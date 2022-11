Invités spéciaux et élèves se rassemblent au Red River College Polytech, à Winnipeg, Manitoba pour lancer la 18e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies

/EIN News/ -- OTTAWA, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’organisme Skills/Compétences Canada (SCC) est fier de lancer sa 18e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST), qui vise à sensibiliser les élèves et le personnel enseignant aux incroyables possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies disponibles à l’échelle du Canada.

SCC a procédé au lancement officiel de la SNMST le 1er novembre, au Red River College Polytech, Notre Dame Campus. Parmi les invités spéciaux, mentionnons notamment : Dr Patrick Rouble, président de Skills/Compétences Canada; M. Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada; M. Eric Charron, le sous-ministre de l’enseignement supérieur, des compétences et de l’immigration; M. Fred Meier, président du Red River College Polytech, et Mme Jamie McMillan, fondatrice de KickAss Careers. L’organisme Skills/Compétences Canada était également heureux d’annoncer que les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2023 se tiendront à Winnipeg, les 25 et 26 mai, au RBC Convention Centre.



À la suite du lancement officiel, environ 500 élèves d’écoles secondaires locales de premier cycle ont participé à plusieurs activités Essaie un métier et une technologie organisées par le personnel enseignant et les experts de l’industrie. Ces activités allaient de la construction d’un mur de brique jusqu’à la soudure virtuelle, en passant par la cuisine de plats autochtones et la plantation d’un mur de récolte, juste pour en nommer quelques-unes. Tout au long de la journée, les élèves ont pu découvrir les importants et intéressants parcours scolaires et possibilités de carrière dans plusieurs secteurs différents des métiers spécialisés et des technologies. On a également souligné durant l’événement l’importance de l’Adaptabilité, l’une des Compétences pour réussir cernées comme étant fondamentales pour œuvrer dans les industries des métiers spécialisés et des technologies. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les Compétences pour réussir, veuillez consulter la page Web des Compétences pour réussir.

« La Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies sensibilise les jeunes Canadiens et Canadiennes aux carrières enrichissantes qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies. Il y a une demande croissante de travailleuses et travailleurs spécialisés dans notre pays et des événements comme celui-ci nous permettent de promouvoir ces carrières auprès de notre main-d’œuvre de demain », déclare Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Durant la semaine, les organisations membres provinciales/territoriales de SCC à l’échelle du pays organiseront une série d’événements au Canada visant à promouvoir les activités liées aux métiers spécialisés et aux technologies. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la page Web de la SNMST sur le site Web de SCC.

Selon la dernière estimation de Statistique Canada, on prévoit qu’environ 700 000 travailleurs et travailleuses œuvrant dans les métiers spécialisés prendront leur retraite entre 2019 et 2028, ce qui crée un besoin toujours croissant de recruter et former des milliers de travailleuses et travailleurs spécialisés de plus.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui collabore, de concert avec ses organisations membres dans chacun des territoires et provinces, avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada, membre officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le : www.skillscanada.com ou composez le 877-754-5226.

