency departments in Rhode Island are currently very crowded. Children and adults in emergency departments with less serious health issues are experiencing long wait times. People who do not need emergency medical care should not go to the emergency department. Long waits in the emergency department are frustrating, and they expose people to new sicknesses.

Many health issues can be treated more quickly and effectively by a primary care provider, in an urgent care facility, or in a health center. The Rhode Island Department of Health (RIDOH) has lists of primary care providers, urgent care centers, and health centers posted at health.ri.gov/rightplace. The health issues best treated in these settings include back pain, sprains, minor cuts, colds, sore throat, low-grade fevers, and most cases of norovirus (sometimes called "the stomach flu").

Some health issues need emergency medical care (either by calling 911 or going to the emergency department). Examples include trouble breathing; persistent chest pain; new difficulty speaking or confusion; inability to wake or stay awake; heavy bleeding; deep wounds; serious burns; possible broken bones (especially if the bone is pushing through the skin); and severe allergic reactions.

This is not a complete list of health issues that require emergency medical care. For more information, see health.ri.gov/rightplace.

Recordatorio para los habitantes de Rhode Island acerca de las medidas para prevenir los virus respiratorios

Dado que Rhode Island y los estados de toda la región actualmente están experimentando la circulación de varios virus respiratorios, incluidos RSV, flu y COVID-19, se recuerda a todos los habitantes de Rhode Island que tomen medidas básicas de prevención para mantenerse y mantener a sus familiares saludables y seguros.

"Si bien el RSV es un virus común que vemos todos los años en Rhode Island, estamos viendo casos antes de lo habitual y estamos viendo más virus circulando en la comunidad", dijo la directora interina del Departamento de Salud, la doctora Utpala Bandy. "La buena noticia es que muchas de las medidas que ayudan a prevenir la propagación del flu y el COVID-19 también ayudan a prevenir la propagación del RSV. Lavarse las manos regularmente y no ir a la escuela o al trabajo cuando están enfermos son dos pasos que todos deberían seguir, especialmente los niños y las personas que están en contacto regular con niños en edad escolar, adultos mayores y personas con problemas de salud subyacentes".

Todos los habitantes de Rhode Island deben:

- Vacunarse contra el flu. Todas las personas mayores de seis meses de edad deben vacunarse todos los años. Para obtener información sobre dónde vacunarse contra la gripe, consulte health.ri.gov/flu. - Estar al día con sus vacunas contra el COVID-19. Para muchas personas, eso significa recibir un refuerzo. Para obtener información sobre cómo vacunarse contra el COVID-19, consulte C19vaccineRI.org. - Toser o estornudar en la parte interior del codo. - Lávarse las manos frecuentemente con agua y jabón. - Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia en el hogar, el trabajo y la escuela. - Quédarse en casa si está enfermo. - Mantener en casa a los niños (no los lleve a la guardería o la escuela) si tienen fiebre, especialmente con tos, dificultad para respirar o falta de aire, congestión, secreción nasal o dolor de garganta, hasta que estén sin de fiebre durante 24 horas sin medicamentos para bajarla. - Comunicarse con su pediatra o proveedor de atención médica si cree que su hijo necesita atención médica. Su proveedor puede ofrecer consejos sobre si su hijo necesita ser evaluado en persona, hacerse una prueba de COVID o del flu, y la mejor ubicación para recibir atención (consultorio médico, atención de urgencia, sala de emergencias).

El RSV por lo general causa síntomas leves parecidos a los de un resfriado. La mayoría de las personas se recuperan en una o dos semanas. Sin embargo, algunos bebés y niños pequeños corren un mayor riesgo, tales como los bebés prematuros, los niños menores de dos años con enfermedad pulmonar crónica o enfermedad cardíaca congénita (presente desde el nacimiento), los niños con sistemas inmunes débiles y los niños con trastornos neuromusculares. Además, algunos adultos corren un mayor riesgo, incluidas las personas mayores de 65 años, los adultos con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas y los adultos con sistemas inmunes débiles.

El aumento actual de casos de RSV puede deberse a niveles más bajos de inmunidad en la comunidad, como resultado de las medidas de prevención que se tomaron durante la pandemia de COVID-19, tales como el distanciamiento social. Los niveles más bajos de inmunidad en la comunidad también pueden resultar en una temporada de flu más severa.

Los casos de RSV generalmente alcanzan su punto máximo en Rhode Island a principios de enero. Los casos de RSV actualmente son aproximadamente el doble de lo que se observa durante un pico típico de enero. El flu también está comenzando a circular en Rhode Island. El flu normalmente circula en Rhode Island hasta la primavera. Aunque las tasas de COVID-19 son más bajas que antes, más de 100 personas están actualmente hospitalizadas con COVID-19. Los funcionarios de salud de todo el país esperan aumentos de casos en las próximas semanas y meses debido a que las personas cada vez incrementan más el tiempo que pasan en recintos cerrados.

Además de los mensajes de prevención enumerados anteriormente, los habitantes de Rhode Island deben conocer los lugares adecuados para buscar atención. Las salas de emergencia de los hospitales en Rhode Island están actualmente muy concurridas. Los niños y adultos en las salas de emergencia con problemas de salud menos graves experimentan largos tiempos de espera. Las personas que no necesitan atención médica de emergencia no deben acudir a las salas de emergencia. Las largas esperas en las salas de emergencias son frustrantes y exponen a las personas a nuevas enfermedades.

Muchos problemas de salud pueden ser tratados con mayor rapidez y eficacia por un proveedor de atención primaria, en un centro de atención de urgencia o en un centro de salud. El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) tiene publicadas en health.ri.gov/rightplace, listas de proveedores de atención primaria, centros de atención de urgencia y centros de salud. Los problemas de salud que se tratan mejor en estos entornos incluyen dolor de espalda, esguinces, cortes menores, resfriados, dolor de garganta, fiebre y la mayoría de los casos de norovirus (a veces llamado "virus estomacal").

Algunos problemas de salud necesitan atención médica de emergencia (ya sea llamando al 911 o yendo al departamento de emergencias). Los ejemplos incluyen dificultad para respirar; dolor de pecho persistente; nueva dificultad para hablar o confusión; incapacidad para despertar o permanecer despierto; sangrado abundante; heridas profundas; quemaduras graves; posibles huesos rotos (especialmente si el hueso está atravesando la piel); y reacciones alérgicas graves.

Esta no es una lista completa de problemas de salud que requieren atención médica de emergencia. Para obtener más información, consulte health.ri.gov/rightplace.