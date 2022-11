Družba Workplace Options je prevzela podjetje s storitvami za hitro odzivanje v kriznih razmerah, The City Practice

Vodilna ponudnica rešitev za dobro počutje širi svojo globalno prisotnost in vstopa v srednjo in vzhodno Evropo

/EIN News/ -- RALEIGH, N.C., Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Družba Workplace Options (WPO), vodilna ponudnica celovitih rešitev za dobro počutje za več kot 75 milijonov ljudi po svetu, je objavila prevzem podjetja The City Practice s storitvami za hitro odzivanje, ki izvaja zdravljenje in zagotavlja podporo pri poklicnem in zasebnem življenju v srednji in vzhodni Evropi. Pred prevzemom je podjetje The City Practice delovalo v partnerstvu z družbo WPO pri zagotavljanju takojšnje čustvene, telesne in praktične oskrbe v jezikih prebivalcev po vsej regiji, vključno s storitvami za hitro odzivanje za ljudi, ki jih je prizadela kriza v Ukrajini. V tednu 24. februarja, ko se je konflikt začel, se je ekipa za hitro odzivanje pri kritičnih incidentih (RRCI) družbe WPO skupaj s podjetjem The City Practice hitro odzvala na poziv k ukrepanju, pri čemer so bili na voljo ukrajinski govorci, ki so nudili podporo pri klinični anamnezi ter zagotavljali klinične posvete in izvedbo pri kritičnih incidentih.



»Podjetje The City Practice je bilo na samem začetku ukrajinske krize ključni partner družbe WPO pri zagotavljanju dostopa do ključnih dežurnih telefonskih linij in premostitvenih storitev po vsej vzhodni Evropi. Naš zaupanja vreden odnos nam je omogočil, da smo nemudoma zagotovili sprotno in nujno potrebno podporo,« je povedal Alan King, predsednik in glavni izvršni direktor družbe WPO. »Družba WPO vsak dan in vsepovsod deluje v skladu s tremi ključnimi poslovnimi načeli: doseg, relevantnost in rezultati. Naložba v podjetje The City Practice izpolnjuje vse tri od navedenih ciljev. S tem prevzemom in z inovativnimi rešitvami družbe WPO bomo lahko pomagali več ljudem ter jim kadar koli in kjer koli zagotovili neposredno oskrbo z usposobljenimi in sočutnimi strokovnjaki.«

Lokalizirane storitve za dobro počutje družbe WPO so specializirane za opolnomočanje organizacij, da lahko celostno ukrepajo in zagotovijo uspešnost svojih zaposlenih. S prevzemom podjetja The City Practice bo družba WPO razširila svojo globalno prisotnost in vstopila v srednjo in vzhodno Evropo ter povečala svoje zmogljivosti za odzivanje na krizne dogodke. Naložba bo družbi WPO omogočila, da bo model izvajanja storitev za hitro odzivanje podjetja The City Practice prek tehnologij za dobro počutje WPO razširila na svetovne trge.

»Vsi v podjetju The City Practice se veselimo sodelovanja z družbo WPO pri širjenju in razvijanju storitev, ki jih trenutno izvajamo v srednji in vzhodni Evropi,« je povedal dr. Craig McNulty, ustanovitelj in direktor podjetja The City Practice. »Zagotovo so v naši regiji trenutno prisotni nekateri nenavadni izzivi, mislimo pa, da nam bodo tesnejši delovni odnosi z družbo WPO omogočili kar najučinkovitejše spoprijemanje z njimi.«

O družbi Workplace Options (WPO)

Družba Workplace Options (WPO) je bila ustanovljena leta 1982 in je največja neodvisna ponudnica celovitih rešitev za dobro počutje. Družba WPO s po meri narejenimi programi in celovitim globalnim omrežjem potrjenih ponudnikov in strokovnjakov zagotavlja podporo posameznikom pri izboljševanju njihovega zdravja, sreče in produktivnosti tako v osebnem kot v poklicnem smislu. Družba WPO, ki jih zaupa 51 odstotkov podjetij s seznama Fortune 500, zagotavlja visokokakovostno oskrbo, virtualno in osebno, več kot 75 milijonom ljudem v 116.000 organizacijah v več kot 200 državah in ozemljih.

O podjetju The City Practice

Podjetje The City Practice je ponudnik psihološkega svetovanja, raziskav, usposabljanja in podpore pri poklicnem in osebnem življenju posameznikom na Češkem, v Londonu, na Poljskem, v Romuniji, Srbiji, na Slovaškem, v Sloveniji in Ukrajini.

