Workplace Options odkoupila pohotovostní zásahovou krizovou službu The City Practice

/EIN News/ -- RALEIGH, N.C., Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Společnost Workplace Options (WPO), přední poskytovatel holistických řešení v oblasti duševního zdraví pro více než 75 milionů lidí po celém světě, oznámila akvizici pohotovostní zásahové služby The City Practice, která poskytuje terapii a podporu v pracovním a osobním životě na území střední a východní Evropy. Před akvizicí měla The City Practice uzavřené partnerství s WPO a společně v tomto regionu poskytovali okamžitou emocionální, fyzickou a praktickou péči včetně pohotovostní zásahové služby pro lidi zasažené krizí na Ukrajině. Do jednoho týdne od 24. února, kdy konflikt začal, se tým pohotovostní zásahové krizové služby WPO (RRCI) spojil s The City Practice, aby mohl rychle reagovat na výzvu k činu. Nasadili ukrajinsky hovořící lidi, kteří pomáhali s ambulantním příjmem, nabízeli ambulantní návštěvy a zásah u kriticky zraněných.

„The City Practice byla na úplném začátku ukrajinské krize pro WPO klíčovým partnerem při zajišťování přístupu k nepostradatelným horkým linkám a spojovacím službám v celé východní Evropě. Náš vztah založený na důvěře nám umožnil poskytnout okamžitou a rozhodující podporu,“ uvedl Alan King, president a CEO společnosti WPO. „Každý den a po celém světě vykonává WPO svou činnost podle tří klíčových podnikatelských principů: přístupnost, relevantnost a výsledky. Investice do The City Practice splňuje všechny tyto tři cíle. Díky této akvizici a inovativním řešením společnosti WPO budeme moci pomáhat více lidem a kdykoli a kdekoli poskytovat přímou péči z řad kvalifikovaných a empatických odborníků.“

WPO nabízí lokalizované služby zajišťování duševního zdraví a s jejich pomocí umožňuje organizacím ve více než 200 zemích a teritoriích zaujmout holistický přístup k zajištění prosperity svých zaměstnanců. Akvizice The City Practice rozšíří globální působnost WPO do střední a východní Evropy a posílí její zásahové schopnosti v krizových situacích. Investice umožní WPO využít model pohotovostní zásahové služby organizace The City Practice na globálnějších trzích pomocí technologií společnosti WPO.

„Každý v organizaci The City Practice se těší na spolupráci s WPO, konkrétně na rozšíření a rozvoj služeb, které v současné době poskytujeme ve střední a východní Evropě,“ uvedl Dr. Craig McNulty, zakladatel a člen správní rady organizace The City Practice. „Tento region se samozřejmě momentálně potýká s nezvyklými výzvami a domníváme se, že užší pracovní vztahy s WPO nám umožní se s těmito výzvami vypořádat co nejefektivnějším způsobem.“

O Workplace Options (WPO)

Organizace Workplace Options (WPO) byla založena v roce 1982 a je největším nezávislým poskytovatelem holistických řešení v oblasti duševního zdraví. Prostřednictvím přizpůsobených programů a komplexní globální sítě ověřených poskytovatelů a odborníků WPO podporuje jednotlivce, aby mohli být ve svém osobním i profesním životě zdravější, šťastnější a produktivnější. Společnosti WPO důvěřuje 51 % společností z žebříčku Fortune 500; poskytuje vysoce kvalitní péči digitální i osobní formou pro více než 75 milionům lidí v 116 tis. organizacích ve více než 200 zemích a územích.

O The City Practice

The City Practice je poskytovatel psychologického poradenství, výzkumu, školení a podpory v oblasti pracovního a osobního života jedincům i organizacím v Česku, Londýně, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, na Slovensku a Ukrajině.

