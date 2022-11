GUERBET : Guerbet annonce un changement de gouvernance pour ses projets d’Intelligence Artificielle

/EIN News/ --



Guerbet annonce un changement de gouvernance pour ses projets d’Intelligence Artificielle



Villepinte, le 3 novembre 2022 : Guerbet annonce avoir conclu ce jour un accord avec Merative actant la rupture de leur collaboration signée en juillet 2018.



Ce partenariat visait à concevoir, développer et commercialiser des solutions logicielles d’aide au diagnostic et au suivi des cancers du foie et de la prostate.

Motivé initialement par un changement de Merative sur sa stratégie pour l’Intelligence Artificielle dans son portefeuille d’imagerie cet accord apporte par ailleurs à Guerbet toute la latitude stratégique aujourd’hui nécessaire à la poursuite des travaux en cours et à la planification de la commercialisation des solutions. Il permet notamment à Guerbet de récupérer l’ensemble des actifs développés par le partenariat tels que les codes sources et les algorithmes ainsi que leur propriété intellectuelle.

Face à un potentiel de marché qui demeure inchangé et significatif, cet accord permet à Guerbet de conserver la maitrise des travaux d’analyse en cours. Le Groupe rappelle que de premiers résultats très prometteurs ont été obtenus en 2022, notamment sur la détection des lésions hépatiques (présentation prévue au congrès RSNA 2022) et sur la détection des cancers de la prostate (travaux présentés au congrès ECR 2022). Par ailleurs, la qualité de la présentation des travaux de l’équipe de recherche Intelligence Artificielle de Guerbet a récemment convaincu le jury du programme BPI France 2030 et permis l’obtention d’un financement d’1M€ pour son projet dans la détection précoce du cancer du pancréas, comme récemment annoncé.

De nombreuses marques d’intérêt de différents acteurs ont été reçues par le management du Groupe ces derniers mois, attestant du potentiel de l’activité. Des discussions fructueuses sont actuellement en cours en vue de constituer, d’une part de nouveaux partenariats permettant l’accélération de la feuille de route commerciale, et de favoriser d’autre part l’émergence d’un champion national de l’intelligence artificielle appliquée à l’imagerie médicale.





















A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 732 millions d’euros en 2021. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com















Contact

Guerbet

Claire Lauvernier, Directrice de la Communication +33.6.79.52.11.88 / claire.lauvernier@guerbet.

01 45 91 50 00

Pièce jointe