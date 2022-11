Le CN établit un nouveau record en transport de céréales

/EIN News/ -- Octobre a été le meilleur mois à ce jour pour le transport céréalier



MONTRÉAL, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’octobre a été le meilleur mois à ce jour pour le transport de céréales de l’Ouest canadien sur son réseau. La Compagnie a transporté plus de 3,23 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien. Cela dépasse de plus de 50 000 tonnes métriques le record précédent établi en octobre 2020 et fait suite à un record absolu de transport hebdomadaire atteint plus tôt au cours du mois. Ces records ont été atteints malgré des défis dans la chaîne d’approvisionnement que le CN et ses partenaires de chaîne d’approvisionnement ont travaillé ensemble à résoudre.

« Nos cheminots ont une fois de plus dépassé les attentes et livré la marchandise pour assurer le fonctionnement de l’économie nord-américaine, et je tiens à les remercier pour leur excellent travail. Notre personnel est la clé de notre réussite et je suis fier que nous continuions à établir des records. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l’exploitation, CN



« Notre rendement témoigne de ce qui peut être accompli grâce à la collaboration dans la chaîne d’approvisionnement. Lorsque la chaîne d’approvisionnement de bout en bout fonctionne bien, nous pouvons acheminer les céréales vers les ports et retourner rapidement les wagons aux silos pour transporter plus de céréales. Nous tenons à remercier nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour leur contribution à cette réalisation et nous nous réjouissons à l’idée de continuer à travailler ensemble. »

- Doug MacDonald, vice-président exécutif et chef du Marketing



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.





