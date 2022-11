Workplace Options przejmuje The City Practice – firmę specjalizującą się w szybkim reagowaniu na sytuacje kryzysowe

Wiodący dostawca rozwiązań w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia rozszerza swoją działalność w Środkowej i Wschodniej Europie

/EIN News/ -- RALEIGH, Północna Karolina, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workplace Options (WPO), wiodący dostawca holistycznych rozwiązań w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, docierający do ponad 75 milionów osób na całym świecie, ogłosił przejęcie The City Practice, eksperta w dziedzinie szybkiego reagowania w zakresie terapii i wspierania życia zawodowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Przed przejęciem, firma The City Practice współpracowała z WPO w zakresie dostarczania natychmiastowej, w danym języku, emocjonalnej, fizycznej i praktycznej pomocy w całym regionie, w tym usługi natychmiastowej pomocy dla osób dotkniętych kryzysem w Ukrainie.. 24 listopada w momencie wybuchu konfliktu, Zespół WPO Natychmiastowej Pomocy w Przypadku krytycznych incydentów (RRCI) połączył siły z The City Practice, aby szybko nieść pomoc, współpracując z Ukraińcami, i wspomagając kliniczny napływ pacjentów, a także zapewniać kliniczne sesje i pomoc w krytycznych przypadkach.



„Firma The City Practice była kluczowym partnerem WPO w procesie osiągania postępu w uzyskiwaniu dostępu do niezbędnych telefonów zaufania i budowaniu pomostów pomocy w całej Europie na samym początku kryzysu w Ukrainie. Nasza oparta na zaufaniu relacja, pozwoliła nam na natychmiastowe udzielenie pomocy ratującej życie” – powiedział Alan King, Prezes i Dyrektor Generalny WPO. „Każdego dnia i w każdym miejscu, WPO działa według trzech kluczowych zasad: docieranie do potrzebujących, niesienie pomocy i osiąganie pożądanych rezultatów. Inwestycja firmy The City Practice pozwala osiągać te trzy powyższe cele. Dzięki temu przejęciu i innowacyjnym rozwiązaniom firmy WPO, będziemy w stanie pomagać jeszcze większej liczbie osób, w każdym momencie i w każdym miejscu, poprzez bezpośrednią opiekę wykwalifikowanych, i jednocześnie empatycznych pracowników.

Zlokalizowane usługi WPO z zakresu dobrego samopoczucia i zdrowia mają na celu motywowanie firm, w ponad 200 krajach, do holistycznych działań na rzecz dobrego samopoczucia i zdrowia ich pracowników. Przejęcie The City Practice pomoże rozszerzyć obszar działania w środkowej i wschodniej Europie i zwiększyć możliwości reagowania na wydarzenia kryzysowe. Inwestycja pozwoli WPO wdrożyć model praktyk szybkiego reagowania na jeszcze bardziej licznych globalnych rynkach, poprzez wprowadzanie technologii WPO dobrego samopoczucia i zdrowia.

„W firmie The City Practice wszyscy czekają z niecierpliwością na rozpoczęcie współpracy z WPO i dalszy rozwój naszych usług mających na celu docieranie z pomocą do coraz większej liczby osób w Środkowej i Wschodniej Europie” – powiedział Dr. Craig McNulty, Założyciel i Dyrektor The City Practice. „Jesteśmy przekonani, że w naszym regionie są niecodzienne wyzwania, które chcemy podjąć. Ufamy, że bliższe relacje zawodowe z WPO pozwolą nam pokonać takie wyzwania w możliwie jak najbardziej efektywny sposób”.

Założona w 1982, firmaWorkplace Options (WPO) jest największym, niezależnym dostawcą rozwiązań w zakresie dobrego samopoczucia. Poprzez spersonalizowane programy i kompleksową globalną sieć licencjonowanych dostawców i specjalistów, WPO wspiera osoby fizyczne w dążeniu do poprawy stanu zdrowia, samopoczucia i zadowolenia oraz większej efektywności w życiu zawodowym i prywatnym. Zaufało nam 51 procent z 500 firm Fortune. WPO dostarcza wysokiej jakości pomoc zarówno drogą cyfrową, jak i osobiście ponad 75 milionom osób w 116 000 firmach w ponad 200 krajach.

The City Practice dostarcza osobom prywatnym, jak i firmom w Czechach, Londynie, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainie pomoc psychologiczną, prace badawcze, pomoc w życiu zawodowym.

