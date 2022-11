L’OQRE publie les premiers résultats des écoles et des conseils scolaires à ses tests depuis la pandémie

/EIN News/ -- Les données des tests 2021-2022 sont maintenant disponibles pour chaque école et conseil scolaire de l’Ontario

Écoles de langue française

TORONTO, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la publication des données provinciales de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) sur ses tests administrés durant l’année scolaire 2021-2022, l’OQRE rend aujourd’hui disponibles les résultats à l’échelle des écoles et des conseils scolaires. Ces résultats donnent des indications supplémentaires sur les attitudes et les perceptions des élèves concernant l’apprentissage durant la pandémie, et permettent de savoir si les élèves répondent aux attentes du curriculum en lecture, en écriture et en mathématiques aux étapes clés de leur éducation. Les données basées sur des preuves de l’OQRE peuvent être analysées par le personnel enseignant de toute la province lorsqu’il examine et élabore des stratégies pour soutenir le parcours d’apprentissage de chaque élève.

Les données de l’OQRE indiquent que les résultats des élèves de l’Ontario sont similaires à ceux d’autres juridictions, où la pandémie a entraîné des répercussions plus prononcées sur le rendement en mathématiques que sur celui en littératie.

L’OQRE rend disponibles les données sur les tests, les contextes et les attitudes pour chaque école et conseil scolaire, car l’un des éléments de son mandat est de contribuer à la responsabilisation du système éducatif de l’Ontario.

Plus de 600 000 élèves des écoles de langues anglaise et française de la province ont fait les tests de l’OQRE aux paliers élémentaire et secondaire durant l’année scolaire 2021-2022. Pour la première fois, l’OQRE communique les résultats de ses nouveaux tests numérisés à l’échelle des écoles et des conseils scolaires. Les tests à grande échelle et modernisés de l’OQRE ont introduit un nouveau mode de prestation en ligne qui diffère de celui de ses précédents tests sur papier.

Cette année, en plus de la fonction de recherche par école et conseil scolaire, l’OQRE présente une nouvelle plateforme, disponible sur son site Web, qui tire parti de tableaux de bord interactifs et conviviaux pour que le personnel enseignant, les parents et les tutrices et tuteurs, et le public puissent accéder aux données des tests et des questionnaires à l’échelle provinciale et locale. Cet outil de communication des résultats de l’OQRE contribuera au dialogue permanent sur l’apprentissage et le rendement des élèves.

CITATIONS

« Les tests à grande échelle de l’OQRE administrés dans les écoles de langues française et anglaise de la province aident à favoriser la responsabilisation du système éducatif financé par les fonds publics de l’Ontario en fournissant une source indépendante de données basées sur des preuves. Les données disponibles à l’échelle des écoles et des conseils scolaires sont utiles aux conseillères et conseillers scolaires chargés de veiller à la qualité de l’éducation dans leurs districts respectifs. Les Ontariens méritent de savoir comment les investissements publics soutiennent l’apprentissage des élèves dans chaque région de la province. »

— Cameron Montgomery, président du conseil d’administration de l’OQRE

« Les données de l’OQRE tirées des tests et des questionnaires à l’échelle locale sont utilisées par le personnel enseignant pour identifier les lacunes en matière d’apprentissage dans leurs écoles et conseils scolaires, et pour les aider à comprendre comment leurs élèves abordent et perçoivent leur propre apprentissage. Cette année, nous sommes heureux de présenter un nouvel outil de communication des résultats interactif qui facilitera l’accès aux données des tests de l’OQRE et aidera nos parties prenantes et le public à analyser ces informations importantes. L’OQRE vise à toujours offrir des informations fidèles qui contribuent à promouvoir des résultats positifs pour les élèves, car nous sommes toutes et tous engagés dans la réussite des élèves dans un monde en constante évolution. »

— Dan Koenig, directeur général de l’OQRE

LIENS

Pour de plus amples informations, veuillez contacter

Sophie Auclair

Agente des communications

Sophie.Auclair@eqao.com