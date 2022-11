$39,937.90 Million Growth for Over The Counter (OTC) Test Market Size to Hit 11.7% CAGR by 2030

Counter (OTC) Test Market Research, demand

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, November 3, 2022 /EINPresswire.com/ -- Over-the-counter (OTC) products are available to consumers and do not require a prescription for sale. They can be used outside medical settings, such as homes, schools, offices and communities. Commercial trial products are clearly labeled with appropriate instructions so that the customer can understand their use, without the help of a doctor. According to the Food and Drug Administration (FDA), the safety margin of marketed medicinal devices and experimental products is that the benefits of having the product on the market outweigh the risks.

The key players operating in the global over-the-counter test market include ๐€๐›๐›๐จ๐ญ๐ญ ๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐€๐›๐ข๐ง๐ ๐๐จ๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐๐‹๐‚, ๐€๐œ๐œ๐ฎ๐๐ข๐จ๐“๐ž๐œ๐ก ๐‚๐จ., ๐‹๐ญ๐., ๐€๐œ๐จ๐ง ๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐. ๐๐ซ๐š๐ฎ๐ง ๐Œ๐ž๐ฅ๐ฌ๐ฎ๐ง๐ ๐ž๐ง ๐€๐†, ๐๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ง ๐ƒ๐ข๐œ๐ค๐ข๐ง๐ฌ๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ, ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก, ๐ƒ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ, ๐„๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ž ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐‹๐ญ๐, ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ง๐ฌ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ, ๐ . ๐‡๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ฆ๐š๐ง๐ง-๐‹๐š ๐‘๐จ๐œ๐ก๐ž ๐€๐†, ๐‹๐ข๐š ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐ฌ๐œ๐š๐ง ๐ˆ๐ ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ, ๐‹๐‹๐‚, ๐‹๐ฎ๐œ๐ข๐ซ๐š ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก, ๐ˆ๐ง๐œ, ๐๐จ๐ฐ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐Ž๐ซ๐š๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ, ๐๐‡๐‚ ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐๐ฎ๐ข๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐’๐ƒ ๐๐ข๐จ๐ฌ๐ž๐ง๐ฌ๐จ๐ซ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐š๐ง๐ ๐’๐ข๐ง๐จ๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ˆ๐ง๐œ.

It is expected that the outbreak of COVID-19 will have a positive impact on the growth of the testing market in the global market. The COVID-19 pandemic has disrupted healthcare systems around the world and necessitated the development of commercialized high-quality home testing products. The increase in the spread of the COVID-19 disease has led to a demand for commercial COVID-19 testing kits.

The growth of the global testing market is driven by the increase in chronic diseases and infectious diseases such as heart disease, diabetes, respiratory diseases; increased demand for over-the-counter diagnostic tests at the point of care; increased funding from the private and public sector for the development of the pharmaceutical and biotechnology industries; and advances in technology for consumer testing products. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in 2018, it was reported that approximately 1.7 million infections and 99,000 related deaths occur annually in US hospitals.

In addition, it is expected that the increased demand for monitoring tests will drive the growth of the over-the-counter (OTC) testing market. For example, in April 2021, the Food and Drug Administration (FDA) announced the approval of over-the-counter (OTC) and point-of-care (POC) tests for COVID-19. A combination of POC and over-the-counter testing products such as the Abbott BinaxNOW COVID-19 Ag self-test, Quidel Quicdel QuickVue at home over-the-counter COVID-19, and the BD veritor system are used. detect and screen for respiratory diseases in schools, workplaces and communities. In addition, the increase in the geriatric population is driving the growth of the OTC market, as the elderly are more prone to chronic diseases and infections. According to the Food and Drug Administration of the United States (FDA), in 2020, it was reported that about 300,000 people aged 50 and over suffer from colds every year.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ

By Product Type

Glucose Monitoring Test

Blood Glucose Meters

Testing Strips

Lancets

Pregnancy & Fertility Test

Pregnancy Test

Fertility Test

Coagulation Monitoring Test

Urinalysis Test

Cholesterol Test

Other Test

๐๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ

Lateral Flow Assays

Immunoassays

Dipsticks

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ

Hospital Pharmacy

Retail Pharmacy

Online pharmacy

