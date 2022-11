Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec : Le marché de Québec toujours aussi résilient face à la hausse des taux d’intérêt

/EIN News/ -- QUÉBEC, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’octobre. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



La RMR de Québec a enregistré 630 ventes résidentielles sur son territoire au cours du mois d’octobre 2022. Ceci représente une diminution de 127 transactions ou de 17 % comparativement à 2021, une baisse significativement moins importante qu’à l’échelle provinciale et des niveaux de ventes à peine inférieurs à la moyenne historique pour un mois d’octobre.

« Le marché de Québec continue d’impressionner par sa résilience malgré les vents contraires soufflés par la Banque du Canada via la hausse marquée du taux directeur depuis les 8 derniers mois. Cette évolution n’est toutefois pas étonnante, compte tenu des multiples facteurs sous-jacents au dynamisme du marché, dont le niveau plus accessible du prix des propriétés face à la capacité financière des ménages. Par ailleurs, on remarque que les acheteurs expérimentés stimulent le marché, notamment le segment haut de gamme », observe Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ. « Le niveau d’activité relativement dynamique se traduit par une stabilité des inscriptions en vigueur par rapport à la même période l’année dernière. Ainsi, le maintien de conditions de marché, toujours serrées à la faveur des vendeurs, se traduit même par une remontée des prix par rapport au mois de septembre. Ce phénomène est probablement éphémère, car le plein impact de la hausse des taux d’intérêt ne s’est pas encore répercuté sur le marché, notamment dans un contexte où une nouvelle hausse de ces derniers est attendue d’ici la fin de l’année. »

Faits saillants du mois d’octobre

Les trois grands secteurs de la RMR de Québec ont enregistré une baisse sensible des ventes par rapport à la même période, un an plus tôt. Avec un recul respectif de 23 % et de 18 %, ce sont les secteurs de la Périphérie Nord (73 ventes) et de l’agglomération de Québec (438 ventes) qui enregistrent les baisses les plus marquées. Pour sa part, la Rive-Sud de Québec se démarque avec 119 transactions et un plus faible ralentissement, soit de 4,8 %.





Les ventes de plex et de copropriétés sont celles qui enregistrent le plus fort recul annuel pour la période en cours. Avec respectivement 43 et 173 transactions, les baisses se chiffraient à 36 % et à 28 %. Les unifamiliales (414 ventes) se démarquent pour leur part avec un recul moins marqué, soit de 8 %.





Pour un 5 e mois consécutif, les inscriptions en vigueur ont été en hausse dans la RMR de Québec. Avec une augmentation, par rapport au mois précédent, de 9 %, les inscriptions étaient à 3 067 en octobre. Il s’agit toutefois, sur une base annuelle, de la première fois depuis 29 mois que l’on observe une hausse des inscriptions en vigueur, aussi légère soit-elle. On observe effectivement un niveau comparable (+1 %) à celui enregistré au même moment l’année dernière, soit en octobre 2021, alors que les inscriptions en vigueur atteignaient un total de 3 043.





Les prix médians des unifamiliales et des copropriétés se comportent de façons similaires, avec une augmentation de 9 % par rapport à la même période l’an passé. Le prix médian des unifamiliales était ainsi de 349 000 $ et celui des copropriétés était de 239 850 $. La plus importante hausse a été enregistrée sur le marché des plex alors que le prix médian se chiffrait à 425 000 $, ce qui représentait un gain annuel de 21 %.





En fait, l’analyse de l’évolution, en mois consécutifs, des prix médians indique que le marché de la RMR de Québec résiste aux baisses de prix qui s’opèrent ailleurs dans la province. En effet, dans l’ensemble des catégories de propriétés, la variation mensuelle du prix médian enregistre même une hausse en octobre.

Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions

Pour plus d’explications par l’économiste du Service de l’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

