Familiprix se joint au réseau de publicité audio en magasin de Stingray Advertising

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 03 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX: RAY. A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui que Familiprix s’est jointe à Stingray Advertising, son réseau de publicité audio en magasin. En vertu de cette entente, Stingray Advertising sera le représentant exclusif des ventes de publicité audio numérique en magasin dans les 427 pharmacies Familiprix du Québec et du Nouveau-Brunswick.

La publicité audio numérique en magasin permet aux marques d’établir des liens de premier plan avec une clientèle très ciblée pendant qu’elle fait ses achats. Grâce à l’ajout des pharmacies Familiprix au réseau de publicité audio en magasin de Stingray Advertising, les marques peuvent maintenant joindre leur public avec plus de précision : dans ces endroits, des publicités audio pertinentes et ciblées seront diffusées numériquement (de façon directe ou programmée) par l’entremise de la technologie de diffusion en continu exclusive à Stingray.



« L’ajout de plus de 400 pharmacies québécoises et néo-brunswickoises à notre réseau de publicité audio en magasin en pleine croissance constitue une expansion substantielle. Les marques profiteront aussi de nouvelles occasions publicitaires prometteuses pour cibler directement en magasin une clientèle ayant une intention d’achat élevée », a déclaré Ryan Fuss, vice-président principal de Stingray Advertising. « Nous sommes ravis de nous associer à Familiprix, et nous avons hâte de tisser des liens solides entre leur clientèle et leurs marques grâce à notre offre unique de publicité audio en magasin. »



« Familiprix est très fière de se joindre au réseau de publicité audio en magasin de Stingray Advertising, qui rehaussera l’expérience de magasinage de notre clientèle et créera des occasions uniques pour nos partenaires commerciaux », a décrété Bernard Godbout, vice-président de la mise en marché et du marketing chez Familiprix.



Stingray Advertising, le plus grand réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, parvient à joindre au-delà de 140 millions d’acheteurs par semaine dans plus de 20 000 épiceries, grands magasins, pharmacies et magasins à escompte.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com .

À propos de Stingray Advertising

Stingray Advertising exploite le plus grand réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord en diffusant des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins, pharmacies, épiceries et magasins à escompte. Directement dans les points de vente, son réseau de publicité en magasin tisse des liens entre les marques et plus 140 millions de consommateurs par semaine. En ciblant dans un environnement clos une clientèle ayant une intention d’achat élevée, Stingray Advertising tire profit de la proximité pour livrer aux annonceurs des résultats performants qui ont fait leurs preuves. Pour en savoir plus : www.stingray.com/advertising.

À propos de Familiprix

Familiprix, dont le siège social est situé à Québec, est un regroupement de 427 pharmacies avec un chiffre d’affaires au détail qui surpasse un milliard de dollars. Reconnue pour son esprit avant-gardiste et son haut niveau de professionnalisme, Familiprix emploie plus de 6 450 personnes dans l’ensemble de son réseau, qui s’étend dans tout le Québec et une partie du Nouveau-Brunswick.



La bannière regroupe quatre types de succursales, en fonction de leur superficie : Clinique, Régulière, Extra et Santé, qui est axée sur l’humain et les saines habitudes de vie.



La bannière figure parmi les 500 entreprises québécoises les plus importantes (Source : Les Affaires, 2019) et parmi les entreprises les plus admirées au Québec (Source : Étude de réputation, Léger, 2019).



Familiprix est le seul regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants à posséder ses propres centres de distribution. Situés à Québec, ces centres répondent aux besoins quotidiens des pharmacies et des cliniques de Familiprix.



Familiprix est un regroupement de professionnels de la santé dynamiques qui s’investissent activement dans leur communauté et sont à l’écoute des besoins de leur clientèle.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Frédérique Gagnier

Gestionnaire, Relations publiques, Stingray

fgagnier@stingray.com